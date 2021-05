Robotbankárok kora? Magyar banki körkép egy évnyi Covid után

Az összeomló gazdaság a természet segítségére sietett, mondták egykor a rendszerváltás idején a természetvédelmi szakemberek, amikor a leálló termelési kapacitásoknak köszönhetőn megmaradtak élőhelyek, túléltek fajok, visszatértek egykor eltűntek. Olybá tűnik, hogy a természet (biológia) most visszaadja az egykori kölcsönt a gazdaságnak, legalábbis ami a digitalizációra való ösztönzést illeti. A Covid-19 előzetes figyelmeztetés nélkül, ráadásul kitartóan és érces hangon jelezte az irányt az új technológiák alkalmazására az oktatási, az egészségügyi, az államigazgatási és egy sor másik szektornak. A Magyar Nemzeti Bank ezt kiegészítendő – egyben a zárások egy éves évfordulójára időzítve - 70 pontban artikulálta a pénzintézetek számára a digitalizáció területén megtenni javasolt lépéseket.

Az alábbi körkép a 70 pont egyikének szűrőjén keresztül szemlézi a hazai bankokat. A számos más iparágban, így pl. a kereskedelmi és termelőszektorban szélesebb körben használt chatbotokat érintve az MNB: „… jó gyakorlatnak tartja, ha hitelintézet automatizálja a rendszeres kommunikációs folyamatokat az üzleti partnerek és ügyfelek esetében egyaránt”. Jóllehet a jegybank maga nem folytat kereskedelmi tevékenységet, mégsem érheti szó a ház elejét. A pénzügyi navigátor, a fogyasztóvédelem, valamint az engedélyezés témaköreit lefedve az MNB ugyanis jó példával elöl járva, 2021 év elején aktiválta saját chatbotját, mellyel pillanatnyilag kuriózumnak is számít az európai jegybankok között.

Automatizált ügyfélszolgálatok

26 hitelintézet vizsgálata alapján azt kell mondanunk, hogy a hazai bankpiac chatbot-érettség tekintetében jóval az MNB által a szektornak adott átfogó, 52 pontos, közepesnek mondató digitális érettség alatt teljesít. A jelenlegi banki chatbotok zöme (amennyiben léteznek egyáltalán), leginkább ugyanis reaktív jellegűek, jellemzően szűk témakészletűek és ami a legnagyobb antagonizmus és egyben zavar okozója: ember által működtetettek.

A chatbot (avagy párbeszédrobot), a közhiedelemmel ellentétben nem a Terminátor c. film öntudattal rendelkező félelmetes Skynete. Automatizáltsága (emiatt robotnak tűnő jellege) miatt előnyös az ismétlődően előforduló munkák (jelen helyzetben kérdések) megoldására (megválaszolására), következésképpen abban, hogy a repetitív kérdéseket (különösen pedig az érdeklődési hullámokat) gond nélkül és azonos ügyfélélmény (UX, azaz user experience) szinten kezeljen, ezáltal számottevő bérköltséget spóroljon a vállalatnak. Előre látható, gyakori ügyfélkérdések a bank ügyfélszolgálatába befutók kérdések zöme. A kontaktcenterek munkatársai ezekre előre kidolgozott QnA-k és forgatókönyvek (scriptek) alapján készülnek fel. Nem meglepő, hogy a chatbot sem csinál mást, azzal a különbséggel, hogy ugyanezeket a válaszokat egyszerre akár többszáz ügyfélnek is gond nélkül (lásd automatizáltan) tudja megadni, 0-24 órában, a munkaidő végének értelmezése nélkül, ráadásul tanulási gyorsasága az (újabb) QnA filefeltöltés enter gombjának lenyomásával azonos ideig tart. Bónuszként minden érdeklődőnek azonos módon és stílusban válaszol, nincs tévedés, nincs operátori burnout szindróma. Így működik egy egyszerű chatbot.

