Örülhetnek a kriptósok: a Robihood virtuális pénztárcával kedveskedik nekik

A Robinhood szerdai bejelentése szerint elindítja kriptopénztárcáinak tesztelését, felkészülve annak 2022-es széleskörű bevezetésére. A virtuális pénztárcának köszönhetően a felhasználók ezentúl szabadon kereskedhetnek az engedélyezett digitális pénzekkel a platformon.

A brókerapp jelenleg is engedélyezi néhány kriptopénz adás-vételét, a felhasználók korábban is kereskedhettek például dogecoinnal vagy bitcoinnal. A Robinhood felhasználói azonban már régóta szerettek volna olyan kriptopénztárcát, amellyel többféle blockchain-alapú ökoszisztémában is kereskedhetnek: például nem helyettesíthető tokenekkel, vagy NFT-kel (non-fungible token) az Ethereum hálózaton.

A cég jelenleg felmérést végez a kriptokereskedő felhasználói körében, akik a teljes 21,3 milliós felhasználói bázis 60%-át teszik ki, majd egy kiválasztott csoporttal tesztelteti az virtuális pénztárcákat. A többiek egyelőre várólistára jelentkezhetnek.

A virtuális pénztárcákba számos biztonsági funkciót is beépítenek - úgy mint személyazonosság-ellenőrzés, többlépcsős-hitelesítés, valamint e-mailes és telefonos megerősítés – hogy megvédjék a felhasználók kriptovagyonátt a hackerektől. A Robinhood a megszokott gyakorlatához híven nem számol fel jutalékot a tranzakciókért.

(Reuters)

Címlapkép forrása: Getty Images