Itt az újabb mesterterv a kriptopiac szabályozására

Az Egyesült Államok banki felügyeleit intézmények nyilvánosságra hozták a kriptopiacok szabályozását célzó terveiket. Ez egy feladatlista, amiben megfogalmazták a jövő év legfontosabb teendőit, illetve egy új irányelvet, amely arra kötelezné a bankokat, hogy külön engedélyt kell kérniük a hatóságoktól mielőtt digitális pénzekkel kapcsolatos ügyletekbe bocsátkoznának.

A Federal Reserve és más felügyeleti intézmények – mint a Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) és az Office of the Comptroller of the Currency (OCC) - nyilvánosságra hoztak egy agendát, amelyben meghatározták a kriptopiacot érintő szabályozások fókuszát. Az ütemterv érinti a kripto-hitelezést és tőkestandardok kérdését is. Az új előírás szerint a bankoknak ráadásul külön engedélyt kellene kérniük a felügyeleti hatóságoktól, amennyiben kriptóval szándékoznak kereskedni.

Az agenda egyik jelenleg érvényben lévő szabályozásra sincs hatással, a végleges formáját ugyanis csak a jövő év tanulságainak függvényében éri majd el.

A szabályozási ütemterv a következő területeken ad iránymutatást:

kriptoeszközök letéti őrzése,

az ügyfelek támogatása a kriptokereskedelemben,

kriptoeszközökkel fedezett hiteltermékek,

a stablecoinok kibocsátása és forgalmazása,

vagyonelemként elkönyvelt kriptoeszközökkel kapcsolatos tevékenységek.

A fentiekből látszik, hogy a szabályozó intézmények azt akarják elérni, hogy kriptoeszközökre a hagyományos pénzügyi termékekre vonatkozó szabályok legyenek érvényesek. Joe Biden elnök pénzügyi piacokra fókuszáló munkacsoportja ráadásul arról akarja meggyőzni a kongresszust, hogy a stablecoinokat ezentúl csak szabályozott pénzintézetek bocsáthassák ki.

Mik azok a stablecoinok?



A stablecoinok olyan kriptopénzek, amiket hagyományos valutákhoz vagy egy árucikkhez, például az aranyhoz kötnek, hogy viszonylag stabil értékkel rendelkezzenek, és elkerüljék azt az áringadozást, amelyek a bitcoint és más digitális tokeneket a legtöbb kereskedelmi tevékenységeben nem teszik praktikussá. A stablecoinok jelentős szereplői a kriptopiacnak és ezzel együtt nagy fenyegetést jelentenek a szélesebb pénzügyi szektorra is a hagyományos pénzügyi rendszerhez fűződő kapcsolatuk miatt.

(Bloomberg)

Címlapkép forrása: Teradat Santiviut/Getty Images