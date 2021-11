Nagy váltás jöhet a magyar bankszektorban: adatvezérelt üzemmódba kapcsolnak a pénzintézetek?

A bankszektorban a nemzetközi verseny éleződik, a globális trendek betörnek Magyarországra is, a hazai bankok digitális transzformációja pedig ezzel párhuzamosan egyre jobban felpörög, ám a folyamat felgyorsításához az adatvezérelt vállalati kultúrának is teret kell nyernie. Az adatvezérelt kultúra még nem alakult ki, és adat nélkül nincs AI, nincs gépi tanulás – véli Jósvai Tamás, a Microsoft pénzügyi szolgáltatásokért felelős közép-kelet-európai igazgatója. Jövő heti Global Trends in Banking ingyenes online konferenciánk előadójával a globális banki trendekről, ESG-ről, a bankok digitális transzformációs stratégiájáról beszélgettünk.

Hasonló témákról is szó lesz november 18-ai Global Trends in Banking c. online rendezvényünkön. A regisztráció ingyenes!

A napokban a bankoknak be kellett mutatni a digitális transzformációs stratégiájukat az MNB-nek. Mire számítasz, hol lesznek a hangsúlyok a stratégiákban?

A bankok stratégiájában az egyik súlypont továbbra is az, hogy hogyan lehet még inkább javítani az ügyfélélményt a digitális csatornák igénybevételével. A bankokat sok esetben egy duális, kétsebességes banki operáció jellemzi; egyrészt aktívan fejlesztik a digitális csatornákon elérhető szolgáltatások körét, másrészt - főleg a piacvezető bankoknál - továbbra is meghatározó a fiókhálózat szerepe, hiszen az értékesítési tevékenység legnagyobb részét még mindig ez a csatorna szolgálja ki.

A bankok egyik legfontosabb célja, hogy a tradicionális banki termékeket könnyen elérhetővé tegyék minél több csatornán, lehetőleg minél szélesebb ügyfélkör számára. Ehhez elengedhetetlen, hogy az üzleti folyamataikat újragondolják, leegyszerűsítsék a hatékonyság és ügyfélélmény jegyében. Az ügyfelek bankolási szokásainak mélyebb ismerete, és ennek az ismeretnek az ügyfelekkel kapcsolatba kerülő kollégák részére való elérhetővé tétele a záloga annak, hogy egy pénzintézet hatékonyan működjön, javuljon az ügyfelek percepciója a szolgáltatásról vagy egy banki munkahely attraktív legyen a munkaerőpiacon. Továbbra is kiemelt cél a hazai bankszektor szereplői részére, hogy a megfelelő termékeket a megfelelő időben, megfelelő összegben és csatornán keresztül tudják ajánlani az ügyfelek részére.

Azok a banki belső működés javítását célzó fejlesztések is előtérben maradnak, amelyekkel a repetitív funkciókat és feladatokat automatizálni lehet, ezek ugyanis nagyon megnehezítik, illetve munkaerő-intenzívvé teszik a bankok belső működését. Gondoljunk csak egy hitelezési folyamatra vagy annak a rengeteg papírdokumentumnak a feldolgozására, berögzítésére a különböző rendszerekbe, amik egy tranzakció során generálódnak.

Ezen dokumentumok fejlett, kognitív technológiákkal való feldolgozása már ma is elérhető a piacon, ami hatalmas potenciált rejt a bankok számára.

Jósvai Tamás Microsoft, pénzügyi szolgáltatásokért felelős közép-kelet-európai igazgató 2002-ben végzett a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen, majd 2005-ben a Budapesti Corvinus Egyetemen szerzett mérnök-közgazdász diplomát. Több mint 13 éves banki szakmai tapasztalatát az Tovább … Tovább 2002-ben végzett a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen, majd 2005-ben a Budapesti Corvinus Egyetemen szerzett mérnök-közgazdász diplomát. Több mint 13 éves banki szakmai tapasztalatát az

Szintén fontos cél a belső együttműködés hatékonyabbá tétele: továbbra is azt látjuk, hogy a teljes szervezetre vonatkozó agilitás még hiányzik. Ahhoz, hogy az egyes divíziók, üzleti egységek közötti silókat le lehessen bontani, egyrészt olyan fejlett technológiával támogatott kollaborációs eszközökre van szükség, mint a Microsoft Teams, és itt nemcsak az online meetingekre gondolok, hanem az end-to-end üzleti folyamatokra is. Másrészt ami ennél is fontosabb, hogy a következő réteg az adat kell, hogy legyen: az üzleti funkciók átjárhatóságának feltétele, hogy mindenki azonos adatból tudjon dolgozni, és ezekhez az adatokhoz megfelelő módon - és időben - hozzá tudjanak férni.

