A Credit Suisse teljes tavalyi profitját elviheti a csődbe ment milliárd dolláros startup

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A Credit Suisse vezetői szerint a bank ügyfelei akár 3 milliárd dollárt is veszíthetnek a Greensill Capitalhöz kötődő befagyasztott alapok miatt, ami akkora összeg, mint a pénzintézet teljes tavaly nettó profitja – számol be a hírről a Financial Times.