Van körülöttünk három bank, amelyik most mindenkit megnéz magának

Az OTP, az Erste és a KBC jelenleg a legaktívabb érdeklődő a régióban az akvizíciók szempontjából, az UniCredit és az Intesa csoportok jövőbeni aktivitása viszont egyelőre kérdéses. A 2016-oshoz hasonló szinten pezseg a banki M&A-piac: a beindult “portfóliócseréknek” és mérethatékonyságot célzó tranzakcióknak köszönhetően egyre kevesebb olyan bank van a régióban, amely kis piaci részedéssel és emiatt rossz hatékonysággal rendelkezik. Magyarországon a szuperbanki fúzió mellett a Commerzbank, a Sberbank és a Sopron Bank megvásárlása a legérdekesebb sztori, nagy átlagban könyv szerinti érték körül adják-veszik manapság a bankokat.

Éves Signature-előfizetés karácsonyra!

Karácsonyi akciónk keretében 33%-os kedvezménnyel vásárolható meg a Portfolio éves Signature-előfizetése. További részletek Karácsonyi akciónk keretében 33%-os kedvezménnyel vásárolható meg a Portfolio éves Signature-előfizetése. További részletek ide kattintva.

Megjelent a Deloitte hagyományos éves, bankokról szóló, illetve a nem teljesítő hiteleket tárgyaló tanulmánya, ezek legfontosabb eredményeit mutatták be a tanácsadócég csütörtöki online sajtótájékoztatóján. A McKinsey szintén nemrég megjelent globális banki jelentését itt foglaltuk össze:

Kapcsolódó cikkünk 2021. 12. 03. Hatalmas szakadékot találtak a világ bankrendszerében, rohamosan fogy az idő a megoldásra

A két legfontosabb mondanivaló Bíró Balázs, a Deloitte Magyarország vezérigazgatója szerint a banki jelentésükből az, hogy

míg a 2008-as válság a teljes gazdaságra kiterjedt, a koronavírus-válság nem ment át az egész gazdaságon, így a bankrendszer is derekasan állta a sarat ,

, dübörög a konszolidáció: annyi M&A-tranzakció történt tavaly, mint a kiemelkedő 2016-os évben, és van egy új trend is: megkezdődtek a "portfóliócserék", vagyis egyes bankok bizonyos országokból kivonulnak, máshol pedig akvirálnak – e döntések mögött egyaránt a méretgazdaságosság keresése vagy megtartása áll.

A makrogazdasági környezet romlása nem okozott drámát a bankrendszer számára, a fiskális költések és jegybanki beavatkozások stimulálták a gazdaságot, igaz, ennek következtében az államadósságok minden országban elszaladtak.

A bankrendszerben

tavaly a vizsgált régiós országokban átlagosan 8%-kal nőtt a bankrendszerek mérlegfőösszege , a régió legtöbb országa, köztük Magyarország is a közepes penetráció kategóriájába esik,

, a régió legtöbb országa, köztük Magyarország is a közepes penetráció kategóriájába esik, a hitelállomány a visszaeső Lengyelország kivételével mindenhol tűrhetően alakult, jellemzően stagnált (a moratórium hatása nélkül jellemzően valamekkora csökkenés következett volna be), a bankszektor képes volt finanszírozni a gazdasági helyreállítást, így összességében a hitelállományok a régióban szinten maradtak,

(a moratórium hatása nélkül jellemzően valamekkora csökkenés következett volna be), a bankszektor képes volt finanszírozni a gazdasági helyreállítást, így összességében a hitelállományok a régióban szinten maradtak, a bankrendszerek tőkeellátottsága nem romlott, sőt, a legtöbb helyen kiemelkedő mértékben javult , a bankok megőrizték profitabilitásukat, a jegybankok korlátozták az osztalékfizetéseket, és az erős tőkeellátottság hozzájárult a gazdaság és az akvizíciók finanszírozásához a koronavírus alatt is,

, a bankok megőrizték profitabilitásukat, a jegybankok korlátozták az osztalékfizetéseket, és az erős tőkeellátottság hozzájárult a gazdaság és az akvizíciók finanszírozásához a koronavírus alatt is, a bankszektor jövedelmezősége fennmaradt, de a tőkearányos jövedelmezőség (ROE) több mint 4 százalékponttal csökkent 2019-hez képest a jelentős addicionális értékvesztés miatt (a jövőbeni veszteségekre készülve), 2021-ben viszont már megkezdődött a korábbi profitszintekre való visszatérés,

2019-hez képest a jelentős addicionális értékvesztés miatt (a jövőbeni veszteségekre készülve), 2021-ben viszont már megkezdődött a korábbi profitszintekre való visszatérés, a kockázati költségek szintje portfólióarányosan 0,7%-ról 1,2%-ra ugrott 2019-ről 2020-ra , a legnagyobb mértékben Magyarországon, ahol 2% felett volt tavaly a kockázati költség,

, a legnagyobb mértékben Magyarországon, ahol 2% felett volt tavaly a kockázati költség, a legtöbb országban már kivezették a koronavírus miatt bevezetett moratóriumokat, azonban ez nem okozott jelentős emelkedést a nem teljesítő hitelek arányában az előzetes 2021-es számok alapján sem

az NPL-helyzet a számok alapján “kicsit túl szép, ahhoz, hogy igaz legyen ”, egyelőre nem nagyon látszódik a járvány negatív hatása, ebben azonban várható némi romlás,

”, egyelőre nem nagyon látszódik a járvány negatív hatása, ebben azonban várható némi romlás, az NPL-tranzakciók piaca a pandémia alatt szinte leállt, most azonban már éledezik, de nem a járvány miatt kialakult nem teljesítő hitelek kerülnek eladásra, hanem az előtte képződött portfóliók adásvételi aktivitása nőtt meg (sok esetben folytatódnak a tárgyalások).

