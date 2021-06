Bankvezérek: sok a potyautas a törlesztési moratóriumban

Még mindig nem dőlt el véglegesen a törlesztési moratórium sorsa Magyarországon, annyi tűnik csak biztosnak, hogy szeptemberig velünk marad. A magyar bankszektor növekedési kilátásairól és várható nagy átalakulásáról beszélgettek a bankvezérek a Portfolio Hitelezés 2021 konferenciáján.

Hogy kellene kivezetni a törlesztési moratóriumot?

Orbán Viktor mai bejelentése szerint szeptemberig hosszabbítja meg a kormány a törlesztési moratóriumot, a panelbeszélgetés több résztvevője ezt úgy értelmezte, hogy a korábban eldöntött augusztus 31-e helyett szeptember 30-áig marad fenn a moratórium a jelenlegi formájában. Zolnai György (Raiffeisen) szerint 10-ből 9-en potyautasok a törlesztési moratóriumban, ezért csak egy nagyon szelektív meghosszabbítást támogatna. Simák Pál (CIB) szerint a moratórium nemcsak hosszú Magyarországon, hanem a legkedvezőbb egész Európában. Rontja a bankok jövedelmezőségét és mérlegét is, hiszen egyre több céltartalékot kell képezni. Guy Libot (K&H) kiemelte: a KBC piacainak többségein már véget ért a törlesztési moratórium, és csak marginális arányban váltak a hitelek nem teljesítővé. Tátrai Bernadett (Fundamenta) felidézte: a lakáshitelek esetében hagyományosan alacsonyabb a nem teljesítő hitelek aránya, mint a fogyasztási oldalon, és a Fundamentánál a kezdeti magasabb igénybevétel után sokan kijelentkeztek a moratóriumból. Fokozatos kivezetést támogatna.

Hogy alakul át a bankszektor, mit hoz a Magyar Bankholding és hogy lehet növekedni?

Jelasity Radován (Erste) szerint egészen más bankrendszerünk lesz másfél év múlva, mint a mostani, csak két példa erre a Magyar Bankholding létrejötte és a Commerzbank eladása, utóbbira egyébként nagy az érdeklődés, az Erste is tett ajánlatot. Felhívta a figyelmet: a moratóriumban lévők kamatfizetés a moratórium után nőni fog, ami javítani fogja a bankok bevételeit és profitabilitását. Egerszegi Ádám (Takarékbank) elmondta: a Magyar Bankholding nemcsak megkerülhetetlen piaci szereplő lesz, de számos eddig nem látott újdonságot is be fog vezetni a magyar banki szolgáltatások piacára. Egyetértett azzal, hogy a 2020-as kockázati költségek idén nem jönnek vissza, és üzletileg is jók a kilátások. Zolnai György (Raiffeisen) szerint Magyarországon kizárólag azok szeretnének bankot venni, akik már jelen vannak, a szuperbank létrehozását kemény kihívásnak nevezte és sok szerencsét kívánt hozzá. Szerinte hitelpenetrációban és a bankszektor méretében is jelentős felzárkózási lehetőségeink vannak más régiós országokhoz képest is. A magyar bankok jövedelmezősége egyébként javult a bankközi kamatok növekedésének köszönhetően az utóbb időben, ami magasabb betéti marzsot jelent. Simák Pál (CIB) szerint egyre kevesebb eladó és egyre több vevő bank van, de nagyon nagy organikus növekedési lehetőségek vannak. Bevételeket 7-8%-kal lehet növelni év/év alapon, a költségeket szinten tarthatják, a céltartalék pedig 20-30%-kal elmaradhat a tavalyitól. Tátrai Bernadett (Fundamenta) az idei évben a tavalyi profit megduplázását tűzte ki célul, ugyanakkor a moratóriumnak további céltartalék-képzési következményei lehetnek. Üzleti volumenük már a 2019-es szint felett alakul mintegy 20%-kal. Hosszabb távon stabil, apró mértékben növekvő profitszintet vár. Guy Libot (K&H) úgy vélte, az első negyedéves eredményeik optimizmusra adnak lehetőséget, ha nem jön újabb sokk, akkor jó évnek néznek elébe. A digitális fejlődés nagyon gyors, sokat fektetnek ebbe, és folyamatosan nyitottak akvizíciós lehetőségekre is, a profit növeléséhez nagyobb méretre van szükség.

Néhány fenyegetés

Zolnai György (Raiffeisen) szerint a világtrendek lesújtóak, a McKinsey elemzései szerint a banki jövedelmezőség romlik, a digitalizáció akadályozza a költségcsökkentést és az új piaci belépők nagy kihívást jelentenek, hiszen az ügyfelek hozzászoknak, hogy sok mindent ingyen kapnak. Nagyon kell tekerni, hogy ne menjen 4-5 százalék alá a tőkearányos megtérülés, és a szabályozók is könnyen el tudják vinni. Jelasity Radován (Erste) szerint könnyen lehet, hogy a visszatérő infláció nem lesz ideiglenes. Baj, ha az infláció nem jár kéz a kézben a növekedéssel.

