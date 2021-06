Ma tovább emelkedtek a referenciakamatok, nőhetnek a hiteltörlesztők is

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Ugyan az MNB kamatemelését a piac már az elmúlt bő egy hónapban elkezdte beárazni, ma reggelre a kamatemelés után egy kisebbet még ugrott a változó kamatozású hiteleknél referenciaként szolgáló bankközi kamatlábak mértéke, a BUBOR több lejáraton is több bázispontot emelkedett. Ezt egyben azt is jelenti, hogy a változó kamatozású hitelek törlesztője is emelkedhet majd.