Ehhez képest egy fejlett chatbot szabadszavas keresője révén nem csak a számára legépelt (gyakran pedig elgépelt) kérdésre válaszol relevánsan (tudta-e, hogy a Balaton szavunkat akár 17 féleképpen is el lehet gépelni?), hanem fejlett technikája révén értelmezi a kérdés eredeti szándékát. Ezután a vállalat márkaértékének megfelelően reagál rá, akár inadekvát kérdéseket kap (pl. a Burger King chatbotja válaszol a Mi az élet értelme? kérdésre), akár szlenggel szembesül (pl. az ELMÜ chatbotja értelmezi, ha az ügyfél nem pénzt, hanem dellát akar utalni) és e téren nem hátrány, ha a chatbot tudja a versenytárs hasonló termékének a nevét is, ha a potenciális ügyfél csak arra emlékezne. Jó hír: a chatbot nem képes megsértődni (hacsak nem tanítjuk meg neki ezt is). Emellett könnyen megtalálható, magától felkínálja az aktuális akciókat, képes az ügyfél beazonosítását (lásd ügyfélverifikáció, sziasztok APIk és fintech cégek) követően egyedi ajánlat nyújtására is az ügyfélnek. Mondjuk mindezt gépelés nélkül, akár hang alapú technikával is felvértezve. Ilyen ma egy fejlett chatbot.

Nézzük akkor, az ügyféllel való automatizált beszélgetés dolgában hogyan állnak a bankok.

Innovátorok

Kissé eufemisztikus a kategória elnevezése, ugyanis az élmezőny rendkívül szerény, mindössze egyetlen játékos szerepel ebben benne, az Erste Mira nevű chatbotja. Mira valódi chatbotként funkcionálva viszonylag gyorsan beköszön, főmenüként kínált négy témája (Bankkártya, Két faktoros azonosítás, Koronavírus és George) mellett szabadszavas keresővel áll az érdeklődő rendelkezésére. A feltett kérdésekre részletesen és bőségesen válaszol, amellett, hogy jellemzően a banki alapszolgáltatások ismeretét tudja, ugyanis a próbaképpen kapott értékpapír, privát bank, EBKM és betétbiztosítás kifejezések meghaladják jelenlegi tudásszintjét: „Sajnálom, de jelenlegi fejlettségi szintemen ezt a kérdést nem tudom pontosan értelmezni.”. Mira lakossági ügyfélszolgálatot lát el, a vállalati üzletág iránt érdeklődőknek nem elérhető.

Feladatpipálók

Nagyobb mezőnnyel bíró szegmens, összesen négy bank pályája: OTP, CIB, Raiffeisen, Budapest Bank.

Az OTP chatcsatornája 13 témakörben kínál fel információt az érdeklődőnek, ami a versenytársakhoz képest mindenképpen az imponálóan gazdag témakészlet látszatát kelti. A valódi érdeklődő lelkesedését azonban jelentősen csökkenti, hogy a 13-ból öt (értékpapír, hátralékos hitel/számla, áruhitel, ingatlanhitel és vállalkozói pénzügyek) kapcsán „chat ügyintézésre jelenleg nincs lehetőség.” A főmenüpont másik nyolc pontjaiban pedig munkatárs jelentkezik be, technikailag amúgy gyorsan és készségesen.

„Kollégáink várják a kérdését!” mondja azonnal a CIB Bank nyitólapján a chatablak, egy percig nem rejtve véka alá, hogy itt szintén ember van a chatablak túloldalán.

A Raiffeisen Bank pedig chat ablaknak álcázva kínál fel valójában online űrlapot bizonyos üzletágak (magánszemélyek és kisvállalkozások) iránt érdeklődőknek számlavezetés, betétikártya-szolgáltatás, hitelkártyák és biztosítások területén. Az űrlap funkciója, hogy az ügyfelekkel a megadott elérhetőségeken „kollégánk kapcsolatba lép”.

A Budapest Bank lopakodó üzemmódra képes chatablaka kizárólag akkor jelenik meg, amikor van e térületre igénybe vehető tanácsadó. Ha éppen mondjuk ebédel, a chatablak nem jelenik meg az érdeklődőnek.

Lemaradók

A sereghajtók sokszereplős társasága. Ide tartozik valamennyi fent nem említett bank, valamint a két lakástakarék-pénztár. A bankok némelyike ugyan a közösségi médiacsatornák nyújtotta technikai előnyökkel él, avagy próbál élni ottani chatablak üzemeltetésével, pl. sürgős esetekre felkínált ügyfélszolgálati telefonszámmal, ám nem ritkán e csatornát is a kontakt center munkatársai kapták feladatul. És ahol ember dolgozik, ott ember is hibázik, így adhatott a K&H Bank Messenger csatornán futó chatablaka „Kedves Tibor” kezdetű választ a láthatóan István keresztnevű érdeklődő számára.

Mivel a chatbot lényege nem csupán technikailag, hanem üzletileg is a repetitív munkák elvégeztetése gép (szoftver) által értékes emberi munkaórák és bérköltségek megtakarítása érdekében, érdemes néhány ezt támogató szempontot figyelembe venni.

