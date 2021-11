Megérkezett a bejelentés: egyesül a Budapest Bank és az MKB Bank

2022 tavaszán MKB Bank Nyrt. néven egyesül a Budapest Bank és az MKB Bank, a Takarék Csoport pedig majd csak 2023-ban csatlakozik a jogi fúzióhoz – jelentette be a Magyar Bankholding. Eldőlt tehát: a három bank egyesülésének a folyamata két nagy lépésben történik meg. A végleges márkanév és arculat kialakítása elkezdődött, várhatóan 2023 elején vezetik be őket.

A bejelentés lényege

A közlemény szerint

a Magyar Bankholding tervei szerint 2022. március 31-én egyesül a bankcsoport két tagbankja, a Budapest Bank és az MKB Bank, ezzel megteremtve a bankcsoport egységes működésének alapját. A fuzionált bankok átmenetileg MKB Bank Nyrt. néven folytatják működésüket.

A Takarék Csoport 2023 második negyedévében csatlakozik az egyesült bankhoz, addig a Magyar Bankholding a három bank folyamatos működési harmonizációját irányítja.

Ezzel párhuzamosan a Bankholding teljessé vált menedzsmentje veszi át a tagbankok felsővezetésének felelősségi köreit, így a Magyar Bankholding csoport működése, irányítása egységes, ezáltal egyszerűbb és hatékonyabb lesz.

A szuperbank két lépcsőben történő létrehozásáról szóló terv megvalósításához a bankcsoport tulajdonosainak jóváhagyása is szükséges, amelyre 2021. december 15-én kerül sor.

A március 31-ével létrejövő egyesült bank átmenetileg MKB Bank Nyrt. név alatt fog működni. Az egységes pénzintézet végleges márkanevét és arculatát a tervek szerint 2023 elején vezetik be; ezek kidolgozása professzionális márkaalkotási folyamat keretében elindult.

; ezek kidolgozása professzionális márkaalkotási folyamat keretében elindult. A cél egy olyan, az ügyfelek számára vonzó márka felépítése, amely átformálja a pénzintézetekről kialakult hagyományos képet, egységesít, és a jövőbe mutat - fogalmaznak.

A tőzsdén jegyzett MKB Bank közzétette a társaság 2021. december 15-ére meghirdetett közgyűlésének előterjesztéseit, miután a Magyar Bankholding szakmai menedzsmentje a tulajdonosok elé terjesztette a Budapest Bank, az MKB Bank és a Takarék Csoport egyesítésére vonatkozó menetrendet. A részleteket lásd alább.

„Az elmúlt hónapok intenzív tervezési munkájának eredményeképpen megszületett a hármas bankfúzió menetrendje. Meggyőződésünk, hogy stratégiai terveink megvalósításával sikeresen teljesíthető a három bank egyesítése és transzformációja, amely nemzetközi szinten is egyedülálló szakmai feladatnak számít. Célunk Magyarország legmodernebb bankjának felépítése, amelynek alapértéke a stabilitás és megbízhatóság, amely ugyanakkor digitális megoldásaival radikálisan megváltoztatja a pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyfélélményt” – nyilatkozta Barna Zsolt, a Magyar Bankholding Zrt. Igazgatóságának elnöke.

Az egyesülés nem jelent változást a bankcsoport tulajdonosi szerkezetében, a fúziós folyamatban résztvevő bankok tulajdonosa továbbra is a Magyar Bankholding Zrt.

A Budapest Bank és az MKB Bank termékei és szolgáltatásai az ügyfelek számára a korábban megszokott felületeken és módon továbbra is elérhetőek maradnak. A 2022. március végi fúziót követően az ügyfelek továbbra is a honos bankfiókokban intézhetik a banki ügyeket.

November 15-től a Magyar Bankholding vezérigazgató-helyettesei és ügyvezető igazgatói a tagbankokban átveszik a szakmai és a munkajogi irányítást. Az év végéig megvalósuló egységes szervezeti irányítási struktúra a Magyar Bankholdingban és tagbankjaiban – ideértve a Takarékbank Zrt.-t és a Takarék Jelzálogbank Nyrt.-t is – egyértelmű vállalatirányítási rendszert hoz létre, ami elősegíti a tagbankok működési hatékonyságának javítását és egyszerűbbé teszi a társaságok irányítását – közölték.

A Magyar Bankholding stratégiájának kiemelt fontosságú eleme a digitális bankolás, amely nemzetközileg is élenjáró fintech megoldások bevezetését jelenti. Ennek megfelelően folyamatban van egy innovatív, a legmagasabb szintű felhasználói élményt nyújtó bankolási világ felépítése, amely először az ügyfelek napi bankolási igényeire ad megoldásokat. Az új banki világ 2022 második felétől fokozatosan lesz elérhető a meglévő és jövőbeli ügyfelek számára – tették hozzá.

