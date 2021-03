Tarol a Növekedési Hitelprogram - felvázolta az MNB, mi várható a magyar hitelpiacon

A járvány kitörése óta minden második vállalati hitelt a Növekedési Hitelprogram keretében vettek fel a cégek, a kkv-k esetében pedig 90 százalék ez az arány – derült ki az MNB mai online sajtótájékoztatóján, amelyen a legfrissebb Hitelezési folyamatok című kiadványt mutatták be. A lakosság esetében minden harmadik hitel kamattámogatott (jórészt bababáró hitel), vagyis az állami-jegybanki hitelprogramoknak nagy szerepük van mind a vállalati, mind a lakossági hitelezés megtámogatásában. A moratóriumban lévő vállalati hitelek aránya 2020 végére 39 százalékra csökkent, a lakosságiaké viszont nagyjából szinten maradt, 54 százalék volt.

Arról, hogy milyen nagy a szerepük az állami programoknak a hitelezésben és a bankrendszer egészséges működésének fenntartásában, itt írtunk részletesen:

Bemutatta legfrissebb Hitelezési folyamatok című kiadványát a Magyar Nemzeti Bank, és első ízben a jegybank banki konjunktúrafelmérésének közzétételére is sor került. A jelentés készítői, Dancsik Bálint (címlapképünkön jobbra) és Nagy Tamás (balra) online sajtótájékoztatón mutatták be a kiadványt fő üzeneteit, velük nemrég podcast beszélgetést is készítettünk a magyar bankszektor helyzetéről:

Vállalati hitelezés: élénkülhet a kereslet, további szigorítás nem várható

az állami és jegybanki hitelprogramok hatására 2020-ban 13,2 százalék volt a kkv-hitelállomány növekedése, a vállalatok esetében ez 9,4 százalék volt (a negyedik negyedév 2,5 százalékos bővülést hozott), a kiadvány szerint ugyanakkor a moratórium nélküli vállalati hitelnövekedési ütem valószínűleg 0 és 3 százalék között alakulna - a szerk.

- a szerk. a 9,4 százalékos növekedési ütem az EU élvonalába helyez minket, csak Franciaország ért el a 10 százalék feletti növekedést, a hitel/GDP alapján a vállalatok átlagos eladósodottsága továbbra sem magas Magyarországon,

2020 második felében a törlesztési moratóriumban lévők aránya mintegy 10 százalékponttal csökkent, decemberben a jogosult állomány 39 százaléka volt benne a moratóriumban, a legnagyobb mértékben az ingatlanhitelezésben vesznek részt a cégek a moratóriumban,

a negyedik negyedévben több mint 1100 milliárd forintnyi hitelszerződést kötöttek a vállalatok, ami 71%-kal haladja meg az egy évvel korábbit,

a vállalati hitelezésben 58%-os, a kkv-hitelezésben 90%-os arányt képviselt a Növekedési Hitelprogram,

a hitelfeltételek összességében nem változtak a negyedik negyedévben, ugyanakkor a fedezeti követelmények összességében szigorodtak, a hitelek maximális méretében és futamidejében viszont enyhítés volt megfigyelhető a bankok részéről,

a bankok a kereslet élénkülésére számítanak 2021 első felében, érdemi további szigorítást nem jeleztek előre.

Háztartási hitelezés: stagnálhat a kereslet és a feltételek is

a háztartási hitelállomány a negyedik negyedévben 257 milliárd forinttal bővült, 2020 végén 14,5%-kal volt magasabb a hitelállomány, mint egy évvel korábban, a törlesztési moratórium nélkül ez 8,4% lett volna,

ezzel a növekedéssel is az EU élén vagyunk, mivel azonban a hitel/GDP csak 16% az EU 53%-ával szemben, és az egyik legalacsonyabb az érték éppen nálunk, az adósságfék-szabályok kellően szigorúak, az új hitelezés kamatozás szerinti szerkezete pedig egészséges (mintegy 75% legalább 10 évre fixált az új kibocsátásban), ezért az MNB nem tart jelentős kockázatoktól,

a vállalati szegmenssel ellentétben relatíve stabil volt a moratóriumban való részvétel, 2020 végén a lakossági hitelállomány 54 százaléka vett benne részt, a személyi hitelek esetében a legmagasabb, a lakáshitelek esetében jóval alacsonyabb a moratóriumban részt vevők aránya,

a lakáshitelek új kibocsátása visszatért az egy évvel korábbi szintjére, a személyi kölcsönök kibocsátása viszont 44%-kal elmaradt még a negyedik negyedévben is az egy évvel korábbitól,

az új lakás vásárlására és építésére igényelt CSOK igénybevétele mintegy a felére esett vissza, a falusi CSOK azonban negyedévente közel 15 milliárdos kibocsátásával stabilan tartja magát,

a bankok nem jeleztek sem a feltételekben, sem a keresletben jelentős változást 2020 utolsó negyedévében, 2021 első felére azonban a fogyasztási hiteleknél a feltételek enyhítését jelezték előre,

2021 januárjában az új lakásra felvett hitelek 58%-kal, a használt lakásokra felvettek 15%-kal, a felújításra felvettek 6%-kal este vissza januárban, mindez jelentős csökkenést jelent, de nem szabad elfelejteni, hogy az új otthonteremtési támogatások megjelenése jelentős kivárásra ösztönözhette a hitelfelvevőket, ennek hatását láthatjuk.

Minden harmadik lakossági hitelkibocsátáshoz állami kamattámogatás társul, a babaváró hitel ezek közül a legjelentősebb, a babaváró hitelek addicionális hatása nélkül nem 14,5%, hanem 9% körül lett volna a lakossági hitelállomány tavalyi éves növekedése.

Az MNB szerint élénkítőleg fog hatni a vállalati, illetve háztartási hitelezésre az állami hitelprogramok kibővítése, illetve a családtámogatások körének bővülése.

Sajtókérdésre elmondták: az MNB a kormánnyal szorosan együttműködve, az ügyfelek sérülékenységét figyelve szorosan vizsgálja a törlesztési moratórium esetleges meghosszabbításának vagy finomhangolásának a lehetőségét.