Véletlenül 1,2 millió dollárt utalt egy nőnek a brókere, elköltötte a pénzt és most börtönbe kerülhet

Véletlenül átutalt a Charles Schwab nevű brókercég ,2 millió dollárt egy amerikai nőnek, aki gyorsan vásárolt a pénzből egy ingatlant és egy autót. A vállalat másnap visszakérte a pénzt, az érintett viszont nem volt hajlandó fizetni, így őrizetbe vette a rendőrség és eljárást indítottak ellene csalás és lopás miatt - írja a New York Times.

Kelyn Spadoninak 82,56 dollárt kellett volna csak kapnia a Charles Schwabtól egy utalás teljesítésekor, de az intézmény munkatársai véletlenül 1,205 millió dollárt helyeztek a brókerszámlájára.

Kelyn Spandoni gyorsan átutalta a pénzt egy másik számlára, majd vett belőle egy ingatlant és egy Hyundai Genesis SUV-ot. A Charles Schwab egy hónapig próbálta tőle visszakérni a pénzt, de Spadoni nem válaszolt a megkereséseikre.

Április 7-án már a rendőrség ment a nőért, akit őrizetbe vettek, majd a New Orleans-i törvényszék előtt eljárást indítottak ellene lopás és csalás miatt. Kelyn Spandoni elvesztette az ügy miatt a munkáját is, mint a 911-es segélyhívó diszpécsere. Jelenleg 150 ezer dolláros óvadék ellenében szabadlábon védekezhet, a Charles Schwab behajtotta rajta már a követelés nagy részét. Ha bűnösnek találják, Spandoni akár börtönbe is kerülhet.

Hasonló ügy volt nemrég a Citigroup körül is: ők véletlenül majdnem egy milliárd dollárt utaltak át és pechükre a bíróság úgy ítélt, hogy nem jár nekik vissza a pénz.