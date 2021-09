Hasított a K&H a lakossági hitelezésben, de a valóság pillanata a moratórium végével jöhet el

A K&H Bank egyszeri tételektől tisztított adózás utáni eredménye 31,2 milliárd forint volt az idei első negyedévben, ez 22 százalékos növekedésnek felel meg éves alapon, a K&H biztosító eredménye pedig 4,2 milliárd forint volt. A Covid-járvány miatt elhatárolt 19 milliárd forintnyi céltartalékból 4,3 milliárd foritot írtak vissza az idei első félévben, a hitelezési moratórium viszont továbbra is éreztette hatásást a bank eredményére. A bank kamatbevétele 19 százalékkal nőtt, a nettó díj- és jutalékbevétel 2 százalékkal emelkedett. A K&H a féléves számok mellett elárulta azt is, hogy innovációkra készülnek mobilfizetéseknél.

Németh Balázs, A K&H Bank innovációs vezetője is részt vesz október 13-ai Banking Technology konferenciánkon. Regisztráció itt!

Jól sikerült az idei első félév

A rendkívüli tételek adózás előtt 6,2 milliárd forintot tettek ki összesen, az egyszeri tételekkel együtt az adózás utáni eredmény 37,4 milliárd forint lett, egyszeri tételektől tisztítva pedig 31,2 milliárd forint volt. Tavaly az első félévben 19 milliárd forintnyi hitelezési veszteséget számolt el a K&H Bank, emellett a törlesztési moratórium miatt 3,6 milliárdos veszteséggel számoltak. A Covid-19 miatti hitelezési értékvesztésre elszámolt 19 milliárd forintból 4,3 milliárd forintot visszaírtak az idei első félévben, azaz kb. 15 milliárd forint céltartalék maradt. Szeptember végéig 0,8 milliárd forintos negatív hatással volt a bank eredményére a moratórium idei meghosszabbítása.

A valóság pillanata akkor jön el, amikor a moratórium véget ér, 2022 tájékára lett ez kitolva, akiknek szükségük van a moratóriumra, azok maradhatnak a sémában.

jelentette ki Gombás Attila, a K&H Bank pénzügyi vezetője.

A teljes hitelállomány 13 százalékkal 1875 milliárd forintra nőtt, az ügyfélbetét-állomány pedig 11 százalékkal nőtt összességében, lakossági szegmensben 20 százalékkos év/év alapú növekedést értek el.

A bank az első félévben 279 milliárd forintnyi hitelt helyezett ki, az új lakossági hitelkihelyezés 150 milliárd forinttal (44%-kal) nőtt az első élévben az előző év azonos időszakához képest. A lakossági hitelállomány 20 százalékkal emelkedett, az új lakossági jelzáloghitelek volumene 55 százalékkal nőtt, ez meghaladja az MNB által mért, a piac egészére vonatkozó 33 százalékos növekedést.

A lakásfelújítási hitel az idei év egyik slágere, az államilag támogatott hitelekből összesen 500 hitelkihelyezést hajtottak végre 2,4 milliárd forint értékben. A piaci várakozáshoz képest alacsonyabb volt az érdeklődés a konstrukció iránt, részben az alapanyagárak elszállása miatt. Összességében a nem támogatott lakásfelújítási célú hitelekkel együtt a K&H piaci részesedése 11,8 százalék volt. A személyi kölcsönöknél a korábbi 27 százalékról 38 százalékra emelkedett a lakásfelújítási célú hitelek aránya. Az NHP esetében 222 milliárd forint hitelre szerződött a bank míg az Exim Kárenyhítő programjában 57 milliárd forintot helyeztek ki. A bank elkezdte a felkészülést az MNB zöld hitel programjára is.

A bank kamatbevétele 19 százalékkal nőtt, a nettó díj- és jutalékbevétel 2 százalékkal emelkedett. 2020 június 30-ával a K&H alapkezelő tevékenysége a KBC Asset Management NV magyarországi fióktelepébe, ez az ügyfelek számára kevés hatással volt, a szinergiák kihasználásával a kiszolgálás javulhat, az eredmény kikerült a bank.

A bank működési költségei 8 százalékkal nőttek, jelentős mértékű IT-beruházást hajtanak vége az innováció területén, illetve a szabályozási megfelelési IT-projektek is jelentős költségtételt jelentenek. Egy évvel korábban költségvágást hajtottak végre, ezért is nőttek a költségek a félévben 8 százalékkal.

A biztosító is hasított

A K&H Biztosító nettó eredménye 4,2 milliárd forint volt, a nem élet üzletág díjbevétele 28,5 milliárd volt, a legjobban növekvő területek a lakás és kkv. A rendszeres díjas életbiztosítások területén 37 %-kal növekedett a díjbevétel, a kockázati életbiztosítás 10%-kal bővült. A járvány alatt megnőtt a betegségi és haláleseti kárigények száma, a nyáron már azt tapasztalták, hogy a korábbi normális szintre estek vissza a kárigények. Az első hullám enyhe volt, a második már erősebb, de a harmadik hullám volt a legerősebb a haláleseteteket tekintve a biztosító saját statisztikái szerint.

ESG trend

Guy Libot, a K&H Bank vezérigazgatója szerint a pénzintézeteknél egyre fontosabb téma lesz a fenntarthatóság, a K&H a megújuló energiatermelés finanszírozásában az egyik piacvezető szereplő, 2021 június végére a megújuló energiatermelés finanszírozása meghaladta a 100 milliárd forintot.

A klímaváltozás nem mítosz, az év első felében is szélsőséges időjárási jelenségeket figyelhettünk meg, mint az erdőtüzek, a nyugat-európai áradások, ezért is fontos, hogy hozzájáruljunk a klímaváltozás elleni harchoz

jelentette ki a vezérigazgató.

Innovációk a banknál

Februárban indult el a digitális számlanyitási lehetőség, az új számlanyitások 40 százaléka már a digitális felületen történt. A számlanyitást követően azonnal használható a számla, a plasztik kártya megérkezése előtt már mobillal lehet fizetni. Az appot folyamatosan fejlesztik, augusztusban egy nagyobb frissítés érkezett az appra. A szabályozó is igyekszik alkalmazkodni, ha valakinek már van NFC chipje, elég, ha az NFC-s chipet beolvassa az applikációval az azonosításkor.

A mobilfizetések területén is történt előrelépés, tavasszal a Google Pay-t is bevezették az ügyfeleknek. Mmár a Google sajt megoldása is elérhető a Play Store-ból, a következő lépés, hogy okosórával is fizethessenek az ügyfelek. Az Apple megoldása már elérhető volt eddig is a magyar piacon, de a mai naptól kezdve az androidos órával is lehet fizetni. Szeptembertől pedig bevezetik a Garmin órák esetében is a Garmin Pay megoldást – árulta el Németh Balázs, a K&H Bank innovációs vezetője.

