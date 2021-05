Csányi Sándor: előbb-utóbb lesz euró Magyarországon

Nem okoz majd a magyar bankszektornak jelentős kárt a törlesztési moratórium, a kedvezményt igénybe vevő magánszemélyek hiteleinek alig 5%-a válhat nem teljesítővé – mondta el Csányi Sándor, az OTP elnök-vezérigazgatója az Inforádió Aréna című műsorában. A bankvezér arról is beszélt, hogy szerinte Magyarország gyorsan ki fog lábalni a koronavírus-válságból, illetve azt is megemlítette, hogy előbb-utóbb biztosan lesz euró hazánkban.

Csányi Sándor elmondta: ő nem home office-párti, mert szerinte a munkahelyi kohéziót és a kreativitást segíti az interakció, viszont megérti, hogy vannak olyan tevékenységek, melyek otthonról könnyebben elvégezhetők és vannak olyan kollégák, akik otthonról hatékonyabban tudnak dolgozni. Az OTP-nél most úgy döntöttek, heti 1 nap home office marad, de a divízióvezetők megengedhetnek heti 2 napot, a munkavégzés ellenőrzése mellett. Ha viszont emiatt a bank hatékonysága csökken, vissza fognak állni az irodai munkára.

A koronavírus-válságból való kilábalásról azt mondta: jelenleg nem pénzügyi válságról van szó, ha megnyílik az ország, viszonylag gyors növekedés indul meg. Idén és jövőre is növekedést várnak. Nagy kérdőjel viszont, hogy lesznek-e új mutánsok, lesz-e negyedik hullám.

Csányi Sándor elmondta: nem számít gazdasági felpattanásra, de viszonylag meredek, folyamatos növekedés várható idén és 2022-ben.

A banki eredményekről elmondta: megsínylették az elmúlt évet, mert nagyon sok céltartalékot kellett képezni. Romlott az eredményesség, de a negyedéves számokból úgy tűnik, ez helyre fog állni. A tartalékok, képzési kötelezettségek csökkennek. A vállalati, lakossági hitelfelvétel jó ütembe nő, többek közt a speciális, támogatott hiteleknek köszönhetően is.

Csányi Sándor a moratóriumról elmondta: a lakosság fele élt csak a moratóriummal, így várhatóan nem lesz drámai hatása az intézkedésnek, megemlítette, hogy 5% alatt lesz várhatóan a moratóriumban résztvevők közt a problémás hitelek aránya.

Csányi Sándor arról is beszélt, hogy jöhetnek adósvédelmi intézkedések, de jelenleg még a kormány arról dönt, hogy folytatódik-e a moratórium.

A Bankholdingról elmondta Csányi, hogy a konglomerátum értéke 700 milliárd, az OTP értéke 3700-3800 milliárd, a méretek nem összevethetők, sem az üzleti aktivitás, sem a digitális fejlesztés, fejlődés, infrastruktúra. Az elmúlt 3 évben 8 bankot vásároltak, olvadtak össze, egyes bankok még az adott ország legnagyobb bankjává is váltak. Jelenleg 3 bank vásárlásáról tárgyalnak, 2 esetben már nagyon közel vannak a szerződés aláírásáról. Az OTP Csányi szerint nem verhető sem Magyarországon, sem a régióban.

Megemlítette: érdekli őket a Commerzbank hazai érdekeltségeinek megvásárlása, de nem biztos, hogy méretei miatt a GVH engedélyezne az OTP-nek egy hazai akvíziciót.

Az eurózónás piacokról elmondta: előny a stabilitás, viszont hátrány a marzsokra gyakorolt nyomás.

Csányi Sándor szerint „kell, hogy legyen” előbb-utóbb Magyarországon euró, mivel az EU-hoz való csatlakozáskor kötelezettséget vállaltunk erre.

Hozzátette: nem kell ezzel rohanni, a helyzet olyan, mint amikor egy NB2-es csapat az NB1-be bejut, mindent meg kell tenni azért, hogy kellően fejlettek legyünk ahhoz, hogy részt tudjunk venni az eurózónában.

Általánosságban az OTP-ről elmondta: esett a jövedelmezőségük, de a tőkére vetített megtérülésük tavaly 13% volt, ami példa nélküli az európai bankszektorban. Idén 18-20% fölötti tőkearányos megtérülést várnak. A teljesítő hitelállományra vetített céltartalék a legmagasabb Európában, az NPL-ekre vetített céltartalék pedig 62%, ezért nem érheti őket meglepetés. Digitalizáció terén sokat fejlődtek és ez továbbra is fókuszban lesz, viszont a fiókhálózatukat nem tervezik csökkenteni. Előtérbe kerül a fiókok tanácsadói jellege, a bonyolultabb, nagyobb hiteleket várhatóan az ügyfelek továbbra is a fiókhálózatban fogják felvenni.

Az OTP díjairól Csányi Sándor elmondta: tízmilliárdos bevételeket engednek el akciók keretében. Vannak viszont olyan díjak, amelyeket befixálnak olyan tényezők, mint például a tranzakciós illeték. Csányi Sándor reméli, hogy elektronikus tranzakciók esetén eltörlik majd a tranzakciós illetéket. Az elnök-vezérigazgató szerint a magyar bankok díjai összevethetők az európai díjakkal.

Az osztalékokról azt mondta: azért nem tudtak fizetni, mert az EKB megtiltotta az osztalékfizetést. Biztos, hogy kifizetik, 119 milliárd forintnyi osztalék maradt benn a 2019-20-as év után, de még kérdés, hogy előleg lesz-e vagy egyben fizetik majd ki a következő lehetőségnél, amint az osztalékfizetés ismét engedélyezett lesz.

Tavaly a külföldi tagbankok a bevételi hozzájárulása 41%-a volt, korábban 47%-volt, Csányi Sándor reméli, hogy jövőre 50% fölött lesz ez az arányszám, 5 éven belül ezt az értéket 75%-ra akarják emelni. Magyarországon most nehezebben tud növekedni az OTP, külföldön viszont még van növekedési potenciál.

Csányi nem számít arra, hogy a Bankholding csökkenő vagy növekvő versenyt hoz majd, hiszen eddig is konkurens intézmények voltak, bizonyos szektorokban ezek a tagintézmények eddig is erős versenyt támasztottak.

Csányi Sándor úgy gondolja, a vendéglátósok megsínylették a válságot, viszont kiemelt támogatást kaptak. Vannak viszont olyan cégek, ahol nincs elég likviditás, elmentek a dolgozók, ezért az újraindítás nehézséget okoz, ezért ezeket a vállalatokat kell támogatni. Egyes ágazatok szerepe felértékelődött, ilyen például az agrárium; most jól jött, hogy Magyarország önellátó. Viszont ellátási nehézségek így is voltak, például nem volt a tejes dobozokra elég kupak. Az elnök-vezérigazgató arról is beszélt, hogy tervezik a Bonafarm külföldi expanzióját és felértékelődnek a cégnél bevezetett vagy tervezett digitális megoldások, hiszen egyre több fogyasztó szeretné majd tudni, pontosan honnan származik a termék, melyet fogyaszt.

Csányi Sándor szerint van jótékony hatása a válságnak: a digitalizáció sosem látott fejlődésnek indult, ezeket a projekteket kiemelt támogatásban kell részesíteni. Szintén fontos az elnök-vezérigazgató szerint az egészségügyi rendszer fejlesztése.

Csányi Sándor meggyőződése, hogy a belföldi turizmus gyorsan helyre fog állni. A magyar ipar összességében sokat fejlődött az elmúlt évtizedekben: olyan kapacitások kerültek Magyarországra, amelyek jelentős hozzáadott értéket képviselnek a beszállítók számára. Arról is beszélt, hogy az agrárium GDP-hez való hozzájárulása körülbelül 10%, viszont továbbra is rengeteg olyan száraz terület van Magyarországon, melyeket termővé lehetne tenni, erre jobban kellene figyelni a jövőben.