Tíz trend, ami jelenleg meghatározza a fintech világot

A fintech világ a pénzügyi szféra egyik legizgalmasabb területe. Ugyan a technológiai cégekként fellépő és működő vállalatok teljesen felrázták a klasszikus pénzintézetek által eddig uralt piacot, a fintechek még mindig keresik a pontos helyüket a pénzügyi szektorban. Mi most tíz trendet szedtünk össze, mely szerintünk meghatározza a fintech világ jelenlegi útkeresését és lehetséges jövőjét.

1. Az online bankolás

Mint ahogy azt tegnapi cikkünkben is említettük, a fizikai bankba járást lassan helyettesíteni fogják az online megoldások. Ebben hatalmas szerepük van a fintech cégeknek, elsősorban a csak digitális térben létező neobankoknak, melyek már évekkel ezelőtt megmutatták, hogy az emberek a telefonjukon keresztül egyszerűen tudják intézni a személyes pénzügyeiket. A The Financial Brand 2021-es jelentése szerint a bankfiókba járás 2017 és 2022 között 36%-kal esik vissza. A járvány ráadásul óriási mértékben felgyorsította ezt a digitális átállást, a bankok pedig látszólag igen lassan építik ki net- és mobilbanki megoldásaikat. A fintech cégek egyértelműen élvezik az újítók előnyét, nagy kérdés azonban, hogy meg tudják-e tartani a digitalizáció terén szerzett előnyüket.

Az online bankolásnak is megvannak természetesen a maga korlátai. A bonyolultabb ügyeket például sokszor egyszerűbb személyesen elintézni, illetve a privátbanki szolgáltatások sem helyezhetők át teljesen az online térbe. Ebben a tekintetben a neobankok egyértelmű hátrányban vannak.

2. Blokklánc technológia

A decentralizált fizetési rendszer a PwC egy 2020-as jelentése szerint a következő évtizedben 1,76 trillió dollárral növelheti a világgazdaság kibocsátását. A blokklánc technológia nem csak a kriptovaluták terén bizonyul fontos újításnak, de a pénzügyi szektorban is jelentős reformokat hozhatnak. A CB Insights szerint a blokklánc technológiák révén a bankok gyorsabban és olcsóbban tudják intézni a fizetéseket, az elosztott adatbázis és a nyilvános főkönyv révén pedig a működési költségek is jelentősen csökkenhetnek.

A fintech cégek nagyobb technológiai jártasságuk révén minden bizonnyal jobban ki tudják használni a blokkláncban rejlő lehetőségeket, mint a klasszikus pénzintézetek.

Az elmúlt években a blokkláncon alapuló digitális pénztárcák felhasználóinak száma is megugrott. A Statista szerint míg 2016-ban csak 11 millióan használtak világszerte ilyen szolgáltatást, 2021-ben már 40 millióan. A PwC már idézett 2020-as jelentésében állítja, hogy 2025 lehet a fordulóév, amikor a blokklánc-technológia széles körben is elterjedté válik a világgazdaságban.

3. Mesterséges intelligencia

A mesterséges intelligenciában hatalmas lehetőségek rejlenek a pénzügyek terén, azonban a pénzintézetek még nem tudják ezt kellő mértékben kihasználni. A fintech cégek elsősorban egyelőre az ügyfélszolgálatban használják előszeretettel az MI-t, főleg chat- és hangalapú csevegőbotok formájában.

Dr. Paul Sin, a Deloitte Ázsia-Óceánia Blokklánc laborjának a vezetője szerint a Mesterséges Intelligencia segít az adatok olyan mértékű feldolgozásában, melyre emberi erővel nem lennének képesek. Ez olyan dolgokban nyilvánul meg, mint a rejtett mintázatok észrevétele, vagy a mintázatok változásának észlelése és a modell ehhez kapcsolódó kiigazítása. Az MI így egyaránt felhasználható mind a biztonságtechnológiában (arc és hangfelismerés), mind a döntéshozatal támogatásában.

4. Egyre erősödő fintech szabályozás

A törvényhozás, mint mindig, most próbálja utolérni a világban zajló trendeket - nincs ez másképp a fintech szektor esetében sem. A pénzügyi szektor már így is az egyik legjobban megrendszabályozott területe az életünknek, így nagyon nehéz lesz az országoknak az új belépőket integrálni a pénzügyi keretrendszerbe. Az egyik legégetőbb kérdés kétség kívül az adatkezelés problémája lehet, de a mesterséges intelligencia fejlődésével a felelősségvállalás kérdése is izgalmas terület marad (kié a felelősség például ha a mesterséges intelligenciára bízzuk a befektetendő pénzüket, ami viszont jelentős veszteségeket okoz nekünk).

