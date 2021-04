Berobbant a barkácsőrület: minden hatodik magyar felújítást tervez

Scale Research: a felnőtt lakosság hat tizede tervez valamilyen felújítást, bővítést vagy korszerűsítést lakásában vagy házán 1 éven belül, leginkább saját erőből, de népszerűek az állami támogatások, illetve támogatott hitelkonstrukciók is.

A tavasz érkezésével, illetve az állami otthonfelújítási támogatás bejelentésével fellendült a felújítási kedv a magyar lakosság körében, ami jó hír az építőipar és az építőanyag kereskedők számára. A Scale Research Kft. reprezentatív Bankindex kutatása 2021 tavaszán az ingatlanokkal kapcsolatos felújítási, korszerűsítési terveket, valamint vásárlási szándékot kutatta a 18-69 éves magyar lakosság körében.

Tízből hat felnőtt magyar személy szeretne valamilyen felújítást, korszerűsítést elvégezni lakásán vagy házán a következő 12 hónapban, különösen aktívak e tekintetben a 30-59 év közöttiek, a háztulajdonosok, valamint a gyerekkel rendelkező vagy gyermeket váró magyar honfitársaink.

A megújulást és megújítást legtöbben a lakáson, házon belül kezdik:

minden harmadik honfitársunk tervez festést, víz, csatorna vagy elektromos rendszer korszerűsítést, átalakítást jövő tavaszig.

A hazai lakások nagy része energetikai szempontból elavult, ezért is örvendetes a szándék, hogy sokan akarják a nyílászárók cseréjével vagy külső szigeteléssel csökkenteni ingatlanjuk környezeti terhelését és a fűtési díjaikat is.

A lakosok nagyjából hatoda szeretné lakóingatlanának nyílászáróit cserélni, vagy redőnyt, árnyékolót beépíteni, illetve hasonló arányban, 14% kívánja ingatlanját szigeteltetni.

Az ingatlan fűtési rendszerének korszerűsítését a lakosság 13%-a tervezi a következő 12 hónapban, 8% klímaberendezést szerelne fel vagy cserélne, 6% pedig napelemeket, napkollektorokat kíván telepíteni.

Komolyabb házbővítést a lakosok 8%-a tervez, tetőcserét pedig 12%.

Noha a férfiak nagyobb arányban terveznek felújítást, korszerűsítést, a hölgyek körében népszerűbbek a belső felújítások, többen terveznek ilyen munkálatokat. A tetőfejújítás és a nyílászáró csere iránt a községekben lakó személyek nyitottak inkább, ahogy a háztulajdonosok körében is többen terveznek ilyen célú korszerűsítést, valamint kert felújítást vagy átépítést.

A korszerűsítők többsége (75%-a) egy finanszírozási formát tervez igénybe venni, de minden ötödik több forrás igénybevételével is finanszírozza majd a munkálatokat. Ha valaki több forrásból is fizeti a felújítást, jellemzően valamilyen államilag támogatott finanszírozást vagy személyi kölcsönt tervez felvenni a saját erő mellett.

A felújításokat, korszerűsítéseket leginkább saját forrásból tervezik finanszírozni az érintettek, háromnegyedük saját pénzből (is) felújít, különösen a 30 évnél idősebbek, a belső felújítást tervezők, valamint a gyermeket nem nevelő háztartások.

Az állami támogatások iránt jelentős igényt látunk a felújítók körében, hiszen 15%-uk tervez támogatott hitelt felvenni, 14% pedig vissza nem térítendő támogatást. Különösen a gyereket nevelők és a 30-39 évesek körében nagy az állami támogatások népszerűsége, e támogatási formák jellegéből is adódóan. A személyi kölcsön is népszerű finanszírozási forma a korszerűsítésben gondolkodók körében, 14% tervez személyi kölcsönt felvenni felújítás céljából, nagyobb arányban a 18-29 évesek, valamint az alacsonyabb végzettséggel rendelkező személyek. A lakástakarékpénztárból az érintettek 8% finanszírozná a munkákat, különösen kedvelt ez a forma a budapestiek és a társasházban lakók körében, illetve nagy arányban tervezik a napkollektor kiépítését e finanszírozási formát választók. Lakáshitelben a felújítók 6%-a gondolkodik, különösen tetőcsere és klímaberendezés kiépítése vagy cseréje céljából, népszerűbb ez a forma a 18-29 évesek körében.

„A koronavírus jelenléte ellenére aktív évre számítunk a lakossági felújítások területén, amit a vissza nem térítendő állami támogatások és a támogatott hitelek is komolyan ösztönöznek. A lakások, házak megújulásának nem csak az építőipari szakemberek és a tulajdonosok örülhetnek, hanem a környezet is. Ugyanis sokan akarják ingatlanjuk energetikai jellemzőit javítani nyílászáró csere vagy szigetelés révén, illetve jelentős számban akarnak napelemeket, napkollektorokat telepíteni ingatlanjukra. A korszerűsítési kedv a bankok számára is piaci lehetőséget jelent, a felújítók komoly igényt támasztanak a személyi kölcsönök vagy lakáshitelek iránt is.” – kommentálja az adatokat Schauermann Péter, a Scale Research Ügyfélkapcsolati igazgatója.