Dúsgazdag fiatalok kriptóznak: jövőre is ide öntik a vagyonokat

Portfolio 2021. december 17. 11:12

Az Y generációnak is nevezett, milleniál korcsoporthoz tartozó milliomosok 83 százaléka tartja a vagyonának egy jelentős részét kriptoeszközökben a CNBC felmérése szerint. A korábbi jelentős árzuhanások ellenére, a többségük 2022-ben is növelni fogja a befektetéseit. A fiatal milliomosok befektetési szokásai éles ellentétben állnak az idősebb generációk szokásaival, amihez a vagyonkezelő cégeknek is alkalmazkodniuk kell.