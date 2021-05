Itt az újabb nagyra nőtt fintech, amely engedéllyel a zsebében támad a bankokra

Egy iOS fejlesztő szúrta ki, hogy a Square fizetési rendszereket üzemeltető fintech társaság hamarosan belép a bankpiacra: számlát vezetnek, betétet gyűjtenek, hiteleznek.

A Square eredetileg azzal szerzett magának hírnevet a fintech világban, hogy az amerikai kkv-knak egy nagyon egyszerűen bevezethető, egyszerű árazású kártyaelfogadást fejlesztett, ami technológiai értelemben (mobilos kis leolvasóval is bevezethették a kártyás fizetést) és üzleti értelemben (egyetlen díj sok oldalas bonyolult díjstruktúrák helyett) is nagy újítás volt. Később a Square Cash nevű szolgáltatásuk révén a P2P fizetési piacból is egy jelentős szeletet hasítottak ki, majd tőzsdére is mentek 2016-ban.

Tavaly aztán a Square azzal tudott nagyot nőni a Covid-válság alatt, hogy beszálltak az amerikai állampolgároknak járó, 1200 dolláros stimulációs-csomagok kiosztásába. A fintechcégnek tavaly még nem volt banklicence, ezért nem vezethettek számlát, így egy engedéllyel rendelkező bankkal, a Suttonnal közösen működtették a Square Casht, amire az amerikai állampolgárok az 1200 dolláros állami segítséget kérhették. Ekkor az amúgy is 126 millió felhasználóval rendelkező szolgáltatónak további 4 millió felhasználója lett.

A menedzsment ezt megelőzően elvetette annak ötletét, hogy teljes körű bankká alakuljanak, a megugrott érdeklődés miatt viszont Jack Dorsey – aki többek közt a Twitter alapításáról is híres a Square mellett -, napirendre tűzte a cég átalakítását licencelt bankká.

Az engedélyt március elején sikerült megszereznie a fintechnek, most pedig az is kiszivárgott egy iOS fejlesztőnek hála, hogy milyen ajánlattal rukkolhat elő a cég a licenc birtokában. A fejlesztő a nyers kódból származó illetve kikövetkeztethető információkat osztotta meg a Bloomberggel.

A Square számlavezetési szolgáltatása a már meglévő betéti kártyás üzletággal integrálódhat, illetve úgy néz ki, hogy havi díjat ezért nem fognak kérni az ügyfeleiktől. A betétekre 0,5 százalékos kamatot fizethetnek 2021-ben.

A társaság a Bloombergnek küldött szűk szavú válaszában jelezte, hogy márciusban alapították meg a linceccel rendelkező leányvállalatukat, nem volt titok, hogy betétgyűjtéssel, hitelezéssel fognak foglalkozni.

A Square részvényeinek árfolyama 5,5 százalékos emelkedést is mutatott a Bloomberg cikkének megjelenése után, a tegnapi kereskedést végül 2 százalék feletti pluszban fejezte be a fintech.

A címlapképen Jack Dorsey, a Twitter és a Square alapítója látható. Forrás: Cole Burston/Bloomberg via Getty Images.