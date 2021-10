Már teljesen online is igényelhető a zöld lakáshitel

Megjelent a teljesen online igénylési folyamat a Magyar Nemzeti Bank NHP Zöld Otthon Programjában október 4-e óta elérhető újfajta lakáshitelek piacán is.

A magas energiahatékonyságú új lakások vásárlására és építésére felvehető NHP Zöld Otthon Lakáshitelt a Gránit Bank például a legújabb innovációjával 5 perces internetes előbírálattal és mellette folyamatos szakértői támogatással, sőt az új lakások vásárlására felvehető hitel esetében teljesen online igénylési folyamattal nyújtja, 1,99% kamat mellett – közölték.

Zöld lakáshitelek a bankoknál Bannk Kamat Hitelösszeg Futamidő Budapest Bank 2,5% 1-70 millió Ft 5-25 év CIB Bank 2,5% 1-70 millió Ft 5-25 év Erste Bank 2,5% 4-70 millió Ft 5-25 év Gránit Bank 1,99% 1-70 millió Ft 5-25 év K&H Bank 2,5% 2-70 millió Ft 5-25 év MKB Bank 2,5% 2-70 millió Ft 10-25 év OTP Bank 2,5% 0,5-70 millió Ft 6-25 év Raiffeisen Bank 2,5% 1-70 millió Ft 5-25 év Takarékbank 2,5% 2-70 millió Ft 6-25 év Forrás: Portfolio-gyűjtés

A bank 2021-ben vezette be a digitális lakásvásárlási hiteligénylését, mától ezzel a zöld lakáshitellel ingatlant vásárlók is élhetnek. A feltételek gyors online ellenőrzése után a hitel előbírálata 5 perc alatt végezhető el egy internetes kalkulátor segítségével, amelynek eredményeképpen az igénylő megtudja, hogy milyen összegű hitelt és milyen törlesztőrészlettel vehet fel a kinézett új lakásra, majd a hitelkérelem benyújtásához regisztrált digitális ügyfélfiókjában további kalkulációkat is végezhet, azokat elmentheti és a leginkább testhezálló alapján igényelheti a hitelt. Az ügyfél digitális ügyfélfiókjában megtalálható az új lakás vásárlási hitelkérelem benyújtásához szükséges összes dokumentum. A kölcsönigényléshez már nem szükséges formanyomtatványokat töltögetni, azt a bank automatikusan előállítja a kalkuláció és a regisztráció során megadott adatok alapján.

Jendrolovics Péter ügyvezető igazgató szerint az október 4-e óta indult NHP Zöld Otthon Program iránt rendkívül erős érdeklődést tapasztalnak, már rengeteg ügyfélfiók regisztráció is született, a héten pedig sor került az első befogadásra is. Mint mondta, 5,3 millió forint kamatmegtakarítást lehet elérni 25 év alatt, amennyiben a maximális 70 millió forintos hitelösszeget 1,99 százalékos kamattal veszi fel az ügyfél a 2,5 százalékos kamat helyett.

Címlapkép: Getty Images