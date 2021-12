Az Erste is betört a zöld jelzáloglevelek piacára

Az OTP , a Takarék és az UniCredit után az Erste jelzálogbankja is zöld jelzáloglevelet bocsátott ki, mégpedig 1,7-szeres túljegyzés mellett, 10,4 milliárd forint névértékben.

Sikeres jelzáloglevél aukciót tartott az Erste Jelzálogbank Zrt. ma a Budapesti Értéktőzsdén – közölte a társaság. A pénzintézet az aukció során 1,7-szeres túljegyzés mellett kibocsátotta első, 2029. május 23-án lejáró zöld jelzáloglevelét 10,4 milliárd forint névértékben.

Kármán András, az Erste Jelzálogbank Zrt. elnök-vezérigazgatója szerint a magyarországi lakásállomány energiahatékonyabbá, fenntarthatóbbá válásához járulnak ehhez hozzá. Az Erste jelzáloglevél kibocsátási stratégiáját a Magyar Nemzeti Bank (MNB) zöld jelzáloglevél-vásárlási programja feltételrendszerével összhangban alakította ki, valamint megfelel a nemzetközileg széles körben elfogadott, Climate Bond Initiative által kialakított Climate Bond Standard elvárásoknak.

A kibocsátott jelzáloglevélből befolyó forrást az Erste Jelzálogbank a következő két évben olyan lakossági jelzáloghitelek refinanszírozására kívánja fordítani, amelyekhez tartozó lakóingatlanok megfelelnek a nemzetközi sztenderdben támasztott szigorú energiahatékonysági elvárásoknak.

Az Erste Bank idén ősszel készült felmérése szerint a válaszadók 88 százaléka nyilatkozott úgy, hogy foglalkoztatja ez a téma, közel harmaduk pedig már tett is lépéseket azért, hogy ilyen lakásban éljen. Jól mutatja ezt az NHP Zöld Otthon Lakáshitel sikere is. A program indulása az Erste Bank csaknem 300 hitelkérelmet fogadott be összesen 6,3 milliárd forint értékben, és további 9,4 milliárd forintnyi ügylet van folyamatban.