Bankkártya, üzemenyagkártya, Revolut, Bitcoin - Mi számít elektronikus pénznek?

Az utóbbi időben a csapból is az elektronikus pénz folyik, olyan kezd lenni mint a foci, amiről sokat beszélnek, de csak kevesen értik. Ezzel egyidőben egyre népszerűbbé válnak az olyan eszközök (pontgyűjtőkártyák, ajándékkártyák, üzemanyag kártyák, vásárlói tokenek), amelyek egy vállalat vagy a vele szerződéses viszonyban álló kereskedelmi partnerei üzleteiben használhatók, vagy meghatározott körű termékek és szolgáltatások beszerzését, illetve egyéb vásárlói kedvezmények igénybevételét teszik lehetővé. Az MNB elemzőjének alábbi cikkében bemutatásra kerül, hogy mit tekintünk elektronikus pénznek, milyen eszközök nem minősülnek annak és ez miért fontos kérdés a fogyasztók szemszögéből.

Mi is az elektronikus pénz?

Az Európai Unióban széles körben elfogadott meghatározás szerint pénznek tekinthetjük az MNB által kibocsátott bankjegyeket és érméket, tehát a készpénzt, továbbá a kereskedelmi bankok és pénzforgalmi intézmények által nyilvántartott számlapénzt, valamint az elektronikus-pénz kibocsátók által kibocsátott elektronikus pénzt. Az elektronikus pénz gyakorlatilag a készpénz digitális alternatívájaként értelmezhető (azaz nem egyezik meg a kereskedelmi bankoknál lévő számlapénzzel), amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy készpénzmentes fizetéseket teljesíthessenek az elektronikus pénzt elfogadó kereskedőknél, szolgáltatóknál.

Az elektronikus-pénz kibocsátó intézmények által nyújtott szolgáltatás fő jellemzője, hogy a náluk vezetett számlánkra jellemzően fizetési kártyával vagy átutalással tudunk pénzt feltölteni, amely nyomán új elektronikus egység keletkezik. Ezen egységek elektronikus formában − hardver alapon (például fizetési kártyán, mobiltelefonos applikációban) vagy szoftver alapon (például elektronikus pénztárcában) − kerülnek nyilvántartásra. A gyakorlatban jellemzően elektronikus pénznek minősülnek az ún. prepaid kártyákon elérhető egységek, amelyeket − miután az elkölteni kívánt összeget átutaltuk a kártya kibocsátója számára – nála, illetve egyéb kereskedőknél használhatunk áruk vagy szolgáltatások vásárlására, a kártya kibocsátója pedig a számítógépes rendszerében tartja nyilván az egyenlegünket.

Magyarországon és nemzetközi szinten a legtöbb innovatív FinTech szolgáltató elektronikus-pénz kibocsátás keretében nyújtja a fizetési szolgáltatásait, ilyen szolgáltató például a Revolut a PayPal vagy a Barion. Érdemes megjegyezni, hogy a legtöbb kriptodeviza esetében nincs jogi értelemben vett kibocsátó, továbbá – ellentétben az elektronikus pénzzel – jogszabályilag nem biztosított a fizetőeszközre történő visszaváltás lehetősége. Ezen túlmenően a kriptodevizát és a fizetőeszközt elfogadói kör különbözik, miáltal az elszámolási egység nem egy törvényes fizetőeszköz (például egy elektronikus forint egy készpénz forintot ér), hanem saját árfolyama van. Ezért ezen eszközök nem is minősülhetnek elektronikus pénznek, így például a Bitcoin sem számít annak. Fontos leszögezni, hogy a hagyományos, betétgyűjtési tevékenységet is folytató hitelintézetek által végezhető tevékenységekkel szemben, a kizárólag elektronikus pénz kibocsátást végző elektronikus pénz kibocsátó intézmények nem gyűjthetnek betétet, vagyis az ügyfelektől átvett pénzeszközöket sajátjukként nem kezelhetik, azt nem fektethetik be, kötelesek azokat tipikusan egy hitelintézetnél vezetett letéti számlán tartani, védve ezáltal az ügyfélpénzeket. Ez a védelem kiemelten fontos lehet az ügyfelek szempontjából többek között az elektronikus pénz kibocsátó intézmény vagy a letéti számlát vezető hitelintézet esetleges felszámolása esetén.

Mi minősül készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek?

