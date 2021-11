Emelkednek a banki díjak, sorra zárják be a fiókokat

Az európai bankok számára a hitelkihelyezés nem volt túl jövedelmező tevékenység az elmúlt évtizedben, ezt elsősorban az alacsony - sokszor 0 százalékos - kamatok idézték elő. A bankok úgy próbálják előteremteni a kiesett jövedelmet, hogy növelik a szolgáltatások után beszedett díjakat és bezárják a költséges fenntartású bankfiókokat. Utóbbi fokozhatja az idősebb korosztály kiszorulását a pénzügyi szolgáltatásokból.

A betétkezelés már nem profitábilis üzlet a bankoknak, így a szolgáltatások után kell beszedniük extra díjakat. A spanyol CaixaBank ügyfeleinek két eurót kell fizetniük, ha olyan szolgáltatásokat vesznek igénybe egy fizikai bankfiókban, amiket online is elérhetnek. A CaixaBank nemrég vette meg 4,3 milliárd euróért a Bankiát, így annak volt ügyfeleire is teljesen új díjazási irányelvek vonatkoznak majd. A betéti kártyadíjak 28 euróról 36 euróra nőhetnek, ha a Bankia volt ügyfelei nem használják a Caixabank által kibocsátott "My Card" betéti kártyát.

A spanyol bankok hitelezésből származó bevételei nagyot zuhantak és 2021 első felében a összbevétel is 2 százalékot csökkent, a tavalyi év ugyanezen időszakához képest a spanyol központi bank adatai szerint. A BBVA 2 euró díjat szab ki minden 2000 euró alatti készpénzfelvételre, a Santander pedig évente 240 euró számlakezelési díjat szed be az ügyfelektől, ha azok nem teljesítenek bizonyos feltételeket.

Más európai országokban hasonló a helyzet, a német DKB Bank a 25 000 euró feletti egyenleggel rendelkező ügyfelekre extra díjakat szabott ki, a holland ING 99 centet szed be a következő hónaptól a betéti kártyákért, amivel tovább növelte azt a 4,9 eurós díjtételt, amit a 2020 után nyitott bankszámlák után szed be.

Olaszországban az Altroconsumo fogyasztói szövetség szeptemberben úgy nyilatkozott, hogy a számlavezetési költségek a lakossági banki szolgáltatások körében átlagosan 11-15 százalékkal nőttek 2021-ben. A McKinsey idén októberben megjelent global payments tanulmánya szerint a változás annak köszönhető, hogy drámai mértékben csökkentek az európai bankok kamatokhoz köthető bevételei az elmúlt évtized 0 százalékos és negatív kamatai miatt.

A szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a változások hatására több idős szorulhat ki a pénzügyi rendszerből még annak ellenére is, hogy a bankok igyekeznek kedvezményekben részesíteni ezt a korcsportot. A bankfiókok bezárása költségcsökkentési megfontolásból magyarázható, de ez főleg vidéki területeken negatívan befolyásolja majd a készpénzhez való hozzáférés mértékét, amit elektronikus módszerekkel nem lehet pótolni.

(Reuters)