Nagyon masszív konszolidáció zajlik:

a kisebb piacaikról egyre több bank vonul ki, és erősítenek más országokban, ez mondható el a Bulgáriából kivonuló, de Csehországban és Szerbiában erősödő Raiffeisenről, a Balkánról kivonuló görög bankokról, az Írországból kivonuló, de Bulgáriában erősödő KBC-ről és bizonyos szempontból a Szlovákiát elhagyó, máshol viszont nagyon erősödő OTP-ről is.

Az UniCredit új stratégiája M&A-szempontból nem olyan gazdag, a Societe Generale a profitábilis cseh és román piac kivételével sok helyről kivonul, az Intesa szempontjából a román piac kérdéses. A Commerbank több piacáról, így Magyarországról is kivonul (a vevőt még mindig nem jelentették be), a Santander régiós tervei még kevésbé ismertek. A Sberbank régiós érdekeltségeire Miodrag Kostic szerb milliárdos érdekeltségei jelentkeztek be, de a felügyeleti jóváhagyások elhúzódhatnak, az Apollo pedig befejezte egyelőre a tevékenységét a régióban. Az OTP, az Erste és a KBC a legaktívabb a régióban az akvizíciók szempontjából, ők minden lehetőséget megnéznek, az UniCredit és az Intesa csoport jövőbeni aktivitása kérdéses. Magyarországon nagyon sok kis bank van még mindig, a Magyar Bankholding tagbankjainak sok szempontból egyedülálló konszolidációja nagybankokat érint. Érdekes tranzakció a Sopron Bank MagNet Bank általi megvásárlása, ezen túl a niche és más kisbankok közül több olyan is van, amely eltűnhet a következő években Magyarországról.

A Portfolio kérdésére, hogy mi lehet a jól megindokolható motiváció olyan esetekben, mint például az OTP albániai, moldáviai vagy üzbégiai akvizíciója, Bíró Balázs úgy vélte: aki elsőként belép egy olyan fejletlen piacra, mint például Üzbegisztán, ahol még a bankkártya fogalma is alig ismert, ott óriásit alkothat. Albániában és Moldáviában elsősorban az eladói nyomásra felpörgő konszolidáció volt a tranzakciók motorja, de ezekben az országokban hatékony méret is felépíthető a legnagyobb magyar bank számára.

A bankok részvénypiaci értékeltsége az előző válság óta visszatért a realitáshoz, így a 2008 előtti 5-7-szeres árazáshoz képest (a könyv szerinti értékhez képest) 1,0 körüli P/BV arány a jellemző (tavaly 0,9 volt).

Guy Stevens, a Deloitte EMEA régió pénzügyi tanácsadási üzletágának partnere az európai trendekről szólva elmondta:

a felügyeleti osztalékkorlátozások és a járvány miatt előálló, a vártnál jóval kisebb hitelezési veszteségek miatt számos európai bank túltőkésítettnek számít jelenleg , például az UniCredit és a KBC is 15% feletti CET1 tőkemutatóval rendelkezik, és túlteljesítik ebben jövőbeni célkitűzéseiket,

, például az UniCredit és a KBC is 15% feletti CET1 tőkemutatóval rendelkezik, és túlteljesítik ebben jövőbeni célkitűzéseiket, bevételi szempontból nem túl rózsásak az európai bankok kilátásai, többek között az emelkedő, de még mindig rekordalacsony szint közelében lévő kamatkörnyezet és például a fintech nyomás miatt,

a koronavírus-válság pozitív feltételeket teremtett az M&A-aktivitás szempontjából, ezeken belül ugyanakkor a meglévő piacon történő vásárlások száma meghaladja (közel duplája) az új piacra lépést jelentő akvizíciókét , ami egyértelműen támogatja a bankszektorok konszolidációját,

, ami egyértelműen támogatja a bankszektorok konszolidációját, a tranzakciók elsődleges mozgatórugója a meglévő piacokon fellelhető szinergiák kihasználásának szándéka , emellett pedig a földrajzi lefedettség egyszerűsítése is egy fontos mozgatórugó, és bár kisebb számban, de fintech- illetve fizetési szolgáltatásokban rejlő lehetőségek kihasználásával kapcsolatos tranzakciókat is látni lehet,

, emellett pedig a is egy fontos mozgatórugó, és bár kisebb számban, de is látni lehet, a mi régiónkban a korábbi évtizedekben a privatizáció volt a banki M&A-piac elsődleges motorja, a 2000-es években újabb nemzetközi stratégiai befektetők jelentek meg, az elmúlt évtizedben viszont számos nyugati bank exitjét láthattuk, és a konszolidáció, a regionális banki jelleg kialakítása és a méretgazdaságosság került előtérbe, esetenként private equitiy szereplők közreműködésével.

Címlapkép: Brent Lewin/Bloomberg via Getty Images