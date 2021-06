Beköltözik a zsebünkbe a bankunk

A K&H célja, hogy ügyfelei zsebébe költözzön, vagyis mobilbankon idővel bármi intézhető legyen, és ezzel deminisztifikálja a banki ügyintézést – a témáról Németh Balázs, a K&H Csoport innovációs vezetője.

Az összes személyi kölcsön igénylés 50%-a már teljesen E2E (end-to-ned digitális) a banknál, az utasbiztosítások májusi indulás óta már 14%-on mobilbankon keresztül zajlik, a kgfb-kötés mellett befektetések és hitelek is nyomon követhetők itt.

A buktatókról is beszélt Németh Balázs: ilyen az adatbázisok digitalizálása, a digitális ügyfélazonosítás, az interakciók javítása a personal assisant segítségével. A szofisztikált, mesterséges intelligenciát (AI) is alkalmazó megoldásoknak különösen a jelzáloghitelek felvételében is nagy jelentősége lehet a jövőben.

Az AI az aláírási folyamat optimalizálásában, a hitelelbírálás felgyorsításában, az adatok biztonságosabb és olcsóbb feldolgozásában is elengedhetetlen lesz. A személyes kapcsolat azonban megmarad, a tanácsadásban, a segítségnyújtásban stb. nagy szerepe lesz, miközben a mesterséges intelligencia sok minden át fog hatni a hitelezésben is.

Nagy téma az ökoszisztémák kialakítás: egy pénzintézet nemcsak a finanszírozásban vagy a biztosításban lehet jelen, hanem elintézheti az átírást, a banki applikáción keresztül autópályamatricát lehet vásárolni, stb.

Címlapkép: Mónus Márton / Portfolio