5. Fizetések innovációja

A PaymentsJournal tavalyi jelentése szerint 2020-ban a pénzügyekben az egyik legnagyobb trend a mobilfizetés terjedése volt, köszönhetően a pandémiának, mely egy újabb erős lökést adott az online fizetések felé való elmozdulásnak. A mobilfizetési megoldások úttörői értelemszerűen a mobiltelefon-gyártók. A Samsung, Google, Apple hármas már évek óta kínál mobifizetési megoldásokat - nagy kérdés, hogy a fintech cégek és a bankok hogyan tudnak bekapcsolódni a forradalomba. Az egyik járható út a mobil-pénztárcák fejlesztése lehet.

A mobilfizetések terjedésében az első igazi digitális bennszülöttek, a Z-generáció egyértelmű húzóerő lehet, ahogy a világ egyre jobban tolódik a készpénzmentes élet felé.

6. Versenytársakból partnerek

Mint ahogy azzal már több korábbi cikkünkben is foglalkoztunk, a fintech világ egyik legnagyobb kérdése, hogy miként is tudnak majd együtt élni a fintechek a bankokkal. A közös életnek két járható útja van:

Ahogy arra a McKinsey is rávilágított nyílt bankolási jelentésükben, megtörténhet hogy ahogy a fintech cégek egyre több hétköznapi pénzügyi funkciót vesznek át a bankoktól (számlanyitás, pénzküldés, tőzsdei kereskedés), úgy a bankok pénzügyi rendszerben elfoglalt szerepe fokozatosan lecsökken.

Amennyiben a fintech forradalom nem lesz olyan gyors, mint ahogy azt sokan hiszik, úgy elképzelhető, hogy a szolgáltatások harmadik kézbe való kerülése helyett a bankok inkább együttműködést kínálva integrálják az új digitális megoldásokat az infrastruktúrájukba.

7. Inkluzív haladás

A társadalom alsóbb rétegében rengeteg embernek nincs lehetősége hozzáférni a digitális pénzügyi megoldásokhoz, akiknek így továbbra is csak a készpénzzel való zsonglőrködés jelenti a pénzügyeket. Ha a digitális fizetésekre való áttérés felgyorsul, egyre többen fognak leszakadni. Ebben a tekintetben a fintech cégek felelőssége lehet, hogy az alsóbb rétegeket is integrálják a rendszerbe - magyarul célszerű lenne, ha könnyen hozzáférhetővé válnának ezek a megoldások.

8. Egyre nehezebb fintech vállalkozást indítani

Sok fintech startupnak okoz nehézséget a tőkegyűjtés – a Deloitte 2020-as jelentése szerint a befektetők elsősorban a megalapozott és tiszta üzleti stratégiával rendelkező fintech cégekbe akarnak fektetni, így a belépési küszöb is egyre magasabban van ezen a téren. A CB Insights idei "The State Of Fintech Report" jelentése szerint csökken a befektetési aktivitás a fintech startupok világában.

9. Kína vezetheti az utat

Ahogy azt sok másik iparág kapcsán elmondhatjuk, úgy a fintech szektor kapcsán sem mehetünk el szó nélkül Kína mellett. Tekintve, hogy Kínában többen használnak internetet (körülbelül 800 millióan), mint amekkora az USA és az EU kombinált lakossága, nem lehet meglepő, hogy Kína a pénzügyi digitalizáció központja lehet. A legjelentősebb terület az e-kereskedelem lehet, hiszen annak már így is Kína a globális központja.

10. Okosszerződések

Az okosszerződések olyan előre programozott, blokklánc technológián alapuló szerződések, melyek azonnal és visszavonhatatlanul bekövetkeznek (az eladó azonnal megkapja a pénzt, a vevő pedig a szolgáltatást) ha a szerződésbe foglalt feltételek teljesülnek. A rendszer lényege, hogy a blokkláncnak köszönhetően nincs szükség harmadik felekre szerződések megkötésekor (ügyvéd vagy bíróság helyett a technológia garantálja a szerződésben foglaltak teljesítését), így sokkal olcsóbb, gyorsabb és egyszerűbben mehetnek végbe az ügyletek.

Az okosszerződések koncepciója a fintech világ egy izgalmas szegmense, amelyről talán nem is esik elég szó. Mi a Portfolionál azonban már többször is részletesen írtunk róla, többek közt ebben a cikkben.

