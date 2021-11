Rekordnyereség a K&H-nál, még idén karbonsemlegessé teszik a pénzintézetet

A K&H Bank 59 milliárd, a K&H Biztosító pedig 4,8 milliárd forintos adózás utáni eredményt ért el 2021 első kilenc hónapjában. A növekvő hitelezési és betéti állománynak köszönhetően a bank rendkívüli tételek nélküli eredménye 30%-kal nőtt – közölte a K&H Csoport.

Fontosabb részletek:

A K&H teljes hitelállománya 11%-kal, 2071 milliárd forintra nőtt, az új hitelkihelyezések volumene pedig elérte a 444 milliárd forintot.

A betétállomány 12%-kal, 3254 milliárd forintra, a befektetési alapok állománya pedig 14%-kal, 744 milliárd forintra emelkedett.

A bank szolgáltatási palettája tovább bővült: kínálatban már szerepel a Zöld hitel és a Széchenyi GO kártya is.

A K&H ügyfeleinek 85%-a már digitálisan aktív, ami 600 ezer ügyfelet jelent.

Folytatódott a K&H digitális átalakulása: a bank elsőként indított olyan alapot, amelynek eszközallokációját és eszközosztályait Mesterséges Intelligencia által vezérelt modellek segítségével határozzák meg, illetve a K&H-nál érhető el a legtöbb féle okosórás fizetés.

A pénzintézet idén eléri a teljes karbonsemlegességet saját működésében.

Guy Libot, a K&H Csoport vezérigazgatója kiemelte: a K&H jó pénzügyi eredményei a hitelvolumenek jelentős emelkedésének, továbbá a betéti és a befektetési alap állományok dinamikus bővülésének köszönhetőek.

A bank közleményéből kiderült:

október végéig a bank több mint 800 támogatott lakásfelújítási hitelt folyósítottak, 4,3 milliárd forint összértékben.

A fogyasztási hitelezésen belül a lakásfelújítási célú kölcsönök aránya egy év alatt 23%-ról 34%-ra emelkedett.

A K&H által folyósított babaváró hitelek értéke a tavalyi év azonos időszakához képest 25%-kal nőtt, míg a piac 10%-kal csökkent.

Arra számítanak, hogy a Zöld Otthon hitelprogram keretében nagy volumenű hitelkihelyezésre kerül majd sor, többezer igénylő számára, ami extra bővülést hozhat a lakáshitelek eleve növekvő piacán. A vállalati, kkv finanszírozási oldalon az NHP Hajrá! programon belüli teljes leszerződött állomány elérte a 224 milliárd forintot, az Exim Kárenyhítő hitelprogramján belül pedig 77 milliárd forintnyi hitelszerződést kötöttek a harmadik negyedév végéig - mondta el Gombás Attila, a K&H Csoport pénzügyi vezetője.

Nik Vincke, a K&H Biztosító vezérigazgatója az alábbiakat ismertette: 2021 harmadik negyedévében a nettó nyereség elérte a biztosítónál a 4,8 milliárd forintot. A nem-élet üzletág 40,3 milliárd forint díjbevételt könyvelhetett el a casco, a lakás- és a kkv biztosítások dinamikus növekedésének köszönhetően. Az életbiztosítási üzletág erős üzleti teljesítményt nyújtott, és a rendszeres díjas, biztosítási egységhez kötött (unit-linked) termékek esetén 24%-os, míg a rendszeres díjas, kockázati életbiztosítási termékek tekintetében 10%-os éves szintű emelkedést tudhatott magáénak.

A K&H ügyfeleinek 85%-a már digitálisan aktív, ami 600 ezer ügyfelet jelent. Különösen az okostelefonnal végrehajtott fizetések népszerűek: havonta több mint 1,6 millió alkalommal kerül sor ilyen műveletre. Mára a digitalizált kártyák 15%-át használják okosórával történő fizetésre. A digitalizáció terén tett további lépésként bizonyos ügyfélszegmensek számára elérhetővé tettek egy olyan alapot, amelynek eszközallokációját és eszközosztályait Mesterséges Intelligencia (MI) által vezérelt modellek segítségével határozzák meg, és amelynek algoritmusát portfoliómenedzserek felügyelik. Az MI körülbelül 1000 piaci változót és 250 makrogazdasági mutatót figyel folyamatosan és a befektetési politikának megfelelően dinamikusan alakítja az alap tartalmát”, hangsúlyozta Németh Balázs, a K&H Csoport innovációs vezetője.

A K&H a magyarországi pénzügyi vállalkozások közül elsőként 2021-ben eléri a teljes karbonsemlegességet a saját működésében. 2021 októberétől a K&H kínálatában elérhetőek a Magyar Nemzeti Bank által létrehozott Zöld Otthon Program lakáshitelek is. A program célja, hogy támogatott hitelkonstrukciókkal segítse az energiatakarékos lakóingatlanok elterjedését. A napelem- beruházások finanszírozásával a K&H is részt vesz az MNB zöld tőkeprogramjában. 2021 első 9 hónapjában a K&H 36,6 milliárd forintnyi társadalmilag felelős befektetést (SRI) értékesített; azaz minden ötödik ügyfél SRI alapba fektetett be.

Nem konszoldiált és nem auditált, IFRS szerinti számok a K&H-nál milliárd Ft 2020. szept. 30. 2021. szept. 30. változás adózás utáni eredmény 29,8 59 98% adózás utáni eredmény (rendkívüli tételek nélkül) 42,2 54,9 30% ügyfélhitelek 1863 2071 11% ügyfélbetétek 2904 3254 12% befektetési alapok állománya (szupernettó) 653 744 14% működési bevétel 128,8 146,7 14% működési költségek tranzakciós illetékkel 74,8 80,8 8% a hitelportfolió minősége nemteljesítő hitelek 2,70% 1,80% -0,90% hitelezési költségek 1,30% -0,70% -2,00% tőke és likviditás tőkemegfelelési mutató (csoportszintű) 16,90% 17,40% 0,50% hitel/betét arány 64,50% 64,00% -0,50% szolvencia mutató (K&H Biztosító) 244.9% 218,50% hatékonyság költség/bevétel arány (bankadóval) 62,60% 59,40% -3,20% költség/bevétel arány (bankadó nélkül) 50,60% 47,30% -3,30% tőkearányos megtérülés* 11,00% 19,80% 8,70% Forrás: K&H, Portfolio * időarányos bankadóval

Címlapkép: Getty Images