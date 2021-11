Tőzsdére lépett a dél-koreai mobilfizetéses sztár

Két hónap késéssel tőzsdére lépett a dél-koreai Kakao Pay, az ország legnépszerűbb fizetési applikációja. Az IPO-t követően pedig szinte azonnal megkétszereződött a részvények árfolyama.

A Kakao Pay – amelynek most már a kínai Ant Group a második legnagyobb részvényese - eredetileg augusztusban ment volna tőzsdére, de a szabályozók arra kérték, hogy vizsgálja felül a befektetői tájékoztatóját, hogy elkerüljék az alaptalan értékeléseket. A szerdai nyitást követően a Kakao tőzsdei kapitalizációja végül 21.2 ezer milliárd dél-korai won volt.

A cég felvásárlásokra használja majd a kapott tőkét, valamint arra, hogy partnerségre lépjen más fintechekkel a nemzetközi terjeszkedés elősegítése érdekében. A Kakao Pay alkalmazással a felhasználók fizethetnek a mobiltelefonjukkal (akár QR kóddal is), végezhetnek utalásokat, valamint igényelhetnek hitelt és biztosításokat is köthetnek. A biztosítások nyújtására nyáron adott előzetes engedélyt a pénzügyi szolgáltatásokat felügyelő dél-koreai szervezet a Kakaónak. Az applikációnak havi 20 millió aktív felhasználója van és jelentősen profitált a koronavírus-járvány idején megváltozott fogyasztói szokásokból.

A tőzsdei szabályozók jelentős szigorításokat vezettek be, miután az utóbbi időben több cég sem váltotta be a hozzáfűzött befektetői reményeket. Így járt a Krafton kínai játékfejlesztő is, ami arra kényszerült, hogy 10 százalékkal csökkentse az első nyilvános részvénykibocsátáskor megadott árat, miután a szabályozók pénzügyi információkat kértek ki tőlük.

(Financial Times)

Címlapkép forrása: Getty Images