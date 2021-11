Az OTP hamarosan végleg elengedi a SmartBankot

Fontos változást hoz a jövő tavasz az OTP Bank mobilbankot használó lakossági ügyfelek számára: 2022. március 1-től a hitelintézet kivezeti a lakossági Smart Bank alkalmazást, helyét az új mobilbanki applikáció veszi át. Az új OTP Bank Mobilalkalmazás, amely az új Internetbankkal együtt tavaly augusztus óta már a teljes lakossági ügyfélkör számára elérhető, egyre népszerűbbé válik.

Az OTP Bank több évtizede kiemelt figyelmet fordít a különböző digitális pénzügyi szolgáltatásokra és fejlesztésekre, így rendkívül gyorsan alkalmazkodott a járvány miatti korlátozások hatására megváltozott ügyféligényekhez. Az OTP Bank számos fejlesztése közül az idei év egyik legjelentősebb innovációja az új Internet- és Mobilbank, illetve az ezekhez kapcsolódó Digitális Szolgáltatási Szerződés. Az új szolgáltatásra idén októberig már közel 400 ezren regisztráltak. A folyamatosan növekvő népszerűség oka, hogy az új platformok használata során a hitelintézet olyan digitális élményt nyújt ügyfeleinek, amelynek köszönhetően úgy érezhetik, az egész bank ott van a kezükben.

A mobilbankot rendszeresen használók száma az elmúlt másfél év alatt megduplázódott, ma már a letöltők száma meghaladja az 1,5 milliót, ezért a bank még jobban felgyorsította az új mobilbanki app fejlesztését is. Ennek köszönhetően az új OTP Mobilbank alkalmazásban, várhatóan jövő tavaszra, elérhetővé válik minden olyan funkció, ami jelenleg a lakossági SmartBankban megtalálható. Ne feledkezzünk meg arról sem, hogy az új alkalmazás indulása óta számos, a piacon is kiemelkedő új, innovatív funkciót (Kiadásfigyelő, OpenBank, állampapír vásárlás, adományozási lehetőség) már elérhetővé is tett a bank az ügyfelek számára.

Mindez lehetővé teszi, hogy várhatóan a jövő év március 1-jétől a lakossági SmarBank szolgáltatást kivezesse a hitelintézet, és ügyfelei már csak az új mobilalkalmazást használják majd.

A lakossági SmartBank kivezetését követően átmenetileg a bank lakossági ügyfelei továbbra is be tudnak majd lépni az alkalmazásba, de a belépést követően számukra már csak az új Internetbank- és Mobilbank azonosított regisztrációja lesz elérhető az applikáción belül, ezzel biztosítva, hogy minden felhasználó számára könnyen elérhető legyen az új mobilalkalmazás.

Azok az ügyfelek, akik már most szeretnének regisztrálni az új digitális szolgáltatásokra, regisztrációjukat elindíthatják a „régi” alkalmazásokból – SmartBank, OTPdirekt internetbank -, az OTP Bank honlapjáról, vagy az új mobilbanki alkalmazás letöltésével az App Store-ból illetve a Google Payből. A letöltést követően az ügyfelek néhány egyszerű lépéssel létrehozhatják új digitális felhasználói fiókjukat, amellyel megkötik a Digitális Szolgáltatási Szerződést. Ezután már ki is próbálhatják az új internetbanki és mobilbanki funkciókat.

Címlapkép forrása: Michal Fludra/NurPhoto via Getty Images