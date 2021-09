Köszönjük, infláció: így szálltak el a törlesztőrészletek a magyar bankoknál

Több ezer forinttal magasabb törlesztőrészlet

Nem az elmúlt hetekben indult a lakáshitelek hiteldíjainak emelkedése Magyarországon, de egyértelműen további lendületet adott a jelenségnek az MNB tavasszal verbálisan is elkezdett, majd nyár elején kamatemelés formájában is jelentkező monetáris szigorítása, amelyre a rég látott magas infláció miatt van szükség. A folyamatnak nincs vége, egyelőre persze csak arról a drágulásról tudunk beszámolni, ami eddig történt idén.

Ami a Pénzcentrum kalkulátora szerinti 5 legjobb lakáshitel átlagát illeti:

a változó kamatozásúhitelek átlagos THM-e a februári 3,47%-os mélypontról 4,04%-ra emelkedett (+54 bázispont),

az 5 éves kamatperiódusúhitelek átlagos THM-e a februári 3,12%-os mélypontról 3,69%-ra nőtt (+ 57 bázispont),

a 10 éves kamatperiódusúhitelek átlagos THM-e a februári 3,69%-ról 4,19%-ra növekedett (+ 50 bázispont),

a végig fix kamatozásúhitelek átlagos THM-e a februári 4,82%-os mélypontról 5,09%-ra kúszott fel (+ 27 bázispont).

A legnagyobb emelkedés tehát az 5 éves kamatperiódusú és a változó kamatozású lakáshiteleknél történt a februári mélypont óta. Csak az 5 legjobb ajánlatot néztük minden egyes hónapban, a hitelek teljes körének átlagos drágulása tehát ennél nagyobb is lehet. A legjobb ajánlatok körében mindenesetre február óta

AZ 5 ÉVES KAMATPERIÓDUSÚ LEGJOBB LAKÁSHITELEK ÁTLAGOS THM-E 57 BÁZISPONTTAL, HAVI TÖRLESZTŐRÉSZLETE 2755 FORINTTAL, TELJES VISSZAFIZETENDŐ ÖSSZEGE 671 EZER FORINTTAL NŐTT. A 10 ÉVES KAMATPERIÓDUSÚ AJÁNLATOK ÁTLAGOS THM-E 50 BÁZISPONTTAL, TÖRLESZTŐRÉSZLETE 2489 FORINTTAL, TELJES VISSZAFIZETENDŐ ÖSSZEGE 603 EZER FORINTTAL EMELKEDETT.

Mint alábbi ábránkon is látható, az elmúlt egy hónap elsősorban a gyakran változó kamatozású hiteleknél hozott drágulást. Ugyanakkor ezeket a hiteleket most már a lakáshitel-felvevők kevesebb mint 1 százaléka választja.

A személyi kölcsönöknél viszont nem tapasztalunk hasonló drágulást, a banki ajánlatok többsége hosszú hónapok óta változatlan THM-mel fut.

A legjobb ajánlatok

Nézzük a konkrét lakáshitel és személyi kölcsön ajánlatokat! Minden esetben nettó 300 ezer forintos jövedelemmel számoltunk (az adóstársak jövedelme összeadódik), és azzal, hogy a hitelfelvevő vállalja, hogy jövedelmét az adott bankhoz érkezteti. A 10 millió forintos, 20 éves lakáshiteleket néztük most mi meg.

A változó kamatozású lakáshitelek körében a Budapest Bank és a Gránit Bank kölcsöne fut a legalacsonyabb hiteldíjjal.

Az 5 éves kamatperiódusú lakáshitelek esetében a Gránit Bank és az MKB Bank konstrukciója a legkedvezőbb az árazás alapján.

A 10 éves kamatperiódusú hiteleknél a CIB Bank és a Gránit Bank áll az első két helyen.

A végig fix kamatozású lakáshiteleknél a CIB Bank és a Budapest Bank győzött.

Nézzük most a jellemzően szabad felhasználású személyi kölcsönöket! Mivel fix kamatozású hitelekről van szó, most nem a kamatperiódus, hanem a felvett összeg és a futamidő szempontjából kategorizáltunk. Ezúttal is minden esetben nettó 300 ezer forintos jövedelemmel számoltunk (az adóstársak jövedelme összevonódik), és azzal, hogy a hitelfelvevő vállalja, hogy jövedelmét az adott bankhoz érkezteti (persze csak ahol ez elvárás). A személyi kölcsönök THM-plafonja január 1-jével megszűnt, ez némi drágulást idézett elő a teljes futamidőre kiszámított hitelköltségekben, megjelentek ugyanakkor az első minősített fogyasztóbarát személyi hitelek (MSZH). Az elmúlt hónapokban nincs jelentős változás a THM-ekben.

Egy kisebb, 600 ezer forintos összegű és rövidebb, 2 éves futamidejű hitelfelvétel esetében érdemes elsősorban a CIB Bank és az MKB Bank ajánlatát fontolóra venni.

A nagyobb, 3 millió forintos összegű és hosszabb, 5 éves futamidejű hitelek esetében változatlanul az UniCredit Bank és a Sberbank áll az élen.

