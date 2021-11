Szempillantás alatt valóra válhat a bankok rémálma, ha emeli a tétet a titkos ellenségük

A bigtechek közül talán az Amazon jelenti a legnagyobb veszélyt a hagyományos pénzintézetekre, hiszen, bár még mindig nem rendelkezik banki licenccel, a legmodernebb fizetésektől, a hitelnyújtáson át, a biztosításokig számos jelentős területen támadja a bankokat. Igaz, a legtöbb megoldást egyelőre még házon belül tartják, de könnyen lehet, hogy egyszer úgy döntenek, a felhasználói bázisukon túl is terjeszkednek majd.

Egyelőre még nem hódította meg a pénzügyi világot, ám a pénzügyi szolgáltatások terén már így is a bankok méltó ellenfelévé vált az Amazon. Az e-kereskedelmi platform a saját ügyfeleinek nyújtott pénzintézeti szolgáltatásai révén a bankok tortájából falatozik, akik így bevételtől esnek el. Az Amazon célja, hogy minél több felhasználót becsatornázzon az ökoszisztémájába, növelve a felhasználói bázist és megsokszorozva az eladásokat.

Mi az Amazon terve?

Az Amazon alapvetően három pontra koncentrál az ökoszisztémájának tágításához:

növeli a partnerek számát és támogatja őket abban, hogy minél többet tudjanak eladni,

növeli a felhasználók számát, és lehetővé teszi a számukra, hogy minél többet költsenek a platformon,

csökkenteni a vásárlási és az eladási folyamatban fellépő súrlódásokat.

Éppen ezért az Amazon nem egy hagyományos bank építésébe kezdett, hanem inkább saját maga és az ökoszisztéma számára alakít ki egy kényelmi szolgáltatásokkal megspékelt pénzintézetet. Az Amazon arról híres, hogy amint belép egy új piacra, szétteríti a kockázatait és a próba-szerencse módszerével nyomul előre a választott szektorban. Ez pénzügyi szolgáltatások terén is hasonlóan ment végbe. Az itt bemutatott megoldások nagy része már a sokadik változata egy hasonló, azóta eltörölt szolgáltatásnak.

Az Amazon pénzügyi szolgáltatásai. Forrás: CB Insights.

Az Amazon fizetési rendszere

Az Amazon jelentős pénzeket ölt már a fizetési infrastruktúrájának fejlesztésébe, ami nem is csoda, hiszen ez a tevékenység áll legközelebb a fő tevékenységéhez. A cél, hogy a fizetési folyamat minél kisebb költséggel járjon az Amazon, és minél kevesebb fennakadással az ügyfél számára. Az Amazon híres arról, hogy szereti visszatartani az üzleti teljesítményének mérőszámait és a felhasználói bázisának növekedési ütemére vonatkozó pontos értéket, de egyes felmérések szerint az Amazon Pay részesedése a 22 százalékot is elérheti az Egyesült Államokban.

Az online és fizikai boltokban értékesítő kereskedők és a náluk vásárlók közötti tranzakció az Amazon Pay hálózatán keresztül mennek végbe. Az Amazon Pay a legújabb iterációja az Amazon fizetési szolgáltatásaink, ugyanis a cég már több mint egy évtizede jelen van ebben a szektorban. A korábbi megoldások viszont nem érték el a szükséges felhasználói bázist, így az Amazon beszántotta őket. Így járt a P2P fizetéses Amazon Webpay platform és a Bill Me Later névre hallgató fizetési platform is, amely nagyobb kereskedőknek tette volna lehetővé, hogy egyedi fizetési lehetőségeket kínáljanak a vásárlóiknak.

Az Amazon 2019-ben bejelentette együttműködését a WorldPay-jel, amely a világ legnagyobb tranzakció-feldolgozója és általában közvetítőként lép fel bankok és kártyatársaságok között. Ez egy jelentős irányváltás az Amazon korábbi szellemi termékekre vonatkozó direktívájától (- IP strategy), aminek az volt a lényege, hogy kereskedelmet fellendítő stratégiáját házon belül fejlessze ki, és ott is tartsa. Van azonban egy sokkal fontosabb törekvés, az ügyfélközpontúság, amely felülírja az IP-stratégiát. Az Amazon fő prioritása, hogy az ügyfelek vásárlási folyamatában egyre kevesebb legyen a súrlódás, és egyre több termék cserléjen gazdát egyre több felhasználó között.