Végül, az online értékesítésben, ügyintézésben a számlanyitás és a fedezetlen hitelek digitális módon való elérhetővé tétele ma már alapelvárás, a következő nagyobb mérföldkő, hogy ezeken a csatornákon képesek legyenek komplex szolgáltatásokat is nyújtani ügyfeleik számára. Ide tartoznak a jelzáloghitelek, a vállalkozói termékek, amik egyelőre nem feltétlenül érhetők el digitális csatornákon keresztül.

Hosszabb távon milyen digitális fejlesztésekre számíthatunk?

Egyre több pénzintézetnél jellemző, hogy a termékfejlesztésnek szűk keresztmetszete lett a core banki rendszerek elavultsága. Ezekhez a rendszerekhez nagyon nehezen lehet hozzányúlni, ez időigényes feladat és egyre szűkül az a kompetencia is, amely a core banki rendszereket képes fejleszteni, üzemeltetni.

A Covid-járvány illetve a külső nyomás hatására most jött el az a pillanat, amikor a bankok a probléma megoldását az agendára tűzték: modernizálni kell a core banki rendszereket.

Ezt a bankok már nem feltétlenül fizikai adatközpontokban valósítják meg, hanem akár felhőben, software as a service alapon.

Ez Magyarországra is jellemző megoldás lehet?

Lehet jellemző, de nyilván ennek van egy szabályozói háttere is. Sok piacon azt érzékeljük, hogy a Covid-19 jelentősen formálta a szabályozók felhőszolgáltatásokhoz való viszonyát: rugalmasabbak, elfogadóbbak lettek az új technológiákat illetően. Azonban ez nem pusztán technológiai vagy szabályozói-, hanem sok esetben hozzáállás, egyfajta bizalmi kérdés is: a bank mennyire tudja elfogadni azt a fajta kitettséget egy külső szolgáltató felé, amely a core banki alkalmazást biztosítja részükre.

Visszatérve a hosszabb távú tervekhez, azt látjuk, hogy ahhoz, hogy egy szervezet megfelelően rugalmasan tudjon működni bármilyen iparágban, szükség van arra, hogy az operáció minden területe átjárhatóvá és összekapcsolhatóvá váljon. Például, ha egy call centerbe számos hasonló jellegű ügyfélkérdés érkezik be, annak nagyon rövid időn belül vissza kell hatnia a termékfejlesztési preferenciákra vagy marketing kommunikációra is. Ezeknek a visszajelzéseknek vezérelnie kell az ügyfél csatornahasználati preferenciáit, vagy akár egy teljes kampánymenedzsmentet is. A mai technológiai megoldásokkal mérhetővé tudjuk tenni akár azt is, hogy mennyire kiégett egy csapat, egy dolgozó, pihenésre van-e szüksége, továbbképzésre vagy éppen vezetői coachingra. Ehhez elengedhetetlen az a fajta platformszemlélet, ami lehetővé tesz egy adatvezérelt működési formát.

A fintech kihívók, a bigtechek és más szektorok képviselői is egyre gyakrabban lépnek be a bankok terepére. Hogyan reagálnak ezekre a kihívásokra a pénzintézetek?

A nem tradicionális banki szolgáltatások és termékek, amik itthon még mindig inkább vízió szinten vannak jelen a pénzintézeti szektorban, egyre inkább teret nyernek máshol. Ennek az egyik triggere a konvergens iparágak előretörése, mint pl. a kiskereskedelmi szektor. Számos retail társaság gondolkozik azon, hogy olyan pénzintézeti szolgáltatással indul el, mint például a BNPL (Buy Now Pay Later). Ők idővel hitelintézetekké fognak válni, hiszen megfelelő mennyiségű információ fog rendelkezésükre állni arról, hogy az ügyfél mit vásárolt, mik a preferenciái, mi az érdeklődési köre, és ők lesznek abban a pozícióban, hogy a finanszírozási lábát biztosítani tudják az egyes élethelyzeteknek. Ezeknek a szereplőknek az előretörése szükségszerűvé teszi, hogy a bankok is elinduljanak más iparágak irányába, és ne csak terméket értékesítsenek, hanem megtalálják azokat az élethelyzeteket, amikor az ügyfélnek finanszírozásra van szüksége, vagy tranzakciót akar indítani.

