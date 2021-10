Különleges bankkártyákat dob piacra a Mastercard

Az új kártyatípus kialakítása segít, hogy birtokosa a korábbiakhoz képest könnyebben meg tudja különböztetni a különböző típusokat.

A Mastercard olyan bankkártyákat vezet be, amelyek lehetővé teszik, hogy a vakok és gyengénlátók meg tudják különböztetni a hitel, betéti vagy prepaid kártyákat: a Touch Card rövid oldalán található egyedi bevágások segítenek különbséget tenni a kártyatípusok között.

A fizetéstechnológiai cég az új kártyastandard bevezetésével az inkluzivitás iránti elkötelezettségét kívánja erősíteni. Noha világszerte 2,2 milliárd látássérült ember él, nincs sok eszközük arra, hogy megállapítsák, milyen kártyát tartanak a kezükben. Ráadásul egyre több kártyát bocsátanak ki dombornyomott adatok nélkül. Így értékes és „tapintható” információtól esnek el azok a fogyasztók, akik egyébként ez alapján különböztetik meg a fizetési kártyáikat a többitől. A Mastercard erre a problémára ad egy egyszerű, ámde innovatív megoldást.

Az új Touch Card oldalán bevágások segítik a fogyasztókat a tájékozódásban. Eszerint a hitelkártyák kerek bevágással, a betéti kártyák széles, négyzet alakú bevágással, az előre fizetett kártyák pedig háromszög alakú bevágással rendelkeznek. A szabványt úgy tervezték, hogy az a POS-terminálokon és ATM-eken is működjön. A bevágások abban segítik a fogyasztókat, hogy azonosítsák a kártyákat és elősegítsék a tájolást, amikor lehúzzák, hozzáérintik vagy beteszik a terminálba.

A koncepciót az Egyesült Királyságban a Királyi Nemzeti Vakok Intézete (RNIB) és az Egyesült Államokban a VISIONS/Services for the Blind and Visually Impaired (Vakok és Gyengénlátók Szervezete) ellenőrizte és hagyta jóvá. A kártyát a mobil jogosítványokat és biometrikus fizetési kártyákat fejlesztő IDEMIA közreműködésével tervezték.

Ez azért is hasznos, mert a látássérültek kevesebb, mint 10 százaléka ismeri a Braille-írást. Sokan ugyanis már felnőttként, egészségügyi komplikációk, például cukorbetegség következtében veszítik el látásukat, a Braille-írást pedig többnyire azok tanulják meg könnyebben, akik látássérüléssel születtek.

A Touch Card bármelyik fizetési kártya esetében alkalmazható, ha a kártyagyártó beszerzi a bevágási formákhoz szükséges szerszámokat.