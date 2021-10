Még mindig óvatosak a bankok a felhővel

A bankok még mindig nehezen lépnek ki a komfortzónájukból, ha a felhőinfrastruktúra bevezetéséről van szó, aminek sok esetben a stabilitás mint érték elvesztésétől való félelem az oka, de az sem eldöntött kérdés, hogy az implementációval költséghatékonyabb lesz-e a működés. A felhőalapú rendszerek előnyeinek kihasználása viszont egyértelműen stratégiai kérdés és a siker elsősorban azon múlik, hogy a szereplők elsajátítják-e a működtetéshez szükséges újszerű gondolkodásmódot - hangzott el a Portfolio Banking Technology második panelbeszélgetésén, aminek a fókuszában a felhő technológia és a bankrendszer kapcsolata állt.

A panelbeszélgetésen a szabályozói részről Bíró Gabriella, az MNB informatikai felügyeleti ügyosztály vezetője; Erni Tamás a Loxon Solutions vezérigazgatója; Galló Csaba Márton a CIB Bank informatikai divíziójának vezetője; Kollár László az OTP Bank Enterprise és Infrastructure architect csapatának vezetője; Kovách Anton, a Shiwaforce.com vezérigazgatója és Rehus Péter az IBM country leadere osztották meg a gondolataikat.

Mennyire óvatosak a bankok a cloud rendszerek bevezetését tekintve?

Bíró Gabriella szerint a pénzügyi intézetek nagyon óvatosak és ez nem is fog változni, a szabályalkotók viszont igyekeznek kiszámítható környezetet biztosítani neki. Galló Csaba Márton szerint a bankok annak ellenére is nehezen lépnek ki a komfortzónájukból, hogy a szabályozói oldalról „le van terítve előttük a vörös szőnyeg.” Kollár László szerint a felhőrendszerek bevezetését nem érdemes költségoldalról megközelíteni, az ugyanis sokszor drágább, de a külső környezet változása egyszerűen megköveteli az adaptációt. Kovách Anton szerint fontos tanulság, hogy nem lehet mindent egy az egyben cloudon megvalósítani, tisztában kell lenni azzal, hogy mely folyamatokat tudja hatékonyabban támogatni a felhőinfrastruktúra.

Rehus Péter szerint túl sok szempontnak kell megfelelni - a szabályoktól, a biztonságon át, a komplex belső folyamatokig - így a pénzügyi szektor sokkal óvatosabb a felhőmigráció tekintetében, amit jól mutat, hogy egyelőre a szektor 16%-a ment csak át felhőbe. Ennek oka nem a szabályozói környezet elmaradottsága, hanem inkább a kontroll hiánya. A felhőn belüli folyamatokat ugyanis nehéz felépíteni, ehhez jelentős technológiai adottságokra van szükség.

Jelentős dilemma, hogy mi menjen a felhőbe és mi maradjon az on-premise szervereken. Léteznek olyan folyamatok, ahol az utóbbi használata gazdaságosabb, de a várakozási idő is fontos tényező, főleg, ha az adatokat helyben kell feldolgozni. Erre a hibrid felhő infrastruktúra lehet a megoldás.

Erni Tamás úgy véli, hogy egyre nagyobb a nyitottság és ezen a covid által támasztott digitalizációs kihívások is sokat javítottak. A banknak azonban komoly értéke a stabilitás és fokozottan kell ügyelniük arra, hogy ezt megőrizzék.

Ki hozza a döntéseket a cloud bevezetését illetően?

Galló Csaba Márton elmondta, hogy náluk (CIB Bank) az anyavállalat dönt a felhő infrastruktúrával kapcsolatos irányelvekről és jelenleg az az ötéves terv, hogy a tevékenységek nagy része a felhőben menjen végbe. Bíró Gabriella a szabályozói oldalról elmondta, hogy ők az MNB-nél igyekeznek minél több szereplővel beszélni arról, hogy milyen folyamatok állnak éppen a kihelyezési tevékenység fókuszában. Úgy gondolja, hogy vannak folyamatok, amiket helyszíni rendszerek igénybevételével olcsóbban meg lehet valósítani és csak azért mert divat, még nem biztos, hogy ki kell helyezni a felhőbe.

Galló Csaba Márton szerint meg kell haladni azt, hogy csak részfolyamatokat helyeznek ki és nem csak költségoldalról, hanem alkalmazási oldalról is meg kell nézni, hogy mit érdemes átvinni a felhőbe. Rehus Péter szerint ennek stratégiai kérdésnek kell lennie, ha a bank meg akarja valósítani a felhővel járó előnyöket, mind a rugalmasság, a biztonság, a skálázhatóság, és a time-to-market. Azért is fontos a felhő megléte, hogy a bankok attraktívak legyenek a képzett informatikai szakemberek számára.

Kínálatban nincs hiány

Kovách Anton szerint egyértelműen benne van a cloud fejlesztésekben a divatkövetés, ami HR szempontból is fontos lehet, hiszen sok képzett szakembert lehet egy ilyen előremutató technológia implementációjával a szervezethez csábítani. Galló Csaba Márton elmondta, hogy nem csak a képességek vagy az erőforrás megléte a fontos, hanem egyfajta mindset-váltásra is szükség van. Ebben pedig még feltűnő hiányosságok látszanak. Először is olyan komponensekké kell alakítani a meglévő monolit rendszerarchitektúrákat, hogy azok megfeleljenek a felhőalapú rendszer logikájának. Bíró Gabriella pedig az IT stratégia és az üzleti stratégia kapcsolatát emelte ki, mint fontos vizsgálati szempontot.

A cloud természetesen csak egy a felforgató technológiák közül és sok mindenben jobban teljesít, mint az on-premise rendszerek, de vannak még hiányosságai. A legnagyobb technológiai vállalatok is a felhő irányába mennek el, ami azt eredményezi, hogy a hozzájuk köthető cégek is beállnak a sorba. Ebből adódik, hogy a technológiai kínálatban nincsen hiány, a kivitelezés leginkább mindset kérdése. Kovách Anton szerint az infrastrukturális fejlesztések területén jól teljesítettek a bankok, de hátra van még az igazán nagy kihívást jelentő a szoftverek a migrációja.

Az IT szervezetet semmiképp nem lehet kihagyni a folyamatból, mert ha összeomlik az ökoszitéma és a biztonság, akkor utána ezeket óriási összegek árán lehet csak újra felépíteni.