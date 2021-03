Bejelentették: kedvezményes kamatozású beruházási hitelprogramot indít az EXIM a magyar cégeknek

A gazdaság újraindításának elősegítése és mikro-, kis- és középvállalati szegmens hosszútávú finanszírozása érdekében új, 10 éves futamidejű, kamattámogatott és forint alapon 1,5 százalékon, euró alapon 0,5 százalékon fixált kamatozású programot indít az EXIM, Fordulat Beruházási Hitel néven – közölte az állami bank.

Ma indult el az MFB Kamatmentes Újraindítási Gyorcskölcsöne is a válságban leginkább sújtott kis cégek számára:

Az exportban résztvevő vállalkozások – az exportőrök mellett beleértve a köréjük épült, sok ezer magyar cégből, elsősorban kkv-kból álló beszállítói rendszert –, különösen érintettek a pandémia okozta nemzetközi kereskedelmi és gazdasági nehézségekben. A tavaly májusban indított Kárenyhítő Hitelprogram máig rendkívül gyors és hatékony segítséget jelent a cégek napi működésének stabilizálásához, a COVID-19 következtében fellépő, elsősorban likviditási nehézségeiknek kezeléséhez.

A Fordulat Beruházási Hitelt az EXIM szintén a pandémia gazdasági hatásiban érintett cégek finanszírozására fejlesztette ki, azonban ezzel a termékkel kifejezetten a hosszútávú növekedési potenciál erősítését célozza.

Profiljának megfelelően nemcsak exportőröknek, hanem a nekik beszállító vagy a külpiacra lépést tervező vállalkozásoknak is szól. Forintban és euróban is elérhető, mindkét esetben kamattámogatott, a teljes, akár 10 éves futamidő alatt fix kamatozással. Ez forint esetében 1,5%-os, míg euró alapon mindössze 0,5%-os kamatot jelent.

Az új vagy már megkezdett, de a válság miatt felfüggesztett fejlesztések, ingatlan-, gép- vagy berendezésberuházások megvalósítására 2021 végéig igényelhető az EXIM által biztosított forrás a kereskedelmi bankoknál vagy közvetlenül az EXIM-től. A hitelösszeg szintén magáért beszél: 3.5 milliárd forintig vagy 10 millió euróig igényelhető a beruházási célú finanszírozás.

A koronavírus-járvány értelemszerűen a beruházási lendületben is okozott megtorpanást, pedig a stabil külpiaci versenyképességhez vagy ennek eléréséhez elengedhetetlenek a fejlesztések, legyen szó akár az exportpiac felvevőképességének volumenben vagy minőségben mért kielégítéséről. A világot ért sokk, a globális láncokban tapasztalható átrendeződések viszont még inkább felértékelik a fejlesztési célú beruházásokat, hiszen lehetőség nyílt arra is, hogy olyan külpiaci pozíciókat, kapcsolatokat szerezzenek a magyar exportőrök, amelyekre eddig még nem sikerült betörniük. Mi mindig a teljes exportláncban gondolkodunk, mert ahogy egy exportőr fejleszt és ezzel párhuzamosan növekszik, a beszállítói hálózatának is érdeke fejleszteni. A most induló Fordulat Hitel pedig egy olyan beruházásfinanszírozási konstrukció, amely kifejezetten ezt hivatott hosszútávon támogatni. Stratégiánk az volt, hogy a Fordulat Beruházási Hitel feltételrendszerébe beépítsük a Kárenyhítő Hitelprogram főbb irányelveit, pozitív tapasztalatait, ugyanakkor úgy alakítottuk ki, hogy a jelentős exportkitettséggel működő hazai gazdaság újraindítását, hosszútávú rehabilitálását és megerősítését is minél inkább támogassa; elősegítse a vállalkozások jövőbe tekintő, dinamikus növekedését; és ezzel fordulatot biztosítson az exportban érintett kkv-k számára - mondta el az új program indulásával kapcsolatban Jákli Gergely, az EXIM elnök-vezérigazgatója.

