Itt az újabb Brexit-pofon: a kártyás fizetések nagyot drágulnak

A Mastercard ötszörösére emeli a bankközi jutalékot Nagy-Britanniában az EU-ben történő online vásárlások esetében, a lépésre a Brexit nyomán kerül sor idén ősszel – írja a Financial Times. A lépés következménye, hogy a kereskedők többet fizetnek a kártyaelfogadásért, a magasabb költséget pedig részben a fogyasztók állják, részben a kereskedők nyelhetik le.

A Brexit egy újabb, a brit kereskedők és vásárlók szempontjából nem kívánt, a bankoknak és a kártyatársaságnak kedvező következménye, hogy a Mastercard az EU-ban bejegyzett vállalkozásoknál történő online kártyás fizetéseket „inter-regionális” tranzakciókként fogja kezelni október 15-től. Emiatt pedig durván ötszörösére, a következőképpen változnak az interchange díjaik:

hitelkártyás fizetések esetében az érvényben lévő 0,3 százalékos bankközi jutalék 1,5 százalékra emelkedik,

a betéti kártyás tranzakciók bankközi jutaléka 0,2 százalékról 1,15 százalékra emelkedik.

A Mastercard uralja a brit hitelkártyapiacot, és a szolgáltató egyre nagyobb teret nyer a betéti kártyáknál is, ahol viszont jelenleg még legnagyobb versenytársa, a Visa a vezető szereplő. A Visa egyelre nem jelentett be interchange-díj emelést, de nem is zárták ki, hogy emelik a díjat.

A bankközi jutalék vagy interchange díj eredeti célja a kártyakibocsátás ösztönzése volt évtizedekkel korábban, amikor még nem volt magától értetődő, hogy minden bankszámlához egy kártyát is kínáljanak a bankok. Ezt a díjat a kártyákat kibocsátó banknak fizeti meg a kártyát elfogadó bank minden kártyás fizetésnél, mértékét pedig a kártyatársaságok határozzák meg. Azonban az elfogadó bankok az interchange díjat gyakorlatilag fix elemként beépítik a kereskedői jutalékba, melyet a kereskedő fizet a banknak a kártyaelfogadási szolgáltatásért. A kártyatársaságok a kereskedői jutalékból tesznek szert bevételre a tranzakciók után, vagyis a magasabb bankközi jutalékkal ők is jól járhatnak végül.