Az elektronikus pénz minden esetben önmagában is ún. készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek minősül. A készpénz-helyettesítő fizetési eszközök lehetővé teszik a felek közötti készpénzmentes (számlapénzzel vagy elektronikus pénzzel történő) fizetéseket. Ilyennek tekinthetjük az elektronikus pénzen kívül a csekket, valamint az olyan személyre szabott dolgokat vagy eljárásokat, amelyek lehetővé teszik az ügyfelek számára fizetési megbízások megadását. Erre tipikus példa a köznyelvben inkább bankkártyának hívott fizetési kártya segítségével vagy a mobiltárca alkalmazásokon keresztül megadott fizetési megbízások, illetve a különböző adatbeviteli módok (pl. QR-kód vagy NFC) segítségével kezdeményezett azonnali átutalások esetén a mobiltelefon vagy az internetbank. Ezen eszközök kibocsátása pénzforgalmi szolgáltatás, amely engedély birtokában végezhető.

Akkor az üzemanyagkártya elektronikus pénz, ami készpénz-helyettesítő fizetési eszköz is?

A válasz az üzleti modell alapos vizsgálatától függ. Ugyanis az olyan eszközök, amelyek kizárólag a szolgáltatók zártkörű hálózatában használhatók fizetésre, vagy korlátozottkörű áruk, szolgáltatások megvásárlását teszik lehetővé, ún. specifikus készpénz-helyettesítő fizetési eszközöknek minősülnek. Ebben az esetben nem számítanak sem elektronikus pénznek, sem készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek, tehát anélkül lehet kibocsátani őket, hogy ezen tevékenységek bármelyikére engedéllyel rendelkeznének a kibocsátóik. Ilyen eszközök lehetnek például a pontgyűjtőkártyák, ajándékkártyák, üzemanyag kártyák, tagsági kártyák.

Zártkörű hálózatban használt eszköznek tekinthető, ha egy eszköz csak egy meghatározott kiskereskedelmi egységben vagy meghatározott kiskereskedelmi láncban kínált termékek és szolgáltatások vásárlására használható. Ilyen eszközök lehetnek a hűség-, vagy kedvezménykártyák (pl. egy kiskereskedelmi lánc pontgyűjtő kártyája), amelyekkel a korábbi vásárlások során gyűjtött pontokat használhatjuk vásárlásra. Zártkörű hálózatnak tekinthetjük továbbá, ha az érintett gazdálkodó egységek közvetlenül kapcsolódnak egymáshoz egy kereskedelmi megállapodás révén, amely például közös fizetési márka használatát írja elő, és az említett fizetési márkát az értékesítési helyeken alkalmazzák, és az – amennyiben kivitelezhető – megjelenik az értékesítési helyeken használható készpénz-helyettesítő fizetési eszközön is. Ilyenek például az üzemanyagkártyák, amelyekkel a franchise rendszerben működtetett üzemanyagtöltő-állomásokon vásárolhatunk.

A specifikus készpénz-helyettesítő fizetési eszköz csak termékek és szolgáltatások nagyon korlátozott körének vásárlására használható, ha például az eszköz alkalmazási köre az értékesítés földrajzi helyétől függetlenül, ténylegesen, véges számú, funkcionálisan egymáshoz kapcsolódó árukra és szolgáltatásokra korlátozódik. A kivételi szabály nem ír elő korlátozást a földrajzi hely tekintetében, azaz attól függetlenül, hogy több különböző államban működő szolgáltató is elfogadja a specifikus készpénz-helyettesítő fizetési eszközt korlátozott körű termékek vagy szolgáltatások megvásárlására, tekinthető zártkörű hálózatnak, amennyiben a kibocsátó és a kereskedők közötti szerződéses viszonyok ezt alátámasztják. Az üzemanyagkártyákkal például egy vállalatcsoport bármely üzemanyagkútjánál Európa szerte vásárolhatunk üzemanyagot, a kivételi szabály csak abban az esetben alkalmazható, ha az üzemanyagkártyák funkcionálisan egymáshoz kapcsolódó (a gépjármű továbbhaladásához, fenntartásához, illetve karbantartásához szükséges) termékek és szolgáltatások (üzemanyag, adalékanyagok, stb.) megvásárlására használhatók.

Fontos kiemelni, hogyha az egyedi célt szolgáló specifikus készpénz-helyettesítő fizetési eszköz általános célú eszközzé válik, akkor a kivételi szabály a továbbiakban nem alkalmazható. Amennyiben tehát egy eszközzel egyre növekvő számú kereskedőnél vásárolhatunk, amelyek például nem egy cégcsoporthoz tartoznak és számos, különféle jellegű terméket vagy szolgáltatást kínálnak, a jogszabályban rögzített feltételek nem állnak fenn. Ezen kívül a kivételi szabály nem alkalmazható abban az esetben sem, ha az eszközzel egy olyan kereskedelmi platformon fizethetünk, ahol számos kereskedő nyújtja a szolgáltatásait és a termékeit.