Láthatóság

A chatbot lényege, hogy minél több ügyfélkérdést kezeljen emberi erő igénybevétele nélkül. Célszerű ezért, ha a banki információk iránt kutató gyorsan megtalálja azt és a chatbot felkínálja számára fáradhatatlan szolgáltatásait, valamint képességeinek egyre szélesedő tárházát. Logikus tehát, ha a chatbot az adott bank honlapjának főoldalán működik. Emiatt is nehezen érthető, ha egy, a versenytársakhoz képest széles témaválasztékúnak pozícionált chatablak, mint amilyen az OTP Banké, miért az Internetbank menüpont alatt kapott elhelyezést, ahol nem OTP ügyfél mondjuk a legkevésbé keresné. Persze van az a helyzet, amikor már fel kell mutatni valamit a versenyben, de „rejtsük el, nehogy túl sokan észre vegyék és több munkát adjon, mint terveztük”.

(A chatbot elhelyezés prioritását mi sem támasztja alá jobban, mint jelen cikk. Ha az itt említetteken kívül ugyanis mégis létezne bank, amely rendelkezik valódi chatbottal, annak kimaradásának oka, hogy egy mégoly kutakodó és kíváncsi szakmai szem elől is rejtve tudott maradni.)

Üdvözlöm, Béla vagyok!

A legnagyobb fejlesztési (innovációs) megúszás terepe az emberbotnak (manbot) nevezhető jelenség. A banki chatbotok legnagyobb félreértése, amikor abból kivesszük a botot (robotot, azaz automatizáltságot) és az egészből csak a chat marad. Ilyen az „Üdvözlöm, Béla vagyok. Miben segíthetek?” jellegű chatablakok tünete. Ezen esetekben ugyanis nem mesterséges intelligenciájával támogatott, magas relevancia találatú robottal áll a bank rendelkezésünkre, hanem egy kontaktcenteri munkatárssal a chatablak túloldalán. Magyarul nem egyszerre nagyszámú érdeklődőt is kiszolgálni képes digitalizált megoldáson alapuló párbeszéd-automatizáció zajlik, hanem a kontakt center munkatársára lőcsöltek rá egy újabb feladatot. Ezt a módszert bátran tekinthetjük a chatbot technológia teljes félreértésének.

Gombok vs. keresők

Ma már egy magára valamit is adó honlap is rendelkezik keresővel, ami hasznos segítséget ad a vágyott információ gyors megtalálásában. Különösen igaz ez az összetett felépítésű, többtucat terméket bemutató nagybanki honlapoknál. A valódi ügyfélhasználatára tervezett chatbotok ugyanígy rendelkeznek úgynevezett szabadszavas keresővel, amelybe beírható, például, hogy CSOK és a chatbot azonnal megadja a szükséges oldalak linkjét. A kizárólag menügombos chatbotokhoz képest ez tekinthető ma egy ügyfélélmény szempontjából igényes, technológiailag is színvonalas megoldásnak.

Témakör

Ahogy az öltönyös bankárok esetében, úgy a chatbotoknál sem jó megoldás a rengeteg befektetett energia és megcélzott ügyfélélmény szempontjából, ha a chatbot kizárólag 1-2 témában számít kompetens „munkatársnak”. A fiók- és ATM kereső, valamint a call center telefonszámának szentháromságán túl minél gazdagabb azon termékek és kérdések köre, amelyre választ tud adni, annál inkább támogatja a bankmárka megcélzott értékeit. E téren tekinthető tehát meglehetősen egyedi megoldásnak a Budapest Bank gyakorlata, ahol kizárólag egy termékre, a szabad felhasználású kölcsönökre készült chatablak.

Összefoglalva, a banküzemileg értékes chatbot (tehát nem chatablak) kritériuma a könnyű fellelhetőség, az automatizált párbeszéd, a chatbot proaktív működése, valamint a szabadszavas keresővel támogatott univerzális témakészlet. A hazai univerzális bankok zöme ettől a színvonaltól még messze van. Pedig az ügyfélverifikációs (banktitkot is kezelni tudó, egyedi ajánlatot nyújtó) chatbotok világa már itt toporog az ajtóban.

Tóth István A szerző korábban kereskedelmi bankok PR munkatársa volt, valamint az OBA szóvivőjeként annak ügyfélszolgálati tevékenységéért felelt, jelenleg a chatbotokat építő Talk-A-Bot kommunikációs vezetője.

