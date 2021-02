Ugrásra készen várják a bankok a 10 milliós ingyenhitel elindítását

A Magyar Bankholding tagjai és az OTP által vezetett konzorcium résztvevői is felkészültek a vállalkozások számára kitalált Kamatmentes Újraindítási Gyorskölcsön értékesítésére. Összesen 474, az érintett kereskedelmi bankok fiókjaiban elérhető MFB Ponton kínálhatják majd az új, kedvezményes kölcsönt. A konstrukciót heteken belül az állami Magyar Fejlesztési Bank dolgozza ki.

Az OTP Bank közleménye szerint az uniós források közvetítésére felállított MFB Pontok hálózatát részben működtető, általa vezetett hitelintézeti konzorcium tagjai, az OTP Bank, az MKB Bank és a Gránit Bank éppen üdvözli a Kamatmentes Újraindítási Gyorskölcsön kialakítását. A konzorcium tagjai mindent megtesznek azért, hogy elősegítsék a termék kidolgozását, illetve minél előbb elérhetővé tegyék fiókhálózatukban a konstrukciót.

A kedvező feltételekkel hamarosan elérhető új gyorskölcsön a vállalkozások pillanatnyi problémáinak megoldásán felül hozzájárulhat a gazdaság élénkítéshez is. Az OTP Bank által vezetett hitelintézeti konzorcium az elmúlt három évben csaknem 2500 vállalkozásnak majdnem 2800 ügyletben, összesen 118 milliárd forintot folyósított az ország 200 MFB Pontján kijelölt bankfiókokban.

A Magyar Bankholding tagbankjai is felkészültek arra, hogy az ország legnagyobb MFB Pont-hálózatán keresztül a Kamatmentes Újraindítási Gyorskölcsön elnevezésű államilag támogatott hitelkonstrukcióval is segítsék az ország egész területén a válság miatt nehéz helyzetbe került vállalkozások újraindulását – közölték. A Budapest Bank, az MKB Bank és a Takarékbank fiókjaiban működő MFB Pontokon a termék részletes kidolgozását követően, a lehető legelső időponttól elérhető lesz az új hitel (az MKB az OTP által vezetett konzorciumnak is a tagja).

Közleményük szerint a forgóeszköz hitel segítséget nyújthat a napi működési költségek finanszírozásában is, és minden olyan vállalkozás igényelheti, amelyet 2020. március 16-a előtt alapítottak. A Magyar Bankholding tagbankjai az NHP Hajrá forrás közvetítésében is meghatározó szerepet játszottak 2020-ban. A vállalati hitelezési piacon meglévő 20 százalékos részesedésüket jelentősen felülmúlva az NHP Hajrá!-ban a teljes kihelyezés több mint harmadát, 34 százalékát mondhatták magunkénak.