Még székébe se ült az UniCredit új elnöke, máris támadják

Megkérdőjelezhető Pier Carlo Padoan függetlensége, akit április 15-ével az UniCredit elnöki székébe neveztek ki – véli az olasz bankcsoport egyik aktivista részvényese.

A Financial Times beszámolója szerint Cesare Bisoninak, az UniCredit távozóban lévő elnökének írt levelében a londoni székhelyű Bluebell Capital Partners „politikailag exponált személynek” nevezte Padoant, aki „megnövekedett kockázatnak” teheti ki a bankot, ugyanis Olaszország pénzügyminisztereként korábban épp annak a Monte dei Paschi di Sienának az állami megmentésében vett részt, amelyre most az UniCredit potenciális akvizíciós célpontként tekint. Arról már a Portfolio is több alkalommal beszámolt, hogy az olasz kormány szívesen privatizálná az UniCreditnek a rivális pénzintézetet.

A Bluebellt 2019-ben Francesco Trapani, a Bulgari olasz ékszercég korábbi vezérigazgatója alapította a Lehman Brother két korábbi olasz bankárával közösen, és csak a múlt hónapban ért el lényeges, de ismeretlen méretű részesedést az UniCreditben.

Április 15-én nemcsak elnököt, hanem vezérigazgatót is vált az olasz bankcsoport: az az Andrea Orcel ül a bankvezéri székbe, aki korábban a UBS befektetési banki igazgatójaként nagy hírnevet szerzett magának. Orcel érkezésének a Buebell is örült a Financial Times szerint. Orcel egyik első feladata éppen a Monte Paschi esetleges akvizíciójának levezénylése lehet, amely azonban a Bluebell szerint káros lenne az UniCredit számára, a Monte Paschiban rejlő kockázatok miatt ugyanis a bank egy befektetésre nem ajánlható eszköz szerintük.