Miért lényeges kérdés a fogyasztó szempontjából?

A specifikus készpénz-helyettesítő fizetési eszközök korlátozott körű használata és az ebből eredő mérsékeltebb kockázat miatt, ezen eszközök kibocsátói nem kötelesek megfelelni a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz kibocsátókra vonatkozó szigorú fogyasztóvédelmi és biztonsági előírásoknak. Mindez azt jelenti, hogy specifikus készpénz-helyettesítő fizetési eszköz kibocsátókra nem vonatkoznak – többek között – a Második pénzforgalmi irányelv (PSD2) pénzforgalmi szolgáltatókra, valamint a pénzforgalmi szolgáltatást is nyújtó elektronikus-pénz kibocsátókra vonatkozó előírásai, amelyek egyebek mellett a Hitelintézeti törvényben és a Pénzforgalmi törvényben kerültek átültetésre a hazai jogba. Ilyen, a készpénz-helyettesítő fizetési eszközök szempontjából lényeges előírás, hogy a jóvá nem hagyott fizetési műveletekből eredő kárt a jogszabály a pénzforgalmi szolgáltatóra telepíti a fogyasztókat terhelő kár mértékének csökkentése érdekében. Azaz ez esetben, ha az ügyfél birtokából kikerült, vagy visszaéléssel megszerzett specifikus készpénz-helyettesítő fizetési eszköz használatával olyan fizetési műveletet teljesítenek, amelyet nem az ügyfél hagyott jóvá, úgy a jóvá nem hagyott fizetési műveletekből eredő kárt az eszköz kibocsátója nem téríti meg. Mindemellett ezen eszközök esetén nem kötelező az erős-ügyfélhitelesítés alkalmazása, tehát PIN kód, illetve egyéb személyes hitelesítési adat nélkül használhatjuk őket.

Ezen indokok miatt, valamint a fogyasztóvédelmi kockázatok mérséklése érdekében, amennyiben ezen eszközökkel teljesített fizetési műveletek összértéke a megelőző hónapban meghaladta a 300 millió forintot, a kibocsátóik kötelesek bejelentést tenni a felügyeletként eljáró Magyar Nemzeti Banknak. Amennyiben a felügyelet megállapítása alapján nem alkalmazhatók a specifikus készpénz-helyettesítő fizetési eszközre vonatkozó kivételi szabályok, a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz kibocsátója elektronikus pénz kibocsátási, vagy pénzforgalmi szolgáltatói tevékenységi engedélyt köteles szerezni ezen tevékenysége folytatása érdekében.

Az elmúlt években Magyarországon is egyre elterjedtebbek az olyan eszközök, amelyek egy vállalat vagy a vele szerződéses viszonyban álló kereskedelmi partnerei üzleteiben használhatók, vagy meghatározott körű termékek és szolgáltatások beszerzését, illetve vásárlói kedvezmények igénybevételét teszik lehetővé. Ezen eszközök korlátozott körű használata, valamint az ebből eredő mérsékeltebb kockázat miatt, amennyiben a jogszabályi kivételi feltételek fennállnak, a kibocsátóik nem kötelesek megfelelni a pénzforgalmi szolgáltatókat terhelő jogszabályi kötelezettségeknek. Tekintettel arra, hogy a pénzforgalmi szolgáltatásokra vonatkozó jogszabályi előírások alkalmazásának mellőzése alacsonyabb fogyasztóvédelmi szinttel jár, amely csak alacsonyabb kockázattal indokolható, fogyasztóvédelmi, információtechnológia biztonsági, valamint versenyjogi szempontból is lényeges kérdés, hogy a specifikus készpénz-helyettesítő fizetési eszközökre vonatkozó kivételi szabályok alkalmazhatók-e. Az illetékes hatóságok (Magyarország esetében az MNB) felügyeleti jogköréből adódó feladata, hogy a pénzforgalmi piac hatékonysága, a fogyasztói érdekek védelme és a jogbiztonság érdekében folyamatosan ellenőrizze a piacot, és amennyiben úgy ítéli meg, hogy a jogszabályi feltételek nem teljesülnek egy specifikus készpénz-helyettesítő fizetési eszköz kibocsátása során, megtegye a megfelelő lépéseket.

A specifikus készpénz-helyettesítő fizetési eszközök európai uniós és hazai szabályozásáról, valamint az ezen eszközök minősítése során figyelembe vett felügyeleti szempontokról bővebben az MNB honlapján elérhető szakmai cikkben olvashat.

A cikk szerzője az MNB munkatársa, a cikk tartalma a szerző véleményét tükrözi.

A címlapkép forrása: Getty Images.