"Elsétálós" és hangparancsos fizetés

Az Amazon minden bizonnyal legelőremutatóbb technológiai megoldása a biometrikus azonosításon alapú Just Walk out Technology, amely az Amazon Go üzletekben működik. A technológia lényege, hogy a vásárlóknak nem kell a kasszánál sorban állniuk a fizetéshez, csupán annyit kel tenniük, hogy leveszik a terméket a polcról és kisétálnak. A rendszer arcfelismerő technológiája és a mesterséges intelligencia automatikusan azonosítja a vásárlót és a választott termékeket. Az egyenlegben bekövetkezett változásokat később az applikációban lehet követni. Az Amazon GO jelenleg 20 helyen nyitott meg, négy amerikai nagyvárosban: Seattle-ben New Yorkban, San Franciscoban és Chicagoban. Az Amazon Go éves eladása 1,5 millió dollár tehető és a következő időszakban betervezett 3000 üzlethelyiséggel a becslések szerint hamarosan 4,5 milliárd dolláros üzletággá válhat.

Nem az Amazon Go az egyetlen biometrikus technológián alapuló vásárlási megoldás. 2020 szeptemberében az Amazon lehetővé tette, hogy az Alexával felszerelt járművekben a felhasználók hangparanccsal fizessenek az Egyesült Államok 11 500 Exxon Mobil által üzemeltetett benzinkútjánál.

A fizetési rendszer forgalmának fellendítése érdekében az Amazon az általa rendezett vásárlási eseményeket is felhasználja. A Prime Day alatt az Amazon felhasználói akár 30%-os pénzvisszafizetésben és ajándékutalványokban is részesülhetnek, ha az Amazon fizetési megoldását használják.

Két hónapja szivárogtak ki a hírek arról, hogy a Amazon által tavaly felállított pénzügyi innovációkért felelős munkacsoport, a Santos egy POS-terminált fejlesztett, amivel a Shopify ügyfélbázisát szeretnék megcélozni. Az eszközzel az ügyfelek egyszerre tudják majd kezelni az online és offline eladásaikat, miközben integrálhatják az Amazon személyre szabható szolgáltatásait (Prime, Flex) is a fizetési folyamataikba.

Az alulbankoltak becsatornázása a cél

Az Amazon egy másik területen is újít, mégpedig az Amazon Cash-sel, aminek a lényege, hogy a felhasználók anélkül is vásárolhatnak az interneten, hogy rendelkeznének bankkártyával. A szolgáltatás úgy működik, hogy a vásárló generál magának egy vonalkódot, vagy hitelesíti a telefonszámát, majd a készpénzzel elsétál egy partnerboltba, ahol a vonalkód (akár nyomtatott formában), vagy telefonszám bemutatásával átadja a készpénzt. Ekkor az átnyújtott összeg azonnal megjelenik az Amazon Cash számlán, amivel az ügyfél már szabadon vásárolhat.

Az Amazon ezzel természetesen a népesség azon részét szeretné becsatornázni az e-kereskedelembe, akik nem jutnak hozzá banki szolgáltatásokhoz. Ők az úgynevezett alulbankoltak (underbanked).

2017-ben az Amazon befektetett a Greenlight Financial-be, amely egy alternatív betéti kártyákat kibocsátó vállalat. A Greenlight projektjének lényege, hogy egy olyan pénzügyi applikációt hoztak létre, amivel a szülők hatékonyan kezelhetik a gyermekeik pénzügyeit. A Greenlight küldetése egybevág az Amazon Cash üzleti modelljével, és a lényeg itt is az, hogy minél több fiatalt kapcsoljon be az ökoszisztémájába. Az FDIC 2019-es felmérését alapul véve az Egyesült Államok háztartásainak 5,4 százaléka, azaz 7,1 millió ember nem vesz igénybe banki szolgáltatást. A növekedési potenciál nemzetközi szinten még nagyobb. Indiában 190 millió lakos nem fér hozzá banki szolgáltatásokhoz, míg Mexikó népességének 37 százaléka nem bankol sehol.

Amazon Lending

Az Amazon volt vezérigazgatója és alapítója, a milliárdos Jeff Bezos már a 2016-os befektetői levélben is kiemelte a hitelezési üzletág fontosságát. Az Amazon jelenleg partnerbankokkal dolgozik, amelyek a hitelügyletekkel kapcsolatos adminisztratív tevékenységet végzik, amíg a kereskedelem lebonyolítását és a hitelnyújtással járó kockázatokat az Amazon vállalja magára.

Az Amazon hitelezési üzletága jelenleg az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban, Németországban, Kanadában, Kínában, Franciaországban, Indiában, Olaszországban, és Spanyolországban érhető el.