Úgy gondolom, hogy az ügyféligény nyitott fülekre fog találni, ha nem a pénzintézeteknél, akkor más szolgáltatóknál.

Egy másik példa a vállalati szektorban a supply chain finance, ami a kereskedelmi faktoringgal összefüggő terület, ez megint egy olyan új lehetőség a pénzintézetek számára, ami nagyrészt kiaknázatlan, és amit a koronavírus-járvány fókuszba helyezett. Ha egy ellátási lánc nem működik megfelelően, akkor annak a finanszírozási oldala is kockázatosabbá válik. Ha egy beszállító nem fogja tudni megfelelő időben teljesíteni a vállalásait, akkor a banknak is újra kell értékelnie, hogy mennyire lehet megfinanszírozni a vevői oldalt.

A nemzetközi piacokon egyre több bank nyit a környezettudatos működés, a zöld hitelezés irányába, az ESG-trend egyre nagyobb teret nyer. Magyarországon mi a helyzet ezen a fronton?

Magyarországon még mindenki keresi, hogy az ESG-trendet hogyan lehet jól megfogni, pedig ez alapvetően egy adatkérdés. A belső működésre és a beszállítói körre vonatkozó értékelések mérhetőek: látni kell, hogy mi a karbonlábnyoma egy fiókhálózatnak vagy egy jelzálog-hitelezésnek. Ha a méréshez szükséges adatok rendelkezésre állnak, utána menedzselhetővé is válik a fenntarthatóbb működési modell.

Külföldön milyen üzleti okok vezették a bankokat ebbe az irányba?

Mondok egy példát: az egyik olasz banknak van egy kifejezetten ESG-re épített, új branddel rendelkező lakossági bankja, amely a teljes értékajánlatát az ESG köré építette. Ha valaki egy új számlát nyit, akkor ültetnek egy fát, a bankkártyáik nem műanyagból készülnek, hanem fából. Ők teljesen átláthatóvá teszik a felhasználóknak a karbonlábnyomukat, játékos módon transzparenssé teszik, hogy az ügyfél milyen életet él.

Mindezt az ügyfelek hihetetlen módon attraktívnak találták, ami azt eredményezte, hogy egy nagyon magasan penetrált olasz piacon ezzel az új branddel hat hónap alatt majdnem 200 ezer új ügyfelet szereztek, ami egy nagyon masszív ügyfélbázis.

Ebbe nyilván bele kellett tenni a megfelelő marketinget, kommunikációt, de az látszik, hogy az ügyfelek erre vágynak, és jellemzően a fiatal generáció nagyon fontosnak tartja, hogy a lojalitását kinél építi fel. Ha van egy olyan pénzintézet, amelyik olyan alapelveket követ, ami hosszú távon fenntarthatóvá teszi a működését, és ez vonatkozhat a scope 1, 2, 3 fázisokra - azaz a saját belső működésükre, a beszállítóik megválogatására, szelektálására, illetve, hogy a finanszírozás során mennyire különböztetik meg az ügyfeleiket ESG rating alapján – és ezt transzparensen és jól látható módon kommunikálja az ügyfelek felé, ez bizonyítottan jó ügyfél-akvizíciós eszközként használható, jellemzően a fiatal szegmensben.

De a befektetői oldalról is működik, ha egy alapkezelő ESG-szempontokat is figyelembe vesz a befektetett eszközeinél, azoknak bizonyítottan jobb a teljesítményük hosszú távon. Ezeket a szempontokat klasszikus kockázatkezelési vagy mérleg- és eredménykimutatás-elemzési technikákkal nehéz értékelni. Az ESG mutatók elég jól rámutatnak arra, hogy az a cég, aminek a kötvényeibe vagy részvényeibe fektet egy pénzintézet, mennyire fognak jól teljesíteni hosszú távon. Hiszen ez meghatározza a végső befektetői szentimentet is.

