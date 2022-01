Egyre több a kibertámadás, a bankok viszont nem elég felkészültek

A Which? brit fogyasztóvédelmi kutatóközpont nemrég hozott nyilvánosságra egy tanulmányt, amelyben kiderült, hogy rengeteg a hiányosság az online banki biztonsági rendszerekben, és a pénzügyi szolgáltatók gyakran elmulasztják alkalmazni az egyébként rendelkezésre álló modern védelmi rendszereket is.

2021 első felében az internetes csalások 97 százalékkal nőttek, de a pénzügyi szolgáltatók ennek ellenére sem teszik meg a megfelelő lépéseket a biztonság növelése érdekében.

A Which? a 15 legnagyobb brit online számlavezető pénzügyi intézet biztonsági rendszerein futtatott le teszteket, hogy pontozzák a titkosítási, a védelmi, a bejelentkezési és fiókkezelési folyamatokat. A legalacsonyabb pontszámot a Metro Bank kapta, őt pedig a Virgin Money és a TBS követte a sorban.

A bankoknak már eddig is többlépcsős azonosítást kellett alkalmazniuk, de ennek ellenére a Which? kutatásának több biztonsági hiányosságot is sikerült feltárnia a bejelentkezési folyamatokban.

A Triodos Bank olyan jelszavak megadására is lehetőséget ad a felhasználóinak, mint az „1234567” vagy az „admin”. A bank alkalmaz ugyan kétlépcsős azonosítást, amit ráadásul egy Digipass nevű fizikai eszközön keresztül lehet megvalósítani, ezek a jelszavak akkor is túl nagy kockázatot jelentenek.

Hat bank - a HSBC, a NatWest, a Santander, a Starling, a Co-operative Bank, és a Virgin Money - is megengedi a felhasználóinak olyan jelszavak használatát, amelyek a család- vagy keresztnevüket tartalmazzák. A Natwes és a Virign Money is megígérték a vizsgálat után, hogy változtatnak majd a biztonsági követelményeken.

Többen még mindig SMS alapú beléptetést használnak, amelyet a kibertámadók könnyen kijátszhatnak.

Más pénzügyi intézeteknél az aldomainnel volt gond, mert ezen keresztül a támadók könnyen hozzáférhetnek a szerverekhez, de volt olyan oldal is, ahol a felhasználókat figyelmeztető biztonsági üzenetek hiányoztak.

Három bank esetében (Nationwide, TSB, Virgin Money) hiányoznak a megfelelő szűrőszoftverek az álcázott üzenetek kiszűrésére. Ezeket a programokat arra használják, hogy a gyanús üzeneteket karanténba helyezzék, vagy blokkolják.

A lista elején a HSBC végzett, és ez volt az egyetlen bank, amely 5 csillagot kapott a titkosításra és a fiókkezelésre. A bank a legmodernebb titkosítási technológiákat használja, amelyeket a Which? az A+ kategóriába sorol.

A biztonsági rések vizsgálatánál a Monzo érte el a legalacsonyabb pontszámot. A brit neobank az egyetlen szolgáltató, amely nem kéri minden alkalommal a felhasználót arra, hogy jelentkezzen be. A Monzo szerint ez egy tudatos döntés, amelynek az a lényege, hogy fent lehessen tartani az egyensúlyt a felhasználói élmény és a biztonsági kockázatok között.

A Lloyds, a Nationwide, a Santander, és a TSB is azért kaptak alacsony pontszámot, mert a mobilbankos és az online bankos beléptetéshez ugyanazokat a biztonsági lépéseket írják elő.

