5 fontos hír, ami megbolygatta a héten a magyar bankszektort

Fontos bejelentések és szektorszintű statisztikák is napvilágot láttak ezen a héten a magyar bankszektorral és a hitelpiaccal kapcsolatban, nem mellesleg a szektor egyik legfontosabb iparági konferenciájára került sor a Portfolio szervezésében, tudósításunk róla itt olvasható . Az alábbiakban 5 pontban foglaljuk össze a hét legfontosabb pénzügyi történéseit.

1. Rekord szinten a lakáshitelek új kihelyezése

A nominálisan történelmi rekordot hozó március után áprilisban még nagyobb volt a magyar lakosság lakáshitel-felvételi kedve: 108 milliárd forintnyi szerződést kötöttek a háztartások, ebből 11 milliárd ment felújítási célra. Az MNB friss hitel- és betéti statisztikái szerint a személyi kölcsönök piaca is feltámadóban van, a vállalati hitelezés viszont még nem nyerte vissza járvány előtti formáját.

2. Közeleg a monetáris szigorítás az MNB-től

A válság és a belőle való kilábalás is teljesen más most, mint a 2008-as válság során volt. Míg akkor hat év alatt, most másfél év alatt, idén nyáron térhetünk vissza a válság előtti kibocsátási szinthez, a bankrendszer pedig ennek egyértelműen a támogatója – mondta Virág Barnabás, az MNB alelnöke a Portfolio Hitelezés 2021 konferenciáján. Az MNB proaktív módon és határozott lépésekkel fog fellépni az inflációs kockázatok ellen (idén 4%-os, akár afölötti infláció lehet 6% körüli növekedés mellett), biztosítva az árstabilitást – jelentette ki. Az első szigorítási lépés júniusban, az Inflációs jelentéssel együtt jöhet.

3. NHP helyett Széchenyi Kártya GO

Miközben a Magyar Nemzeti Bank a 3000 milliárd forintos keretösszeg elérésével kivezeti NHP Hajrá nevű konstrukcióját, a KAVOSZ Zrt. által koordinált Széchenyi Kártya Program keretében újraindítási konstrukciók lesznek elérhetők július 1-jével, amelyek folyószámlahitelként, beruházási és forgóeszköz célokra is igénybe vehetők lesznek a kis- és középvállalkozások számára – derült ki a Portfolio mai Hitelezés 2021 konferenciáján.

4. Szeptember 30-áig változatlanul marad a törlesztési moratórium

A Magyar Közlönyben megjelent 317/2021 (VI.9) számú kormányrendelet értelmében a fizetési és felmondási moratórium 2021. szeptember 30-áig tart, a moratóriumban érintett és ennek ideje alatt lejáró szerződések szeptember 30-áig meghosszabbodnak. Hogy ezt követően mi történik, azzal kapcsolatban még nincs hivatalos döntés, a Portfolio tegnapi Hitelezés 2021 konferenciája követeléskezelési szekciójának résztvevői azonban jórészt arra számítanak, hogy a 2022-es választások utánig valamelyik formában (valószínűleg szűkítetten és korlátozottabb kör számára) fennmarad a moratórium.

5. Rekord profit a magyar bankszektorban

Az MNB friss statisztikái szerint a magyar hitelintézetek konszolidált (vagyis pl. az OTP külföldi leánybankjaival együtt számított) nyeresége az év első három hónapjában 180 milliárd forint volt, szemben az egy évvel korábbi 3 milliárddal. Ennek a felét, 93,3 milliárd forintot az OTP hozta, az MKB Bank 26,8 milliárdos, az Erste Bank 15,1 milliárdos, a K&H Bank 12,6 milliárdos adózás utáni eredményt termelt, mások nem tették közzé első negyedéves számaikat.

