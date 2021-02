Aberráció a home office - fakadt ki a Goldman Sachs vezére

Aberrációnak nevezte a távmunkát a Goldman Sach vezérigazgatója. David Solomon elutasította annak gondolatát, hogy az otthoni munkavégzés lenne az „új normalitás”.

A BBC beszámolója szerint Solomon azt mondta, 2020-ban alkalmazottaik kevesebb mint 10%-a dolgozott az irodából, azonban ez nem felel meg a Goldman Sachs munkakultúrájának, így sok más céggel ellentétben nem gondolja, hogy a home office-ban lenne a jövő.

Azt gondolom, hogy a miénkhez hasonló, innovatív, együttműködésre és tanulásra alapuló kultúra számára, nem idális ez. És nem ez az új normalitás. Ez egy aberráció, amit helyre fogunk tenni, amint lehetséges - fogalmazott egy szerdai konferencián.

Különösen amiatt a közel 3000 újonnan felvett munkavállaló miatt aggódott, akik nem kapják meg a szükséges közvetlen mentorálást. Nem szeretné, ha nyáron ismét ilyen távmunkás munkavállalók tömege állna munkába a befektetési banknál.

Bár Solomon szerint a koronavírus felgyorsította a digitalizációt és megteremtette a befektetési banki tevékenység hatékonyabb formáit, a bankár nem gondolja, hogy óriási változásokat hoz a járvány hosszú távon.

A Goldman vezére egyébként nincs egyedül a bankszektorban ezekkel a gondolatokkal: Jamie Dimon, a JP Morgan vezére szeptemberben arról nyilatkozott, hogy a home office-nak negatív hatása van a produktivitásra, és Jes Staley, a Barclays vezére is úgy nyilatkozott nemrég, hogy a vakcina reményei szerint lehetővé teszi, hogy visszatérjenek alkalmazottaik az irodákba.

A bankokkal szemben a Microsoft, a Facebook és a Twitter már jelezte, hogy lehetőségük lesz alkalmazottaiknak állandó jelleggel is otthonról dolgozni. A Facebook szerint 5-10 éves időtőtávon alkalmazottak fele dolgozhat otthonról, de arra is utalt, hogy aki nem megy be az irodába, az kisebb fizetést kaphat.

Címlapkép: Shutterstock