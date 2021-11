Átszakadt a gát a lakáshiteleknél, vége a magyar hitelkánaánnak

A februári mélypont óta mintegy 1,2 százalékponttal emelkedett nagy átlagban a lakáshitelek THM-e, ezzel a kamatemelések hatását mintegy 80%-át beárazták a bankok, az alapkamat ugyanis ezen időszak alatt 1,5 százalékponttal emelkedett.

A havi törlesztőrészletben jellemzően 6 ezer, a teljes visszafizetendő összegben csaknem 1,5 millió forintos romlást jelent ez egy 10 millió forintos, 20 éves lakáshitel felvevője számára

(amennyiben a domináns 5 és 10 éves kamatperiódust vesszük alapul). A kamattal együtt a THM-ek is feljebb kúsztak, jól láthatók a változások alábbi ábránkon:

A leginkább a változó kamatozású hitelek kamata emelkedett, de novemberben több bank is lényegében kilépett erről a piacról, ami nem csoda: az emelkedő kamatkörnyezetben különösen is népszerűtlenek ezek a termékek.

Csak az elmúlt két hétben három nagybank háza tájáról is kamatemelésről kaptunk jelentést a Bankmonitortól, a többiek jórészt már november első napjaiban léptek:

a Raiffeisen Bank 50b ázispontal emelte minden kamatperiódus mellett a lakáshitelei kamatát,

a K&H Bank 50 bázispontos emelést hajtott végre piaci és minősített fogyasztóbarát lakáshiteleinél,

az OTP Bank: 30 bázisponttal emelte minősített fogyasztóbarát lakáshitelei kamatát.

A tömeges november eleji kamatemelésekről itt számoltunk be:

A Pénzcentrum kalkulátora segítségével megnéztük, mit mutatnak most a bankok legjobb lakáshitel-ajánlatai 10 milliós hitelösszeg, 20 éves futamidő és 300 ezer forintos nettó jövedelem mellett.

Változó kamatozás mellett a K&H találtható az élen a pénteki állapot szerint, és egy hónap alatt több mint 1 százalékpontos emelés történt a top5 bank átlagában.

5 éves kamatperiódusnál az UniCredit Bank az első, a top5 bank esetében átlagosan mintegy 0,5 százalékpontos emelkedést látunk legutóbbi körképünkhöz képest.

10 éves kamatperiódusnál szintén az UniCredit Bank áll az élen, amely most nem emelt kamatain, az öt legjobb ajánlatban viszont ezen kamatperiódus esetében is közel 0,5 százalékpontos emelés látható.

A végig fix kamattal és törlesztőrészlettel bíró lakáshitelek esetében ugyancsak az UniCredit Bank vezet, itt volt megfigyelhető a legkisebb, 0,25 százalékpont körüli átlagos hiteldíj-emelkedés.

Érdekességképp vessünk egy pillantást a személyi kölcsönökre is, amelyeknél először is a 600 ezres hitelösszeget néztük meg 2 éves futamidő mellett. Voltak most már sorrendváltozások az élen, de a top5 bank átlagos hiteldíja csak 0,23 százalékpontot emelkedett egy hónap alatt. Az élen a CIB Bank látható.

3 millió forintos hitelösszeg és 5 éves futamidő mellett ennél is jóval kisebb, mindössze 0,09 százalékpontos emelkedést látunk, szemmel láthatóan a bankok még nem érezték szükségét (az egyébként jellemzően nem referenciakamatozású) személyi kölcsönök megdrágításának. Árazás alapján a Sberbanké a legjobb ajánlat.

Címlapkép: Getty Images