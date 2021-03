Lakásfelújítási hitel, személyi kölcsön: négy újdonság jelent meg a napokban

Kamattámogatott otthonfelújítási hitelek és fogyasztóbarát személyi kölcsönök széles palettájáról válogathatnak most már azok, akik lakásfelújításra vagy más célra szeretnének néhány millió forinthoz jutni. A Budapest Bank az otthonfelújítási, a Cofidis pedig a fogyasztóbarát személyi hitelek piacán jelent meg nemrég új szereplőként, miközben a CIB Bank saját szabad felhasználású jelzáloghitelét, a Sberbank pedig személyi kölcsönét kínálja az otthonfelújítási kölcsön alternatívájaként. Az elmúlt napok négy nagy újdonságát mutatjuk most be, a teljes kínálat személyre szabott megismeréséhez pedig a Pénzcentrum kalkulátorát ajánljuk.

Budapest Bank: új szereplő a kamattámogatott otthonfelújítási kölcsönök piacán

Március 2-án a Budapest Bank is bejelentette, hogy elérhető nála az Otthonfelújítási Támogatás igénybevételét segítő otthonfelújítási kölcsön otthonteremtési kamattámogatással. A fix 3%-os kamatozású hitel a lakásfelújítás tervezett munkáinak finanszírozását teszi lehetővé a támogatás igénylését és a támogatás folyósítását megelőzően. A kölcsön igénybevételéhez a jogszabályi feltételeknek és a banki hitelképességi szabályoknak is meg kell felelnie az igénylőknek.

A kölcsön igénylőjének meg kell felelnie a 17/2016 (II.10.) Korm. rendelet a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről előírt, az Otthonfelújítási Támogatás igénybevételére jogosító személyi feltételeknek. Az igényelhető összeg legfeljebb 6 millió forint, a hitel futamideje pedig 10 év. A támogatott személy által fizetendő kamat a teljes futamidő alatt 3%, a THM 3,10%. Az igénylőnek 1 év áll rendelkezésére a felújítás elvégzésére, valamint a támogatás megigénylésére a Magyar Államkincstártól.

Amennyiben az otthonfelújítási munkálatok nem teljesülnek, a kamattámogatás összegét vissza kell fizetnie az igénylőnek. Fontos tudni, hogy az igénybe vett kölcsön összegére a hitel futamidejével megegyező időtartamra jelzálogjog, valamint annak biztosítására elidegenítési és terhelési tilalom kerül bejegyzésre.

CIB Bank: szabad felhasználású jelzáloghitel felújításra

A CIB Bank úgy döntött, hogy a széles körű ügyféligények gyors kiszolgálása érdekében a meglévő 5 és 10 éves kamatperiódusú szabad felhasználású jelzáloghitelét kínálja kamatkedvezménnyel a lakásfelújítást tervező ügyfeleinek. A március 1-jétől elérhető konstrukció a vonatkozó kormányrendeletben meghatározott kamattámogatás mellett igényelhető otthonfelújítási hitelnél ugyan magasabb kamattal rendelkezik, azonban nagyobb rugalmasságot ad azzal, hogy az ügyfeleknek az igénylése esetén nincs arra vonatkozó kötöttsége, hogy a felújítási munkálatok egy éven belül történjenek meg, azok befejezése később is lehet. Amennyiben az ügyfél igénybe kívánja venni az Otthonfelújítási Támogatást, természetesen figyelembe kell venni az igénylési határidőt itt is. A bank által újonnan bevezetett kamatkedvezmény vállalkozói szerződés mellett költségvetési terv benyújtásával is igényelhető. Ezen kívül számos más előnye is van a konstrukciónak:

Akár 10 millió forintig igényelhető.

Akár 20 éves futamidőre is felvehető, mellyel a havi fizetendő törlesztőrészlet csökkenthető (a teljes visszafizetendő összeg a futamidő növelésével emelkedik).

Egyszeri díjmentes előtörlesztést lehet igénybe venni 3 millió forintig. (Akár a támogatás betörlesztésére, de a betörlesztés nem kötelező a kölcsönbe.)

Szélesebb ügyfélkör által elérhető: nem szükséges megfelelni a vonatkozó kormányrendeletben előírt feltételeknek, tehát az is igényelheti, aki a támogatásra nem jogosult.

A rugalmasságot fokozza, hogy a CIB Bank konstrukciójánál az igénylés online is elindítható és kevesebb adminisztrációt igényel az állami kamattámogatású konstrukcióhoz képest, a kamata pedig csak kis mértékben haladja meg a támogatott hitelét.

