Válaszolt a juniorok segélykérő levelére a bankvezér

A Goldman Sachs vezére azt ígéri, hogy enyhít a dolgozói munkaterhén azt követően, hogy a befektetési banki részlegen dolgozó juniorok a 95 órás munkahét miatt panaszkodtak – számol be a hírről a Financial Times.

David Solomon, a Goldman Sachs vezére egy, a banki alkalmazottaknak küldött hangüzenetben reagált a befektetési banki terülten dolgozó juniorok múlt havi jelentésére, amelyben a túlzott munkaterhelés miatt panaszkodnak. Solomon szerint dicséretes, hogy ezek a juniorok a felsővezetőikhez fordultak, mert egy olyan munkahelyet szeretne, ahol az emberek nyitottan meg tudják osztani aggodalmaikat. A vezér azt ígérte, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy betartsák a szombat-szabályt, tehát azt, hogy a junioroknak ne kelljen péntek este 9 órától vasárnap reggelig dolgozniuk.

Mindemellett arra is ígéretet tett, hogy igyekeznek több juniort felvenni a befektetési banki területre, és bankon belül is próbálják oda átcsoportosítani a munkaerőt, ahol most nagyobb a terhelés. Arra is kitért üzenetében, hogy igyekeznek minél több folyamatot automatizálni bankon belül, hogy ezzel is csökkenjen a munkaterhelés.

Ahogyan arról korábban a Portfolio-n is írtunk, Egy, az első évüket befektetési banki területen töltő juniorok csoportja a Goldmannál arról tájékoztatta a vezetőséget múlt hónapban, hogy rengeteget kell túlórázniuk. A 13 elemző válaszait összegyűjtő jelentés szerint egy héten átlagosan 95 órát dolgoznak, 5 órát alszanak és az éjszaka is hajnali 3-kor kezdődik. Erről bővebben itt lehet olvasni:

