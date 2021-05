Új vezetői csapatot és szervezeti struktúrát jelentett be az UniCredit

Az UniCredit Csoport ma új szervezeti struktúrát és új vezetői csapatot jelentett be. A változtatások célja, hogy az új vezetés még hatékonyabban irányítsa az üzleti tevékenységet és 2021 második félévében megvalósítsa új stratégiai tervét – közölték.

Ez az új struktúra egy egyszerűsített szervezetet hoz létre, amely minden üzletágban és működési területen nagyobb elszámoltathatóságot tesz lehetővé. Biztosítja, hogy az ügyfelek továbbra is bankcsoport minden tevékenységének középpontjában maradjanak, a technológiát és a digitalizációt mint a jövőbeli siker egyik fő mozgatórugóját még jobban integrálja, és egyértelművé teszi a kulcsfontosságú szerepeket és felelősségi köröket – fogalmaz a közlemény.

A mai bejelentéssel az UniCredit:

a korábbi huszonhét fős ügyvezető igazgatótanács helyébe egy új, tizenöt fős Group Executive Committee-t ("GEC") hoz létre, ami növeli a felelősségvállalást és az elszámoltathatóságot.

megszünteti az vezetőségi struktúra egy szintjét, minimalizálja az üzletágak és funkciók társvezetőinek számát, és összetartóbb szervezetet hoz létre.

lehetővé teszi a leányvállalatok vezérigazgatói számára, hogy még jobban irányítsák vállalataikat az összes üzletágban a jó gyakorlatok és szinergiák megvalósítása segítségével. Olaszország, Németország, Közép-Európa és Kelet-Európa mostantól a Csoport kiemelt területei a jelentéstétel szempontjából.

Olaszországot önálló területként pozícionálja, tükrözve az ország kiemelt jelentőségét a Csoport számára, tiszteletben tartva a bankcsoportgyökereit és azt a szellemiséget, amelyek az UniCredit eredetét meghatározzák

transzverzális, összekötő szervezeti mátrixot hoz létre, amely a vállalati és befektetési banki tevékenységet minden országban úgy pozícionálja, hogy az ügyfeleknek a különböző helyi igényeket kiszolgáló, zökkenőmentes termék- és szolgáltatáscsomagot kínáljon.

létrehoz egy új Digitális Divíziót, amely a technológiát, a digitalizációt és az adatokat az új GEC felelősségi szintjére emeli, biztosítva, hogy az minden stratégiai célkitűzésbe beépüljön, kiemelve e terület kiemelt jelentőségét az üzlet jövője szempontjából.

széles körű egyszerűsítési gyakorlatot vezet be a szervezeten belül, kezdve az S.p.A-val, a meglévő bizottságok számát 44-ről legfeljebb 15-20-ra csökkentve.

létrehozza az új People & Culture részleget a korábbi Humántőke funkció feladatkörének kibővítése érdekében, tükrözve a munkatársaknak, mint az új szervezeti kultúra hordozóinak fontosságát, és biztosítva, hogy a Csoport felkeltse a legkiemelkedőbb tehetségek érdeklődését, majd alkalmazza és megtartsa őket az UniCredit és ügyfelei hosszú távú előnye érdekében.

létrehoz egy vezérigazgatói hivatalt, amely magában foglalja a Strategy & Optimisation-t, valamint az újonnan létrehozott, az érdekeltek bevonásával foglalkozó funkciót. Mindkét funkció a GEC része lesz.

Andrea Orcel, az UniCredit Csoport vezérigazgatója hozzátette:

"Amikor az UniCredit vezérigazgatója lettem, megígértem, hogy legfőbb célom a komplexitás csökkentése és az UniCredit struktúrájának egyszerűsítése lesz. Ma már láthatják e vállalás első lépéseit: racionalizáljuk üzletmenetünket, tisztázzuk a kulcsszerepeket és javítjuk az elszámoltathatóságot, hogy jobban tudjunk teljesíteni minden érdekelt fél számára. Azt is mondtam korábban, hogy a digitalizáció ütemét fokozni fogjuk azért, hogy a technológia és az adatok minden döntésünkbe szervesen beépüljenek, és ma bejelentjük egy új digitális részleg létrehozását, hogy a digitalizációt még inkább DNS-ünk alapvető részévé tegyük.Vállalatként fontos, hogy felismerjük, honnan jövünk, mik a gyökereink, a kultúránk, , amelyek formáltak minket, ezért Olaszországot önálló területként pozícionáljuk Németország, Közép-Európa és Kelet-Európa mellett.Tisztában vagyok vele, hogy az UniCredit sikerének hajtóereje a kollégáink lesznek, ezért ma bejelentjük a kibővített People & Culture funkciót is, amely biztosítja, hogy a legjobb embereket vonzzuk az UniCredithez, alkalmazzuk és meg is tartsuk őket a bankcsoport további fejlesztése érdekében. Ez az UniCredit teljes potenciáljának felszabadítását célzó ambiciózus program első lépése. Lehetővé teszi számunkra, hogy a megszorítások időszakából a fenntartható és nyereséges növekedés elérésére irányuló korszakba lépjünk át.”

Csoport Végrehajtó Bizottság (Group Executive Committee - "GEC")

- Csoport vezérigazgató - Andrea Orcel

- Olaszországért felelős vezető - Niccolo Ubertalli

- Németországért felelős vezető - Michael Diederich

- Közép-Európáért felelős vezető - Gianfranco Bisagni

- Kelet-Európáért felelős vezető - Teodora Petkova

- Corporate & Investment Banking vezetője - Richard Burton

- Pénzügyi igazgató - Stefano Porro

- A Group People & Culture igazgatója - Annie Coleman

- Group Digital & Information Officer - Jingle Pang (ideiglenes megbízott: Daniele Tonella)

- Csoport operatív igazgató - Ranieri de Marchis

- A Group Strategy & Optimisation vezetője - Fiona Melrose

- A csoport érdekelt felekkel való kapcsolattartásért felelős vezetője - Joanna Carss

- Csoportos kockázati tisztviselő - TJ Lim

- Group Compliance - Serenella De Candia

- Csoport jogi tisztviselő - Gianpaolo Alessandro