Az Amazon Lending 2011-ben indult el, és eleinte még csak kkv-méretű partnerek számára nyújtott hitelt, meghívásos alapon 1000 és 750 000 dollár értékben. Később az Egyesült Államokban a Goldman Sachs, majd Németországban az ING bankokkal is szerződést kötött. A Goldman Sachsszal való együttműködés értelmében az Amazon történetében először harmadik fél számára is megnyitotta az eladási adatait. Az Amazon kereskedői 1 millió dollár értékben igényelhetnek hitelt, amelynek éves fix kamatlába 6,99%-20,99%-ig terjedhet. Az összeget több részletben is le lehet hívni és a törlesztése egy hitelkártyához hasonlít.

A Lending 2011-es indulásától kezdve 2019 első negyedévéig az Amazon összesen 5 milliárd dollár hitel helyezett ki az Egyesült Államokban, az Egyesült Királyságban és Japánban. Az üzletág visszafogottan növekszik: 2017-ben 4,7 százalékkal, 2018-ban pedig mindössze 2,6 százalékkal nőtt.

A hitelezés mellett 2018-ban az Amazon a céges kártyák piacára is betört az American Express támogatásával, ezzel még több kereskedőt csatlakoztatva a platformjához. Az Amazon Businesst 2015-ben indították el, és két évvel később már 1 millió felhasználóval csatlakozott hozzá. Az üzletág növekedési üteme 2019-ben már háromszorosa volt a teljes cég növekedésének. A kártyát olyan vállalkozásoknak kínálják, amelyeket a hagyományos bankok visszautasítanak a hiányos hiteltörténet miatt. Az Amazon Business Prime eleinte az Egyesült Államokban volt csak elérhető, később viszont az Egyesült Királyságban, Németországban, Japánban és újabban már Kanadában is megjelent.

Az Amazon Prime-ot a lakossági ügyfelek számára kínálja az Amazon és több kártyát is kibocsátott már az indulás óta. A legtöbb kártya pár százalékos visszatérítést ígér minden vásárlásra. Az Amazon Credit Buildert 2019-ben indította el a cég, és főleg olyanoknak szánja, akiknek nem férnek hozzá pénzügyi szolgáltatásokhoz. A biztosított bankkártyákhoz hasonlóan az ügyfeleknek 100 és 1000 dollár közötti értékben kell letétet tartaniuk a kártyájukon.

Az Amazon Store Card és az Amazon Prime Store Card 0 százalékos kamattal kínál finanszírozást bizonyos vásárlásokra:

150 dollár vagy afeletti vásárlás esetében, amennyiben 6 hónapon belül törleszti a felhasználó,

600 dollár vagy afeletti vásárlás esetén, amennyiben 12 hónapon belül visszafizeti a vásárló,

egy tetszőleges árfekvésű termék, amennyiben 2 éven belül visszafizeti a vásárló.

Az Amazon Store Card és az Amazon Prime Store Card, illetve hitelkártyák. Forrás: CB Insights

Az Amazon már 2014-ben szabadalmaztatta a terveit a banki információk platformba integrálására és az prepaid kártyákra. A prepaid, vagy előre fizetett kártyák igénybevételéhez nincs szükség sem bankszámlára sem hitelbírálatra, azokat egyszerűen és gyorsan lehet igényelni a kártyakibocsátó bankoktól, és a feltöltött készpénzzel lehet velük fizetni.

A cég kompetitív előnye a felhőinfrastruktúrájában van, és ha az Amazon hirtelen a teljeskörű banki szolgáltatás elindítása mellett döntene, akkor ezt a bankok rendszerénél hatékonyabb, felhő alapú infrastruktúrán is megtehetné.

Amazon biztosítás

Az Amazon egyre több figyelmet szentel a biztosítási piacnak is. Az első próbálkozás a 2016-ban indított Amazon Protecthez köthető, amely egy white-label szolgáltatás az Egyesült Királyságban és balesetre valamint lopásra lehet vele biztosítást kötni. Az Amazon a The Warranty Group London General Insurance Company-ján keresztül nyújtja a biztosítási termékeket és azóta több európai országra – Spanyolországra, Olaszországra, Németországra és Franciaországra – is kiterjesztette a szolgáltatást. A 18 országban aktív Assurant 2018-ban megvette a Warranty Groupot, így a jövőben valószínűleg még több ország biztosítási piaca fogja megnyitni a kapuit az Amazon előtt.

(CB Insights)

Címlapkép forrása: Getty Images