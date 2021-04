Meglepte az elemzőket a Bank of America, emelkedik az árfolyam

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A vártánál erősebb bevételről és egy részvényre jutó nyereségről számolt be ma a Bank of America első negyedévre vonatkozó gyorsjelentésében. A pénzintézet 25 milliárd dolláros részvény-visszavásárlási programot is bejelentett. A hírre a bank részvényeinek árfolyama a nyitás előtti kereskedésben 1,05%-ot erősödik.