Tombol a részletfizetéses őrület: így működnek a BNPL-szupersztárok

A BNPL (buy-now-pay-later) egy fizetési megoldás, ami éppen azt ígéri, ami a nevében is benne van: „vásárolj most, fizess később!”. Az új fintech őrület a Covid-válságban lett igazán népszerű, annyira, hogy a tavalyi évben megnégyszereződött a szektorban kezelt tranzakciók értéke. A fizetési megoldás az e-kereskedelem berobbanásával lett igazán népszerű és úgy tűnik, megállíthatatlanul tör előre. Jogosan merül fel a kérdés, hogy mi áll a faékegyszerűségű szolgáltatás brutális menetelése mögött. Mi lehet az üzleti modell, amely kiemeli a BNPL-t a pénzügyi szolgáltatások sorából? Mutatjuk!

BNPL az új áruhitel?

Az utóbbi időben óriási pénzmozgásoknak lehettünk tanúi a BNPL-szektorban, ezek közül néhány a rekordbefektetések közé is bekerült. A startupok mellett már a bigtechek is komolyan foglalkoznak a témával, augusztusban az Apple is bejelentette, hogy Apple Pay Later néven BNPL-szolgáltatást indítanak.

A BNPL jellemzői:

az alacsony (vagy sokszor 0%-os) kamat,

a BNPL-szolgáltató bevételének jelentős része késedelmi díjakból vagy kereskedői díjból származik,

nem (feltétlenül) igényel hitelkártyát,

BNPL igénybe vételekor a tranzakció nem érinti a hitelminősítést,

nagy összegű vásárlásokat általában nem lehet finanszírozni vele és az összesen felhasználható összeg is sokszor határok közé szorított.

Milyen értékesítési csatornákon keresztül érhető el a BNPL?

A részletfizetési szolgáltatás általában az e-kereskedők fizetési felületébe van integrálva, amiből azok nagyon sokat profitálnak. Az „egykattintásos” kedvezményes konstrukció növeli a webshopok konverziós rátáját, és segít nekik megtartani az ügyfeleiket. Sok BNPL-cég esetében kihívást jelent, hogy túlságosan is rá vannak utalva a kereskedőkre, akiknek a felületén megjelennek. Annak érdekében, hogy közvetlenül is elérjék az ügyfeleket, több cég is elindította integrált vásárlási platformját, vagy éppen leszerződött a nagyobb kártyatársaságokkal. Utóbbi esetében, a vásárlók bármelyik oldalon használhatják a BNPL-t, ahol az adott kártyatársaság kártyájával lehet fizetni (Zilch – Mastercard).

Már a fentiekből is látszik, hogy a BNPL-ek nem egységes üzleti modell alapján működnek, a részletfizetéses megoldás számos változatban létezik. A McKinsey kutatásában hat üzleti modellt különböztet meg:

Integrált webáruházak

Kártyafüggetlen törlesztés

Kártyához kapcsolt törlesztés

Virtuális lízingek

Magasabb árfekvésű termékek finanszírozása

Részletfizetés kkv-knak

Integrált webáruházak

Ezek a kereskedelmi platformok centralizálják a vásárlási élményt, úgy, hogy egy applikációba integrálják a többi webshop kínálatát, miközben feltüntetik az előfinanszírozási lehetőségeket is. Ilyen például az Afterpay és a Klarna, melyek a Covid-válság alatt lettek igazán népszerűek, olyannyira, hogy sok kereskedő – látva az óriási érdeklődést – még sajátmárkás kártyaszolgáltatásai rovására is engedélyezi az új BNPL-megoldást.

A legnagyobb szereplők - a kínai Tmallhoz, vagy Ant Grouphoz hasonlóan - egyre inkább olyan ökoszisztémákat szeretnének létrehozni, ahol a vásárlást, a fizetési opciókat, a részletfizetést, illetve más pénzügyi termékeket egy szuperapplikácón keresztül kínálhatják a vevőknek.

Úgy tűnik, a vásárlók sokkal szívesebben használják a BNPL-t, mint a tradicionális részletfizetéseket. 2020 júliusában az amerikai vásárlók 56% használta már a fizetési megoldást, ami a múlt évhez képest 18 százalékpontos növekedést jelent.

A McKinsey tanulmánya szerint a négy legnagyobb BNPL-cég bevétele 2023-ban már a 6 milliárd dollárt is meg fogja haladni.

A szolgáltatást általában alacsonyabb árfekvésű, de magasabb haszonkulcsú termékek vásárlásakor veszik igénybe a felhasználók. Ezek többnyire ruházati, fitnesz, illetve szépészeti termékek, bár a BNPL-szolgáltatók egyre több kategóriában jelennek meg.

Az integrált webáruházak olyan kompetitív előnyökkel rendelkeznek, amelyekre az inkumbensek csak nehezen tudnak szert tenni. Ilyen például az, hogy a vásárlók a szuperapplikáción keresztül el tudják érni a legtöbb webshopot, így nem kell külön-külön mindegyikbe bejelentkezniük. Ezzel folyamatossá válik a vásárlási élmény és így közvetlenül el lehet érni a felhasználókat a legkedvezőbb részletfizetési konstrukciókkal. Ráadásul a BNPL-nél alacsony ügyfélszerzés költsége is, ugyanis a vásárlók a kereskedők fizetési felületén azonnal regisztrálhatják magukat az integrált applikációba. Más pénzügyi szolgáltatókhoz képest abban is kitűnnek, hogy a webshop felületeknek köszönhetően a BNPL-szolgáltatók e-kereskedelmi brandként is pozícionálhatják magukat.