Sberbank: személyi kölcsön lakásfelújításra

A Sberbank Magyarország Zrt. 2021 márciusától egy új, fedezetlen hitelkonstrukciót vezet be az államilag támogatott lakásfelújítási kölcsön kiegészítéseként vagy alternatívájaként, amellyel azokat szeretné segíteni, akik a lakásfelújításhoz hitelt terveznek igénybe venni, de valamilyen oknál fogva később tervezik az otthonfelújítási támogatást felvenni. Ezzel a lépéssel a pénzintézet a lakossági felhasználás céljából eddig igénybe vehető személyi kölcsön portfolióját egy újabb termékkel, az úgynevezett FelújítLAK Személyi kölcsönnel (THM 7,66% - 14,96%) bővíti ki, amely az új otthonfelújítási támogatás önerejének előteremtésében is segíthet.

A bank által kifejlesztett speciális célú személyi kölcsön egyrészt már az igénylésénél is számos könnyítést tartalmaz - tekintettel arra, hogy egy fedezetlen hitelről beszélünk - nincs szükség értékbecslésre, sőt az esetek többségében közjegyzői okiratra sem. Az egyszerűsítéseknek köszönhetően az ügyfelek jóval gyorsabban, várhatóan 1-2 munkanapon belül hozzájuthatnak a pénzükhöz. A bank úgy tervezi, hogy a kölcsönt a későbbiekben videóhíváson keresztül is elérhetővé teszi, így az ügyfelek akár otthonuk kényelméből is fel tudják majd azt venni.

A fedezetlen hiteltermék nagy előnye, hogy a felújítani tervezett ingatlan tulajdoni lapjának terheltségétől függetlenül bárki igényelheti, aki legalább havi nettó 150.000 Ft igazolt, bankszámlára érkező és a bank által elfogadott rendszeres jövedelemmel rendelkezik. A FelújítLAK Személyi kölcsönt (THM 7,66% - 14,96%) 800.000 – 6.000.000 Ft közötti összegben, maximum 9 éves futamidőre lehet felvenni. Az átlátható törlesztés érdekében a kölcsön típusa a teljes futamidő alatt fix kamatozású, a türelmi idő lejártát követően minden hónapban azonos törlesztőrészlettel, ráadásul a türelmi idő alatt a törlesztőrészlet csak a kamatfizetést tartalmazza.

Cofidis: itt a legújabb fogyasztóbarát személyi hitel

A Budapest Bank, a Cetelem, az Erste, az OTP és a Takarékbank mellett a Cofidis Magyarország is azok között a pénzpiaci szereplők között van, amelyek személyi kölcsönükkel elnyerték a Magyar Nemzeti Bank fogyasztóbarát személyi hitel minősítését. A szigorú feltételeknek megfelelő fogyasztóbarát kölcsönök kiszámíthatóbb, átláthatóbb, kedvező kondíciójú termékeket hoznak a piacra. A Cofidis új termékének egyik nagy előnye, hogy a hitel igényléséhez nem szükséges új bankszámla nyitása vagy jövedelemátutalás.

A minősített fogyasztóbarát személyi hitelekkel áttekinthető feltételrendszerű és gyors ügyintézés mellett felvehető, szabad felhasználású termékek kerülnek piacra.

A védjegy kibocsátása segíti az árazás szabályozását, ami a piaci versenyt ösztönözni fogja, a fogyasztóknak pedig magasabb szintű védelmet ad, és a teljes körű online hitelnyújtás feltételének köszönhetően biztosítja a kényelmes hitelfelvételt is.

A Cofidis Minősített Fogyasztóbarát Személyi Hitele 3 millió forinttól 10 millió forintig érhető el, szabad felhasználásra, 8,9%-os THM-mel 3 millió forint és 60 hónap esetén. A folyósítás a hitel befogadását követően maximum 2 munkanapon belül megtörténhet, amennyiben az elvárt dokumentumok rendelkezésre állnak. A kölcsön fix kamatozású, egyenletes futamidejű, hitelbírálati díj és folyósítási jutalék nélkül igényelhető. A Cofidis termékének előnye, hogy a kedvező árazáshoz nem szükséges a bankszámlanyitás vagy a jövedelemátutalás sem.

A minősítés megszerzésének egyik alapfeltétele, hogy a hitel felvehető legyen teljesen online. A Cofidis több mint 10 éves tapasztalattal rendelkezik az online hiteligénylési folyamatokban, így már a minősítés megszerzése előtt 100 százalékban otthonról intézhették teendőiket a hitelintézet ügyfelei. Az igénylők a sikeres bírálatot követően videóhívással tudják magukat beazonosítani, majd hangaláírással a szerződést szóban aláírni. A teljes folyamatot a Cofidis ügyintézői végig kísérik.

