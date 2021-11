Elszabadult a pokol a kripto-bankrendszerben, támadnak a csalók

Egyre több pénz áramlik a blockchain alapú dencetralizált pénzügyi rendszerbe, a DeFi-be. A szabályozatlan működés, a közvetítő szervezetek hiánya és a magas hozamok ígérete viszont nem csak a befektetők számára teszik kedvelt tereppé a DeFi platformokat, hanem a pénzügyi csalók körében is. Idén a megvezetett befektetők 10 milliárd dollárt vesztettek a lopási és a csalási tevékenység növekedése miatt. Hétszer többet, mint tavaly.

A DeFi platformokba befektetők veszteségei idén már milliárd dollárokban mérhetők a blockchain alapú rendszereket támadó bűnözők növekvő aktivitása miatt. A Elliptic kriptofigyelő szervezet tanulmánya szerint a DeFi platformokra beszivárgó tolvajok már több mint 10 milliárd dollárral károsították meg a befektetőket. Ez hétszeres növekedést jelent a tavalyihoz képest. A DeFit sokan a kriptopénzek vadnyugatának nevezik, mert egyelőre még szabályozatlan és nem kapnak helyet benne a hagyományos pénzügyi rendszer ellenőrző és felügyelő szervei.

A DeFi, azaz Decentralized Finance - magyarul dentralizált pénzügy - azt jelenti, hogy a tradicionális banki folyamatokat a blockhain alapú decentralizált rendszereken teremtik újra. Ezek tulajdonképpen olyan applikációk (DApps), amelyek kriptoeszköz alapú pénzügyi szolgáltatások létrehozását és igénybevételét teszik lehetővé. A DeFi alkalmazásokon olyan tranzakciók valósíthatók meg, mint a hitelezés, a kriptóba és származtatott ügyletekbe való befektetés, a vagyonkezelés és a biztosítás.

Az Elliptic vezető kutatója, Tom Robinson szerint a DeFi egy rendkívül izgalmas terület, ahol a pénzügyi innováció felfoghatatlanul gyorsan zajlik. Így sokszor olyan projektek jutnak jelentős tőkéhez, amiket nem teszteltek előre és ezért nem is megbízhatók. Ezt pedig a hackerek is tudják és ki is használják.

Az elmúlt két évben a DeFi-n lekötött vagyon értéke 500 millióról 247 milliárd dollárra nőtt. Ez jelentős növekedés, de mint ahogy erről korábban már írtunk, ez csak dollárban tűnik olyan elképesztő növekménynek, hiszen a kriptoeszközök árfolyama is nagyot emelkedett.

A piac mérete viszont így is jelentős, ezért nem csoda, hogy idővel megjelentek a rendszer kezdetlegességéből fakadó biztonsági réseket kihasználó csalók.

Idén augusztusban volt a DeFi történetének legnagyobb csalása. A Poly Network rendszeréből – amely több blokklánc együttműködését szerette volna megvalósítani - 600 millió dollárt loptak el a hackerek, miután felfedeztek egy biztonsági rést a rendszerben. A hackerek később visszajuttatták az ellopott vagyont, és azt állították, hogy az akcióval csupán a rendszer sérülékenységére szerették volna felhívni a figyelmet.

Arra is volt már példa, hogy a csalók egyszerűen „kihúzták a szőnyeget” a befektetők alól. Ezt a gyakorlatot rug pullnak nevezik és azt jelenti, hogy a csalók befektetők tömegeit győzik meg arról, hogy fektessenek be a kripto-projektjeikbe, majd amikor elég pénz gyűlik össze, egyszerűen felszívódnak az összeggel.

Nem csoda, hogy a pénzügyi szabályozók növekvő aggodalommal figyelik a DeFi piac felemelkedését. Az amerikai tőzsdefelügyelet például fontos információkat kért ki a kriptotőzsdét üzemeltető Uniswap Labtól, a platformon folyó befektetési tevékenységekkel kapcsolatban. A cég szóvivője úgy nyilatkozott, hogy az Uniswap kész együttműködni a hatóságokkal.

A szakértők szerint az egyik legnagyobb probléma, hogy a DeFi platformok sokszor akkor is decentralizáltként hirdetik magukat, amikor tulajdonképpen nem így működnek, és áll mögöttük egy szereplő, aki jelentős befolyással bír a rendszerben.

A Financial Action Taks Force (Pénzügyi Akció Munkacsoport), amely egy pénzmosási tevékenységeket felderítő nemzetközi szervezet, nyilvánosságra hozott egy útmutatást, amelyben arra kéri az állami szerveket, hogy derítsék ki, kik azok a szervezetek vagy személyek, akiknek hatalmat gyakorolhatnak a DeFi rendszerek felett.

(CNBC)

Címlapkép forrása: Getty Images