Kártyafüggetlen törlesztés

A kártyafüggetlen megoldások általában olyan ritkán vásárolt, közepes vagy magas árfekvésű termékeket hiteleznek meg, mint a spotfelszerelések, bútorok, elektronikai eszközök, fitneszgépek, illetve az utazások. A törlesztőrészleteket általában havi rendszerességgel, 8-9 hónapig kell fizetni, eleinte kamatmentesen, majd későbbi periódusokban kedvezményes kamatozással. Mivel vannak kamatok ez azt is jelenti, hogy az integrált webshopokkal ellentétben a szolgáltatók ebben a modellben nem a kereskedőkre terhelik a költségeket. Azoknak a vásárlóknak, akik ezt a lehetőséget választják, magas a hitelminősítésük, és általában hitelkártyához is hozzáférnek, ám a kedvezmények miatt sokan mégis a BNPL mellett döntenek. Jó példa a kártyafüggetlen modellre az Affirm és az Uplift.

A kereskedők akkor választják ezt a modellt amikor magas árréssel működnek, illetve, ha túl nagy az ügyfélszerzés költsége és sokan hagyják félbe a vásárlást. A kártyafüggetlen modell legveszélyesebb kihívója a kártyához kapcsolt törlesztéses modell, amely a súrlódásmentes fizetésnek köszönhetően jó ajánlat lehet akár az alacsonyabb kamatok ellenében is. Emiatt az utóbbi időben a kártyafüggetlen szolgáltatók kártyás modellben működő BNPL-cégeket vásároltak fel.

Kártyához kapcsolt törlesztés

A kártyához kapcsolt törlesztéses modell már vezető részletfizetési megoldás Ázsiában és Latin-Amerikában. Ebben a modellben általában szintén magasabb árkategóriájú, átlagosan 1000 dollár értékű termékeket finanszíroznak. A kártyához kapcsolt törlesztés rövid időn belül akár nélkülözhetetlen funkció is lehet, amennyiben képes biztosítani a folyamatos vásárlói élményt. A modellre jó példa az amerikai SplitIT, vagy a Visa Installments is.

Virtuális lízingek

A virtuális lízing modellben a vásárló a használat után fizet, de csak a lízing lejártával veheti birtokba a terméket. Nagyrészt olyan elektronikai eszközök, matracok, bútorok tartoznak ide, amiket könnyen vissza lehet venni. A virtuális lízingek magas kamatok mellett működnek és főleg olyan vásárlói réteget céloznak meg, akiknek alacsony a hitelminősítése. Az Acima, az Acceptance Now, és a Progressive Leasing a legnagyobb nevek a virtuális lízing területén. A fizetési megoldás általában második és harmadik szintű fizetési lehetőségként érhető el a fizikai és online boltok felhozatalában.

Magasabb árfekvésű termékek finanszírozása

A piacvezetők ebben a modellben általában az elsődleges gyártókkal lépnek partnerségre, hogy gyorsabban tudjanak növekedni, kivédjék a magas árréseket, a hosszú futamidőket, valamint az adójóváírással kapcsolatos terheket.

Ezek a hitelezési lehetőségek általában magasabb 2000 és 50000 dollár közötti sávban elhelyezkedő termékek és szolgáltatások finanszírozását teszik lehetővé. A szereplők általában egy-egy termékkategóriára specializálódnak. Ezek főként egészségügyi szolgáltatások, illetve lakásfejlesztések. Előbbire jó példa a CareCredit, utóbbira pedig a GreenSky.

Mielőtt ebben a modellben is terjeszkedne, a BNPL szolgáltatónak - a piacralépési stratégia meghatározásához - jól kell ismernie az adott termék- vagy szolgáltatás kategóriák piacait. Ez a modell tökéletes választás lehet a bankoknak a BNPL piacra való betöréshez, hiszen így nagy hitelállománnyal rendelkező vásárlókat tudnak szerezni és nekik akár további pénzügyi termékeket értékesíteni.

Részletfizetés kkv-nak

Ez a BNPL egy részletfizetési konstrukció olyan kkv-knak, amelyek kevés tőkével rendelkeznek. A fizetési megoldás kisebb léptékű cégeknek segít fedezni az infrastrukturális költségeket valamilyen kamatmentes részletfizetés, vagy lízing keretein belül. Mivel a finanszírozás elsősorban mögöttes üzleti tranzakciókra terjed ki, a hitelezők teljes képet kaphatnak a visszafizetési kockázatokról. Mivel a megoldás csökkenti a költségeket, növeli a hitelfolyósítási állományt és megkönnyíti a hitelkockázatok értékelését, nem csak a kkv-knak előnyös, hanem olyan pénzintézeteknek is, amelyek még nem rendelkeznek banki engedéllyel. Ilyen cégek például CIT és Dell Financial Services is.

(McKinsey)