A bankcsoport technológiai transzformációját Vinnai Balázs és Pecsenye Roland, a digitális banki szektor nemzetközi szinten elismert szakemberei irányítják. A fejlesztések célja, hogy a létrejövő univerzális nagybank Magyarország legmodernebb pénzügyi szolgáltatójává váljon, amihez rugalmas, gyors megoldásokat, egymással kombinálható termékeket vezet be – ismertették.

A Magyar Bankholding tagbankok egyesítésére vonatkozó, márciusban elfogadott öt éves stratégiája alapján

a három hitelintézet teljes működési fúziója 2023-ra valósul meg.

A három tagbank integrációja – elsősorban annak komplexitása és mérete miatt – nem csak Magyarországon, de a régió pénzügyi piacán is egyedülállónak számít.

A bankcsoport jelenleg is Magyarország második legnagyobb piaci szereplője mérlegfőösszeg alapján, ezen felül a legnagyobb fiók- és ATM hálózattal is rendelkezik. Számos területen piacvezető, így a vállalati szegmensben, azon belül is a nemzetgazdasági szempontból kiemelten fontos mikro-, kis- és középvállalati szektor hitelezésében, valamint a lízing piacon. A bruttó hazai össztermék 4 százalékát adó agrárágazatot kiszolgáló üzletág szintén elsőszámú a piacon. A csoport erős pozícióval rendelkezik a privátbanki szektorban is – ismertették.

„A Magyar Bankholding csoport a hazai pénzügyi szektor meghatározó szereplője, amely három külön-külön is rendkívül stabil bank erősségeit egyesíti. Az egyesülésekkel párhuzamosan kiemelt figyelmet fordítunk az ügyfeleink minőségi kiszolgálására és a mindennapi ügyintézés zökkenőmentességére, ami az üzleti sikerünk alapja. Kulcsszerepet vállalunk a koronavírus-járványt követő gazdasági helyreállításban is, piaci finanszírozási tevékenységünk és az államilag támogatott konstrukciók révén egyaránt” – értékelt Vida József, a Magyar Bankholding Zrt. vezérigazgatója.

Azt ígérik, hogy az épülő szuperbank rugalmas, nemzetközileg is élenjáró digitális megoldásokat vezet be, valamint épít a három külön-külön is erős, hazai kereskedelmi bank erősségeire, értékeire és legjobb gyakorlataira, így a tagbankok által felhalmozott sok évtizedes szakértelmére, vagy az ügyfelek magas minőségű kiszolgálása iránti elkötelezettségre. A létrejövő nagybank a teljes piaci spektrum és minden ügyfélszegmens kiszolgálását célozza, miközben jelentős hangsúlyt kap a lakossági, mikro-, kis- és középvállalati, valamint agrár ügyfeleinek nyújtandó új, modern, kedvező árazású termék- és szolgáltatási paletta.

Mivel talán nincs is példa Európában, sőt a világon három, a hazai piacán jelentősnek mondható bank egyesülésére, a kétlépcsős összeolvadás érthető, hiszen technikailag (ez alatt a jogi, pénzügyi és informatikai részleteket is értve) jelentősen megkönnyíti a résztvevők dolgát az egyidejű hármas összeolvadáshoz képest. Logikus az is, hogy a másik kettőtől kulturálisan talán távolabb álló, számos kisebb és nagyobb hitelintézet összeolvadásával kialakult Takarék Csoport csatlakozik be a legkésőbb. A három hitelintézet egyesülésének elsősorban a szinergiák minél nagyobb mértékű kihasználása esetén van értelme a tulajdonosok számára, ehhez a párhuzamosságok megszüntetésére és fájdalmas (fiókbezárásokkal és létszámlépítéssel járó) költségcsökkentésre is szükség van a következő években. Kíváncsian várjuk, hogy ezzel, illetve a jövőbeni nyereségggel kapcsolatban milyen pénzügyi célokat fogalmaz meg a Magyar Bankholding menedzsmentje, hiszen erről egyelőre nagyon keveset tudunk.

Az MKB-közgyűlés paraméterei

Az MKB Bank december közepén tartja meg rendkívüli közgyűlését.

Időpontja: 2021. december 15-én (szerda) 10:00 óra

Helye: MKB Bank Nyrt. Székház, földszint 24-es tárgyaló (Budapest, V. ker. Váci utca 38.)

Megtartásának módja: Microsoft Teams értekezlet (videókonferencia) és személyes megjelenés (a Közgyűlés videókonferencia útján kerül megtartásra a személyes részvétel lehetőségének biztosításával).

