Itt az első ország, ahol megálljt parancsolnak a részletfizetéses őrületnek

A svéd Klarna úgy döntött, szigorúbb hitelképességvizsgálatot és azonnali fizetési lehetőséget vezet be az Egyesült Királyságban. A cég a legnagyobb BNPL-szolgáltató, amely havi ütemezésű részletfizetéses lehetőséget nyújt a vásárlóknak.

Az Egyesült Királyság kormánya rendeletekben fogja korlátozni a BNPL-szolgáltatókat, mert úgy tűnik a megoldás arra ösztönzi az ügyfeleket, hogy olyan mértékben költekezzenek, amit később nem tudnak törleszteni.

A Klarna hétfőn jelentette be, hogy változásokat készül bevezetni a szolgáltatásában. Az egyik legjelentősebb változtatás a szigorúbb hitelképességi vizsgálat lesz. A cég elmondta, hogy egy olyan új funkciót fognak beépíteni, amely begyűjti az ügyfelek bevételi és költségadatait a bankszámláról. Az applikáció segít eldönteni, hogy az ügyfél eleget tud-e majd tenni a jövőbeli fizetési kötelezettségeinek. A bankokkal és pénzügyi intézetekkel szemben a Klarna nem indít hitelbírálati eljárást, így az ügyfelek hitelképességi mérőszámai nem jelennek meg a hitelelőzményekben.

A Klarna egy instant fizetéses funkciót is be fog építeni majd a szolgáltatásába, amellyel egy kattintással ki lehet majd fizetni a termékeket. Ráadásul sokkal feltűnőbb és egyértelműbb üzenetekben fogják emlékeztetni a vásárlókat arra, hogy hitelt készülnek felvenni és, hogy akár késedelmi díjakra is számíthatnak, ha nem törlesztik időben a kölcsönt.

2020-ban a globális e-kereskedelmi tranzakciókból 97 milliárd dollár BNPL-szolgáltatókon keresztül ment végbe. A Klarna számít a legnagyobb BNPL-platformnak és a modell sikerét látva azóta több nagyobb szereplő – mint a Paypal, a Square és a Mastercard is elindította saját részletfizetéses megoldását.

Annak ellenére, hogy a BNPL-szolgáltatók úgy hirdetik a szolgáltatásukat, mint a hitelkártyás és a hagyományos hitelkonstrukciók igazságosabb alternatíváját, a kritikus hangok arra figyelmeztetnek, hogy a fizetési felületbe ágyazott kényelmi funkció arra ösztönözheti a vásárlókat, hogy többet költsenek annál, mint amennyit vissza tudnak fizetni.

Sokan ráadásul azzal sincsenek tisztában, hogy ilyenkor hitel vesznek fel és így a felhalmozott késedelmi díjak is meglepetésként érik őket.

A szektor gyors növekedése a koronavírus-válság alatt a szabályozó hatóságok fokozottabb ellenőrzését hívta életre. A brit kormány még ebben a hónapban meg ofg jelentetni egy konzultációs anyagot szabályozási tervekről.

A Klarna CEO-ja szerint ők is azon a véleményen vannak, hogy az embereknek azzal a pénzzel kell fizetniük, amit ténylegesen birtokolnak, de lehetnek olyan élethelyzetek, ahol az azonnali áruhitelnek igenis van létjogosultsága.

A Klarna már szabályozott bankként működik Svédországban és eddig 3,7 milliárd dollárt gyűjtött össze a befektetőktől, a japán SoftBanktól, a kínai Ant Grouptól és az amerikai rappertől, Snoop Doggtól. A céget legutóbb 46 milliárd dollárra értékelték és várhatóan az elkövetkező egy-két évben lép majd a tőzsdére.

