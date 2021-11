Kiderült, mekkora veszteséggel működik a fintechek új sztárja

A Klarna nyilvánosságra hozta az adózás előtti eredményeit, amiből kiderül, hogy a BNPL cég 3,1 milliárd svéd korona (344 millió dollár) veszteséget halmozott fel a januártól szeptemberig terjedő időszakban. Ez egy négyszeres emelkedés a tavalyi értékhez képest. A BNPL-megoldások, mint a Klarna, az Affirm és az Afterpay iránti növekedés óriási volt az elmúlt évben, ami részben a koronavírus-járványnak is köszönhető. A Klarnát 46 milliárd dollárra értékelték a befektetők, amivel a kínai Ant Group után a világ második legértékesebb fintechjének számít.

A svéd fintech jelentős veszteséget halmozott fel 2021 első kilenc hónapjában, annak ellenére, hogy a BNPL-szolgáltatások iránti kereslet hatalmasat ugrott ez alatt az idő alatt.

A BNPL egy olyan - általában kamatmentes - részletfizetéses áruhitel, amely az e-kereskedők fizetési felületébe ágyazottan érhető el. Az „egykattintásos” kedvezményes konstrukció növeli a webshopok konverziós rátáját, és segít nekik megtartani az ügyfeleiket. A kényelmes fizetési mód viszont könnyen impulzusvásárlásokba hajszolhatja a felhasználókat, akik olyan kiadásokat is megengednek maguknak, amiket későbbnem tudnak törleszteni.

A Stockholm-központú vállalat 3,1 milliárd (344 millió dollár) svéd koronás veszteségről számolt be, ami négyszeres növekmény a tavalyi 800 koronás veszteséghez képest. A 46 milliárd dollárra értékelt Klarna nettó működési bevétele 9,8 milliárd korona volt, ami a tavalyi értékhez képest 40 százalékos növekedést jelent. A veszteség nagy része adminisztratív költségekből állt össze, ami 9,5 milliárd koronát tett ki. Tavaly ugyanez 5,9 milliárd korona volt. A hitelezési veszteség, 2,9 milliárd volt, ami szintén nőtt a tavalyi 1,6 milliárdos értékhez képest.

A Klarna tavaly óta 9 piacra lépett be, és már több mint 90 millió aktív felhasználója van világszerte. A cég szóvivője szerint a veszteség elsősorban ennek a gyors ütemű terjeszkedésnek köszönhető és később, ha bővülnek a piacról szerzett ismeretek, csökkennek a hitelkockázatok, akkor már nyereséget is fog tudni termelni.

A Klarna a legnagyobb BNPL-szereplő az egyre növekvő részletfizetéses piacon. A legnagyobb versenytársai az Affirm és az Afterpay hasonló modellben működnek, de az elmulasztott törlesztések után késedelmi díjat is felszámítanak, ami a bevételeik jelentős részét teszi ki.

A BNPL rendkívüli népszerűségre tett szert az elmúlt egy évben, amiben a járvány alatt megnövekedett online vásárlás is nagy szerepet játszott. A megoldás népszerűségét és a benne rejlő üzleti lehetőséget is jelzi, hogy a nagyobb szereplők is kísérleteznek hasonló megoldásokkal. A PayPal is rendelkezik BNPL-üzletággal, de az Apple is nemrég jelentette be, hogy beszállna a részletfizetéses megoldások versenyébe. A Square pedig idén ősszel vette meg az ausztrál BNPL-fintechet, az Afterpayt 29 milliárd dollárért.

(CNBC)