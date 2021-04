Elárulták a magyar bankok felsővezetői, milyen lépésekkel szállnak szembe a klímaváltozással

Szinte egyszerre kezdték el zöldíteni tevékenységüket a hazai nagybankok, egyre több helyen áll fell külön ezzel foglalkozó szervezeti egység, készülnek zöld stratégiák és indulnak új fenntarhatósági programok. Az MNB online konferenciáján banki felsővezetők beszélgettek a zöld célok megvalósításáról és a jegybank ma közzétett zöld ajánlásáról, amely felgyorsítja a várható hazai és nemzetközi zöld szabályokra való felkészülést.

Wolf László, az OTP Bank vezérigazgató-helyettese szerint a járvány ellenére is prioritás maradt az OTP-nél a vállalatfinanszírozás. A bank a közvetlenül a Csányi Sándor alá tartozó zöld program igazgatóságot hozott létre a vezérigazgató-helyettesek részvételével, közel 100 ember érintett abban, hogy a fenntarthatósági programot végrehajtsa. Az IT-rendszerekbe, kockázatkezelési rendszerekbe is átvezetik, hogy egy hitel zöldnek számít-e. Zöld termékeket hoznak létre, amelyekkel csak zöld tevékenységeket finanszíroznak kisebb tőkekövetelmények mellett, szeretnének megjelenni zöld kötvénnyel is. Jelenleg 830-840 milliárd forintnyi hitelállományuk felel meg a zöld feltételeknek. Wolf László szeretné, ha a zöld ajánlások minél konkrétabbak lennének, fontos az egzakt határok meghúzása, hogy ne marasztalják el a bankokat nem kellően objektív elvárások miatt.

A Raiffeisennél is hasonló lépéseket tettek, az elmúlt egy évben több minden történt, mint korábban. Fenntarthatósági tanácsot hoztak létre, amelyet a kockázatkezelési vezető irányít, és célkitűzés, hogy 2025-re a hitelportfólió minimum 30%-a zöld legyen, a barnaszén-projekteket pedig már rövid távon sem finanszírozza – mondta Kementzey Ferenc vezérigazgató-helyettes. Csatlakoztak az ENSZ-vállalásokhoz, és adatgyűjtés, tesztelés jelleggel egy rating modell kidolgozása zajlik a banknál. Fontosnak nevezte, hogy a tőkekedvezménnyel nyújtható finanszírozási lehetőségek köre szélesedjen.

A KBC Csoportnál is prioritás a téma, fenntartható finanszírozási programot hozott létre a csoport, már két zöld kötvénykibocsátást végrehajtott, és 2025-re zéró karbonlábnyomot akarnak elérni a K&H Bank operációjában, 2030-ra pedig a finanszírozási portfóliót is karbonsemlegessé tennék – ismertette Országh Mihály, a K&H Bank specializált pénzügyi szolgáltatások igazgatóságának vezetője. Egy prudensen működő bank számára elsősorban kockázati kérdés mindez, üzleti alapon is egyre kevésbé éri meg a zöld szempontokat zárójelbe tenni. A megújulóenergia-finanszírozásban erős pozícióik vannak, ebben látják a jövőt.

Bakonyi András, az MKB vezérigazgató-helyettese elmondta: a vezetésével átfogó programot indítottak tavaly a bankban, fenntarthatósági és klímastratégiát fogadtak el, és bár konkrét szervezeti egység még nem állt fel, legalább 60-an érintettek a bank alkalmazottai közül a stratégia kidolgozásában és megvalósításában. A ratingbe is egyre inkább beépítik a zöld szempontokat, jövőre már a hitelek kockázatkezelésében és az ügyféltárgyalásokon is érzékelhető hatása lehet ennek.

A beszélgetés moderátora, Gyura Gábor, az MNB főosztályvezetője jelezte: az MNB ma közzétett zöld ajánlásának fontos eleme a transzparencia, így üdvözölni fogják, ha fenntarthatósági programjaikat és stratégiájukat azon bankok is nyilvánosságra hozzák, amelyeket ezt még nem tették meg.