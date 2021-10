AI, cloud és banki digitalizáció - Milyen fejlesztésekre készülnek a bankok?

Andrius Biceika, a Revolut Bank vezérigazgató-helyettese Banking Technology konferenciánk nyitóbeszélgetésében elmondta, hogy előbb utóbb a Revolut Bank Magyarországon is meg fog jelenni a személyi hitelekkel, hitelkártyákkal, azonban csak a helyi szabályozókkal egyetértésben tehetik ezt majd meg. A 33 milliárd dolláros neobank párbeszédet folytat az MNB-vel is erről, és a szakember azt is elárulta, globális szuperappá szeretnének válni, ez pedig további új szolgáltatásokat fog jelenteni a Revolut appjában.