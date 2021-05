MFB Pontok: öt év alatt 270 milliárdot folyósított a Takarékbank vezette konzorcium

Több mint 270 milliárd forintot folyósítottak a Takarékbank vezette konzorcium MFB Pontjai az elmúlt öt évben, csaknem tizenötezerszer segítettek a lakosságnak, valamint mikro-, kis- és középvállalkozásoknak. Az első MFB Pont öt éve nyílt meg, az akkori Fókusz Takarékszövetkezet kecskeméti fiókjában – közölte a Takarékbank.

Az MFB Pontok hálózatának öt évvel ezelőtti létrehozása óta minden három forintból kettő a Takarékszektor vagy a Budapest Bank közvetítésével jutott el az ügyfelekhez, kedvezményes hitel vagy vissza nem térítendő támogatással kombinált formában. A támogatások több mint felerészben a hazai vállalkozások versenyképességének növelését segítették, negyedük az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérést, míg tíz százalékuk a kutatás–fejlesztés és az innováció megerősítését.

A befogadott kérelmek kétharmada érkezett a lakosságtól, a többi az mkkv-szektorból, viszont a vállalkozásokhoz jutott a folyósítások összegének majdnem 90 százaléka, mert az átlagos ügyérték esetükben jóval magasabb volt. Volumenben a legtöbbet a közép-magyarországi és a dél-alföldi régióban helyeztek ki.

A kedvezményes hitelkonstrukcióknak köszönhetően végezték el lakóépületek energetikai korszerűsítését ezres nagyságrendben, jutottak forgóeszközhöz vállalkozások, tudtak beruházni modern termelő gépekbe vagy kezdhettek éppen vállalkozásfejlesztésbe. A pandémia miatt nehéz helyzetbe került vállalkozások most szintén az MFB Pontokon keresztül jutnak kamatmentes gyorskölcsönhöz működésük újraindítására. A kedvezményes forrásra az elmúlt hetekben töretlenül nagy igény mutatkozott.

Az elmúlt öt évre jó példa az egyik első sikeres MFB Pontos folyósítás. A békésszentandrási vállalkozás a 2016-ban elnyert kedvezményes hitelből alakította ki a Füzeskerti Apartmanházat egy kiszolgálóépületből, amit később átalakítottak panzióvá, azóta is így működik. A vállalkozás tulajdonosa jó emlékeket őriz az öt évvel ezelőtti hitelfelvételről, az igény gyorsan átfutott a hitelbírálaton, az ügyintézők pedig végig segítőkészek voltak. Az elmúlt években a panziót tovább fejlesztették, megvásárolták a szomszédos vízparti területet, medencét építettek, wellness-részleget és éttermet alakítottak ki. További terveiket ugyan egyelőre megakasztotta a pandémia, de idén nyárra már most majdnem teltházas a foglaltságuk, és bíznak az őszi utószezonban is.

A Takarékbank és a Budapest Bank kiterjedt fiókhálózata, erős vidéki jelenléte és évtizedes finanszírozási gyakorlata az elmúlt öt évben lehetővé tette, hogy az MFB Pontos forrásokat földrajzilag arányosan érhesse el a lakosság és a vállalkozások, és azok is olcsó finanszírozáshoz juthassanak, akik korábban kimaradtak az uniós és a hazai források felhasználásából. Bízunk benne, hogy a pandémia lecsengésével újrainduló vállalkozásokat hasonlóan eredményesen tudjuk támogatni az MFB Pontokon keresztül – mondta Vida József, a Takarékbank elnök-vezérigazgatója.