Az MNB második alkalommal tette közzé a globális és a magyar fintech ökoszisztémáról, valamint a hazai bankrendszer digitalizációs szintjéről szóló jelentését, melyből kiderül: nagyot léptek előre a bankok a frontend területeken, de még így is csak közepes a hazai bankrendszer digitalizáltsági szintje, és a belső hatékonyságnövelésre nagyobb hangsúlyt kell fektetniük. A fintech szektor a világjárvány alatt is fejlődött: már 130 aktív társaság összesen 6000-nél több munkavállalót foglalkoztatott.

Digitalizáció a koronavírus alatt

A COVID-19 okozta járványhelyzet érdemben gyorsította a globális digitalizációs folyamatokat, és ezek a változások velünk maradnak a pandémia elmúltával is – emelik ki az MNB elemzői a tanulmányban.

A technológiai fejlődés azonban a kibertámadások, kiberincidensek gyakoriságának és kifinomultságának növekedését is eredményezte, ami kiemelt figyelmet igényel. A digitális átállás kapcsán a globális szabályozói reakciókban továbbra sem észlelhető egységes megközelítés, a nemzetközi koordináció lassan halad, továbbá a gazdasági szektorok között egyre elmosódó határok a pénzügyi előírások modernizációját - és a szélesebb gazdaságszerkezeti ágakkal való összehangolását is igénylik.

Banki digitalizáció

Az MNB által másodjára elvégzett átfogó bankrendszeri digitalizációs felmérés alapján több szereplőnél jelentős felzárkózás volt megfigyelhető az elmúlt évben, a hazai bankrendszer digitalizációja érdemi fejlődést mutatott. Az elmúlt egy évben a növekedés elsődlegesen a korábban kevésbé fejlett területeken, mint a digitális termék elérés és az ügyfelekkel való digitális kapcsolattartás volt megfigyelhető. Kiemelik:

A látványos fejlődés több intézménynél inkább felzárkózásnak tekinthető, így a hazai bankrendszer digitalizáltsági szintje továbbra is közepes.



A medián bank a 0-100 normalizált skálán a kompozit indexben 53-as eredményt ért el 2019-ben, 2020-ra ez 58-ra emelkedett. Továbbra is alig, szektorszinten kb. 10 százalékban megoldott a teljesen papírmentes folyamat, illetve az értékláncok teljes digitalizáltsága az egyes termék-igényléseknél. Bár a vizsgált termékköröknél minden intézmény valamilyen módon megoldotta a folyamatdigitalizációt, a leginkább digitalizált bankoknál is csupán 2-3 termék esetében lehet teljesen papírmentesen, end-to-end digitálisan véghez vinni a folyamatokat.

Az MNB a tanulmánnyal együtt kiadott közleményben azt is megjegyzi: mivel a járványhelyzet okán a külső kapcsolattartást támogató fejlesztések kerültek előtérbe, a belső működés digitalizációjának fejlesztésére kevesebb erőforrás jutott. Erre tekintettel a hazai bankszektornak a jövőben érdemes nagyobb figyelmet szentelnie a belső rendszereket és folyamatokat érintő fejlesztésekre a digitális transzformációs lehetőségek kiaknázása és a szektor versenyképességének erősítése érdekében.

Bár a COVID-19 járványhelyzet a munkavégzés helyére, módjára, és így a belső rendszerekre és folyamatokra is közvetlen hatást gyakorolt (távmunka, módosult folyamatok stb.), ez utóbbi területeken jellemzően kevésbé léptek előre az intézmények.

A vállalatok számára nyújtott szolgáltatások digitalizációjában jelentős tér mutatkozik a fejlődésre. Az online hiteligénylés vállalati szinten még kevésbé megoldott, nagyrészt a komplex fedezeti követelmények értékelése és elbírálása okán, valamint a szerződéskötés és aláírás digitális megoldásának alacsony elterjedtsége miatt.

A digitalizáció szerepének előretörése a banki munkakörök modernizációja kapcsán, így a munkavállalói oldalon is egyre inkább érzékelhető. Mind a bérezés, mind az IT munkaórák folyamatos emelkedése ezt mutatja, ugyanakkor ennek kapcsán kiemelendő, hogy az egy főre jutó költségek nagyobb arányú növekedése azt is jelezheti, hogy a munkavállalói létszám racionalizálása is megkezdődött. E racionalizálás oka egyaránt lehet a fejlett technológiák hatékonyságnövelő hatása, illetve az általános bankszektori költségcsökkentési tervek is

Az átfogó, valamennyi részterületet lefedő banki digitális transzformáció megvalósítása érdekében 2021 márciusában kiadott MNB ajánlás biztosít iránymutatást a bankszektor szereplői számára. Az ajánlás egy átfogó digitális transzformációs stratégia és ütemterv kidolgozását, továbbá annak a jegybank részére való megküldését várja el a hitelintézetektől, erről itt írtunk bővebben.

Digitális biztosítók

Az új, MNB által készített átfogó hazai biztosítói digitalizációs felmérés alapján megállapítható, hogy a hazai biztosítási szektorban az egyes termékek online elérhetősége magas, illetve a biztosítók belső rendszereinek digitalizáltsága is pozitív képet mutat. A belső folyamatok digitalizálásában és automatizálásában azonban nagyobb fokú fejlődés szükséges, melynek kapcsán előremutató lehet a hangsúlyosabb vezetői és munkavállalói felkészültség és a digitális transzformációt nagyobb mértékben támogató szervezeti kultúra erősítése.

A hazai fintech szektor helyzete

A hazai fintech szektort már több mint 130 fintech tevékenységgel foglalkozó, aktívan működő vállalat alkotja Magyarországon. A szektor foglalkoztatotti létszáma a koronavírus járvány okozta gazdasági visszaesés ellenére is nőtt, immár több mint 6000 főt foglalkoztatnak ezek a cégek. A hazai fintechek jellemzően továbbra is a pénzügyi szoftverfejlesztés és rendszerintegráció, az adatelemzés és üzleti intelligencia, illetve a fizetési szolgáltatások területén aktívak.

Az MNB Innovation Hub (Pénzügyi Innovációs Platform) működése során már több mint 110 megkeresést kapott a piaci szereplőktől, akiket gyors és szakszerű iránymutatással segített a pénzügyi innovációkkal kapcsolatos szabályozási kérdésekben.

