Végleg leáldozott a bitcoinnak egy neves amerikai tudós szerint

„A bitcoin nem húzza sokáig” nyilatkozta Eswar Prasad a Cornell University vezető professzora a CNBC-nek, egy üzleti témákkal foglalkozó műsorban.

Éves Signature-előfizetés karácsonyra!

Karácsonyi akciónk keretében 33%-os kedvezménnyel vásárolható meg a Portfolio éves Signature-előfizetése. További részletek Karácsonyi akciónk keretében 33%-os kedvezménnyel vásárolható meg a Portfolio éves Signature-előfizetése. További részletek ide kattintva.

A bitcoin nagyon volatilis volt az elmúlt években, a múlt hónapban pedig 58 000 dollárról 48 000 dollárra zuhant az árfolyama. Korábban kevés kriptoeszköz volt csak forgalomban, ma viszont már több száz, és köztük sok olyan, amely hasznosabb és környezetbarátabb a bitcoinnál.

A blokklánc a kriptoeszközök mögötti háttértechnológia, amely egy elosztott digitális főkönyv a virtuális tranzakciók nyilvántartásához. Tulajdonképpen egy adatbázis, amely nem egy központi szerveren, hanem számítógépek globális hálózatán van elosztva.

Eswar Prasad szerint a bitcoin nem használja ki elég hatékonyan a blokklánc technológiát. A kriptoeszköz tranzakció-validációs mechanizmusa környezetromboló és nem skálázható túl jól. Egyes felmérések szerint a bitcoin karbonlábnyoma megegyezik Új-Zéland teljes kibocsátási értékével.

Prasad szerint sok kriptoeszköz hatékonyabban használja ki a blokklánc technológiát, mint a bitcoin. A professzor szerint a technológia idővel teljesen átformálja majd a pénzügyeinket, és olyan hétköznapi tranzakciókat is, mint a ház- vagy autovásárlás.

Mivel a bitcoin nem használtható közvetítőeszközként, a szakember úgy gondolja, hogy a jövőben sem fog majd többet érni, mint amennyit a befektetők beleképzelnek.

Ráadásul a központi bankokat is megihlették a kriptoeszközök, így a közeljövőben hasonló technológián alapú digitális jegybankpénzek kibocsátása is várható. Az új virtuális fizetőeszközök olcsóbb fizetési lehetőséget jelentenek, és olyan embereket is be tudnak kapcsolni a pénzügyi körforgásba, akik korábban nem fértek hozzá a banki szolgáltatásokhoz.

A bitcoin – lehet szeretni, vagy nem szeretni - egy olyan forradalmat indított be, amelyből közvetlenül, vagy közvetve mindenkinek előnye származik majd.

-véli Prasad

(CNBC)

Címlapkép forrása: Getty Images