A mesterséges intelligencia is betör a bankokba, egyre több területen mutat fel a technológia eredményeket. Mire használják most az AI-t a globális bankcsoportok?

Három nagy területet látunk ezen a vonalon, amely jól tud profitálni ezekből az új technológiákból. Az egyik a kockázatkezelési terület: amikor a csalásfelderítésről vagy a csalásgyanús esetek detektálásáról van szó, vagy a fals pozitív esetek minimalizálásáról beszélünk, az AI egy nagyon erős támogatást tud adni, hogy megfelelő időben és megfelelő módon azonosítsa ezeket a tranzakciókat, nagyon sok szempont alapján. Szintén ide tartozik a kockázatkezelésen belül a modellek finomhangolása és addicionális adatokkal való feldúsítása.

Emellett egyértelműen erős vonal az ügyfélélmény növelése. Egyrészt a marketing- és értékesítési tevékenységnél van erős szerepe az AI-nak, aminek a segítségével jól meg lehet határozni azt, hogy melyik ügyfélnek mik a csatornahasználati szokásai, mi a preferált platform, amin szívesen kommunikál, valószínűsíthetően melyik termékre lesz szüksége a korábbi tranzakciók alapján, mik a vásárlási szokásai. A rendelkezésre álló adatokból jó és pontos szegmentációk készíthetők, és ezekből hatékony aktivitások és marketingkampányok deriválhatók. A call centerekben elsősorban a nyelvi, kognitív képességek előnyei mutatkoznak meg, amelyek segítségével pontosan meghatározható, hogy egy ügyfél milyen panasszal érkezik, és a megfelelő ügyintézőhöz tereli ezt az ügyet. Adatbányász módszerekkel a beszélt nyelv feldolgozhatóvá és értelmezhetővé válik tömeges formában is.

A core banki folyamatoknál pedig az AI-nak két lábon látjuk jelentőségét: egyrészt a dokumentumok feldolgozásában, amik jellemzően papíron érkeznek be a bankba. Erre is létrejöttek már azok a nyelvi és kognitív képességek Magyarországon és a régióban is, amiknek a segítségével detektálható és szemantikailag értelmezhető az írott szöveg, ami bekerül egy fiókhálózatba vagy háttérműveleti területre. Másrészt a folyamatok automatizálásánál van még nagyon jelentős szerepe az AI-nak.

A magyar bankszektor hol tart jelenleg digitalizációban? Miben vagyunk lemaradva, hol vagyunk erősek régiós összehasonlításban?

Regionális összevetésben nem állunk rosszul, de jelentős fejlődési lehetőség van a szektor előtt. Oroszország, Lengyelország, Csehország hihetetlen módon megy előre, nem félnek használni a legújabb felhőtechnológiákat, amik elérhetőek a piacon. Magyarországon sokszor úgy döntenek a bankok, hogy megpróbálnak mindent saját maguk megoldani és lefejleszteni. Ez azért hátráltatja a piac fejlődését, mert a felhő segítségével számtalan olyan fejlett technológiát, a pénzügyi szektorra kifejlesztett speciális megoldást lehetne bevonni, ami sokkal jobb, mintha egy pénzintézet 2-3 éven keresztül dolgozna egy hasonló megoldáson. Nem az fogja jelenteni a pénzintézet előnyét, hogy sok ezer emberórával saját maga fejlesztett egy árazási modult, hanem az, hogy az ügyfélfolyamatokat mennyire tudja egyszerűsíteni, az ügyféligényeket milyen módon tudja detektálni, és hogyan tud azokra megfelelő időben, gyorsan reagálni.

Magyarországon az adat felhasználásának és az adatból való intelligencia építésének a képessége kicsit még hátul kullog.

Rendkívüli mennyiségű adat áll rendelkezésre, de ezek még mindig nehezen hozzáférhetőek az üzleti területek számára, az adatvezérelt kultúra még nem alakult ki, és adat nélkül nincs AI, nincs gépi tanulás.

A megfelelő mennyiségű, minőségű és megfelelő módon feldolgozható adat, valamint az adatok értelmezéséhez és abból való intelligencia építéséhez szükséges technológiák alkalmazásának képessége az alapja mindennek. Magyarországon egyelőre el vagyunk akadva ezeknél fundamentumoknál, ha ezen túl tudunk lépni, akkor a magyar pénzintézeti szektor a következő sebességre tud kapcsolni.